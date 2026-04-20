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Samahara Lobatón quiere dejar La Granja VIP y apunta contra Bryan Torres: “Por él fuera, estaría de viaje para no estar con sus hijos”

“La plata la hago aquí o afuera”, mencionó la modelo en conversación con sus compañeros de reality

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En una conversación con uno de sus compañeros, Samahara Lobatón confesó que está arrepentida de haber ingresado al reality y que su etapa de postparto le está pasando factura. Panamericana TV/ La Granja VIP.

La tensión emocional terminó por desbordarse en uno de los momentos más comentados del reality La Granja VIP, cuando Samahara Lobatón sorprendió a la audiencia al expresar, sin filtros, su deseo de abandonar la competencia. La influencer, conocida también por ser hija de Melissa Klug, dejó ver un lado vulnerable marcado por la distancia con sus hijos, el desgaste emocional del encierro y un evidente conflicto personal que ya no pudo ocultar frente a cámaras.

Durante una conversación con su compañero ‘Cri Cri’, la joven participante habló con franqueza sobre lo que siente tras varios días dentro del programa. Sin rodeos, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral:

“Ya me quiero ir a mi casa, arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero”. Sus palabras reflejan una ruptura interna entre el objetivo económico del reality —que ofrece un premio de 100 mil soles— y sus prioridades personales.

“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.
“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.

El peso del encierro y la maternidad reciente

El contexto emocional de Samahara Lobatón no es menor. La influencer atraviesa una etapa particularmente sensible, ya que hace apenas seis meses dio a luz. Este detalle, que ella misma remarcó durante la conversación, resulta clave para entender la intensidad de sus declaraciones. “Estoy con todos los sentimientos revueltos”, expresó.

En ese mismo diálogo, también reveló que sus tres pequeños hijos están siendo cuidados por su hermana menor, lo que incrementa su angustia. La imagen de sus hijos lejos de ella parece haberse convertido en un factor determinante en su deseo de abandonar el reality. Con evidente frustración, soltó otra frase contundente: “Qué ch* hago aquí encerrada, mis hijos están con Melissita”**.

“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.
“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.

El dinero deja de ser prioridad

En un reality donde el objetivo central es ganar una suma considerable, la influencer fue tajante al minimizar su importancia. “La plata la hago aquí o afuera”, dijo, dejando entrever que su situación económica no depende exclusivamente del reality y que su estabilidad emocional tiene mayor peso en este momento.

“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.
“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.

Críticas contra Bryan Torres

El momento más polémico de la conversación llegó cuando Samahara Lobatón dirigió duras palabras hacia Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. En medio de su frustración, la influencer expresó su molestia por la aparente ausencia del cantante en la vida de los menores durante su estadía en el reality.

“Y encima la otra bas** si estará yendo, por él fuera, estaría de viaje todos los días para no estar con sus hijos”**, disparó, sin medir el impacto de sus palabras. La frase, cargada de enojo, evidenció no solo un conflicto de pareja, sino también una preocupación por el rol paterno.

La reacción de su compañero ‘Cri Cri’ fue inmediata, sugiriéndole que guardara silencio para evitar mayores consecuencias. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: sus declaraciones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando debate entre seguidores y detractores.

“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.
“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.

¿Abandonará el reality?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si Samahara Lobatón dejará el programa, pero sus declaraciones han encendido las alarmas. La posibilidad de un abandono voluntario no solo impactaría el desarrollo del reality, sino también la narrativa que se ha construido en torno a su participación.

Su caso abre además una discusión más amplia sobre los límites de este tipo de formatos: ¿hasta qué punto el encierro y la presión justifican el impacto emocional en los participantes? ¿Vale la pena el premio económico frente a la estabilidad personal?

“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.
“Ya me quiero largar”: Samahara Lobatón rompe en ‘La Granja VIP’ y apunta contra Bryan Torres. Captura: La Granja VIP.

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