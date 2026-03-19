Magaly Medina celebra a Rebeca Escribens por decirle a Christian Domínguez que no tiene moral: “Hazlo más seguido”

Magaly Medina critica duramente al programa 'América Hoy' por invitar a Christian Domínguez para opinar sobre temas de infidelidad, calificándolo como una falta de valores. Además, aplaude la reacción de Rebeca Escribens, quien finalmente mostró su carácter y lo enfrentó en vivo | Magaly TV: La Firme

El escándalo por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao no solo ha sacudido sus relaciones personales, sino que también ha generado un efecto dominó en la televisión peruana, enfrentando opiniones y evidenciando tensiones entre figuras mediáticas. Esta vez, el foco se trasladó hacia el programa América Hoy, donde un tenso momento protagonizado por Rebeca Escribens y Christian Domínguez fue duramente analizado por Magaly Medina en su espacio Magaly TV, La Firme.

Todo comenzó cuando Medina compartió un extracto del matutino, en el que Escribens encaró sin filtros a Domínguez en medio de una discusión sobre infidelidad, valores y coherencia pública.

La escena, que rápidamente se viralizó, fue interpretada por la conductora de ATV como un momento inusual pero revelador dentro de un programa que, según ella, atraviesa una crisis de credibilidad.

Magaly celebra a Rebeca por enfrentar a Domínguez y cuestionar su autoridad moral. Captura: Magaly TV La Firme.

“Conductora de América Hoy al lado de esta mujer que realmente se siente la dueña de la verdad y que por fin encontró su día de suerte cuando la Ethel se fue y a ella le dieron el premio mayor, porque no encontraron a nadie que podría hacer el papel de la Ethel y la trajeron a Rebeca. Rebeca era un mueble en este programa. No hablaba, no opinaba, era un mueble. Solo hacía las menciones”, comentó Magaly Medina, lanzando una crítica directa a la dinámica interna del espacio televisivo.

Sin embargo, la periodista también reconoció un cambio en la actitud de Escribens durante el polémico intercambio. “Lo único bueno que hoy por fin vi a una Rebeca Escribens, que así la quisiera mirar todos los días. Rebeca, por favor, anímate, haz esto más seguido”, añadió, destacando lo que consideró un momento de autenticidad.

Magaly celebra a Rebeca por enfrentar a Domínguez y cuestionar su autoridad moral. Captura: Magaly TV La Firme.

El punto más álgido se produjo cuando Escribens confrontó abiertamente a Domínguez, cuestionando su autoridad moral para opinar sobre temas de fidelidad, considerando su propio historial mediático. “Tú cállate, Cristian, porque estás pintado, ya”, lanzó sin titubeos. Ante la sorpresa del set, Domínguez intentó defender su derecho a opinar: “Rebeca, no, perdón, pero estás acá para conducir”.

Magaly celebra a Rebeca por enfrentar a Domínguez y cuestionar su autoridad moral. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de retroceder, Escribens fue más contundente: “Tú no tienes moral para hablar”. La tensión aumentó mientras el cantante respondía: “No, yo no tengo… yo tengo lo que decir. Me está presionando, me siento mal”. El intercambio dejó en evidencia una fractura en el discurso del programa, donde la discusión dejó de ser sobre terceros para centrarse en la legitimidad de quienes opinan.

En medio del cruce, el conductor conocido como “Giselo” intervino: “¿Pero qué tenías que opinar tú en este caso?”. A lo que Escribens replicó con ironía: “¿Qué va a opinar un hombre, señora?”. Y remató: “¿Qué vas a opinar tú?”, reforzando su postura de que no cualquier voz puede abordar temas sensibles como la infidelidad sin antes revisar su propia trayectoria.

Magaly celebra a Rebeca por enfrentar a Domínguez y cuestionar su autoridad moral. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina, al analizar el momento, no dudó en cuestionar la decisión editorial del programa de invitar a Domínguez como comentarista en un tema tan delicado. “Qué mal debe estar este programa, América Hoy, qué mal deben estar sus productores, que piensan que cuando hay un tema de infidelidad, de engaño, de deshonestidad, la voz adecuada tiene que ser Christian Domínguez. Imagínense cómo estarán de mal en América Televisión, cómo estarán de mal los valores que quieren transmitir”, sentenció.

La conductora también se refirió al intento de algunos panelistas por defender al cantante, recordando frases como “él ha cambiado”, lo que generó aún más escepticismo en su análisis. “Hace dos años, dice. Hace dos años yo he cambiado, dice, ¿no? Y ahí está como caja de resonancia… ‘no, él ha cambiado’. Pero qué bueno que te haya salido esa personalidad que siempre admiré”, comentó, en una mezcla de crítica y reconocimiento hacia Escribens.

Magaly celebra a Rebeca por enfrentar a Domínguez y cuestionar su autoridad moral. Captura: Magaly TV La Firme.