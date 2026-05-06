Indecopi tiene nuevo presidente: Juan Carlos Del Prado, conocido por haber sido abogado de Joaquín Ramírez

Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce fue nombrado presidente del Consejo Directivo de Indecopi tras la renuncia de Alberto Villanueva en marzo de 2026.

El Ejecutivo oficializó la designación de Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como presidente y miembro del Consejo Directivo del Indecopi, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La Resolución Suprema N° 145-2026-PCM, publicada el 5 de mayo de 2026, lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del titular de la PCM, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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¿Cómo se designa al presidente del Indecopi?

La Ley de Organización y Funciones del Indecopi (Decreto Legislativo N° 1033) establece que el presidente del Consejo Directivo es designado por el presidente de la República a propuesta de la PCM.

El directorio está compuesto por tres integrantes: dos en representación de la PCM (uno de ellos como presidente) y uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El periodo de funciones suele ser de cinco años, aunque la legislación contempla causales específicas para la remoción anticipada.

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La designación de Del Prado Ponce responde a la vacancia generada tras la renuncia de Alberto Villanueva, quien encabezó el Indecopi desde abril de 2024 y dimitió en marzo de 2026.

“El presidente del Consejo Directivo es designado por el presidente de la República, a propuesta de la PCM, y el proceso se formaliza mediante resolución suprema refrendada por ambas autoridades”, indica la legislación vigente.

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El presidente de Indecopi es designado por el presidente de la República, a propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución suprema. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Indecopi, ¿siempre en el radar de la PCM?

El Indecopi es el organismo encargado de garantizar la libre competencia, la protección de los derechos de los consumidores y la defensa de la propiedad intelectual en el Perú.

Entre sus tareas se encuentran la supervisión de mercados, la gestión de reclamos, la sanción de prácticas anticompetitivas y la promoción de la innovación a través del registro de marcas y patentes.

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La entidad también combate la competencia desleal, elimina barreras burocráticas y promueve la transparencia mediante herramientas informativas y sistemas de alerta de productos peligrosos.

Con la llegada de Del Prado Ponce, la nueva gestión asume retos vinculados a la regulación de plataformas digitales, la defensa de los derechos de autor y la vigilancia sobre el comportamiento empresarial en sectores estratégicos.

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Exabogado de la familia de Joaquín Ramírez

El nombramiento de Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce ha generado interrogantes debido a sus vínculos previos con el entorno de Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular, investigado por lavado de activos.

De acuerdo con una investigación de Convoca.pe, Del Prado fue abogado de Ramírez y de su tío, Fidel Ramírez Prado, rector y principal accionista de la Universidad Alas Peruanas, institución que recibió millonarios contratos estatales mientras Joaquín Ramírez ejercía funciones parlamentarias.

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Además, Del Prado figura como aportante a Fuerza Popular durante los años en que otros aportantes estaban vinculados a empresas de la familia Ramírez.

“Entre 2012 y 2015, los aportes del legislador a Fuerza Popular disminuyeron, sin embargo, en los primeros meses de 2015 luego de que se conociera que la Procuraduría Anticorrupción lo investigaba por lavado de activos, entre los aportantes aparecieron cinco personas vinculadas a los negocios de la familia Ramírez con 25 mil 445 soles. Ellos son Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce, quien fue abogado de Joaquín y Fidel Ramírez...”, señala el informe.

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Los antecedentes profesionales de Del Prado Ponce generan controversia por su vinculación con Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos, y Fuerza Popular. ANDINA

¿Cómo se organiza el Indecopi?

El Indecopi opera con un Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, conformado por cinco salas especializadas que actúan como última instancia administrativa en el país.

ada sala resuelve apelaciones en materias específicas, apoyada por secretarías técnicas, y está integrada por cinco vocales que conforman un colegiado multidisciplinario.

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Organización de las Salas Especializadas:

Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC): Atiende casos de infracciones a los derechos del consumidor.

Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC): Resuelve temas de libre competencia, barreras burocráticas, dumping y subsidios.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI): Gestiona apelaciones sobre marcas, patentes y derechos de autor.

Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO): Maneja procesos de reestructuración o liquidación de empresas.

Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL): Enfocada en eliminar restricciones estatales ilegales o irrazonables.

Estructura general:

El tribunal cuenta con cinco salas, que actúan como segunda y última instancia administrativa.

Existen aproximadamente 25 comisiones y oficinas que funcionan como órganos de primera instancia.

Cada sala cuenta con una secretaría técnica que brinda apoyo funcional a sus decisiones.