Samahara Lobatón llora al recibir la visita de sus tres pequeños en ‘La Granja VIP Perú’: “Hijita, perdóname”

El capítulo más emotivo de ‘La Granja VIP’ se vivió la mañana del 25 de abril, cuando Samahara Lobatón fue sorprendida por la visita de sus tres hijos en el reality.

La chica reality no pudo contener las lágrimas al recibir a Xiana, su hija mayor fruto de su relación con Jonathan Horna (‘Youna’), así como a Ainara y Asael, hijos de Bryan Torres, en un espacio privado especialmente acondicionado para el encuentro.

El reencuentro familiar se produjo tras varias semanas de distancia, intensificando la carga emocional de Samahara, quien se mostró vulnerable y conmovida ante la presencia de los pequeños. “Hijita, perdóname”, fue la frase que marcó el inicio de un desgarrador llanto mientras abrazaba a sus niños, quienes a su vez le dedicaron palabras de aliento y cariño.

Un reencuentro inevitablemente emotivo

La última vez que Samahara vio a sus hijos había sido durante la jornada electoral de las Elecciones 2026. Desde entonces, el encierro en la granja y la competencia la mantuvieron alejada de su familia, una distancia que se hizo sentir en cada palabra y gesto de la participante.

Durante la visita, Xiana le contó emocionada que preparaba un obsequio especial por el Día de la Madre y la animó a continuar en el programa. “Mamá, yo te veo todos los días, quiero que ganes”, le dijo la pequeña, generando un momento de ternura que conmovió tanto a la participante como a los espectadores.

Samahara Lobatón llora al recibir la visita de sus tres pequeños en ‘La Granja VIP Perú’. YouTube

El impacto de la visita en Samahara y sus compañeras

Luego del encuentro, Samahara buscó a sus amigas Shirley Arica y Pati Lorena para compartir lo vivido. Entre lágrimas, relató cómo la menor la abrazó con fuerza y cómo el bebé de seis meses la reconoció de inmediato. “Me agarraba, cómo debo oler a leche que me buscaba”, contó entre sollozos, describiendo la intensidad del vínculo maternal a pesar de la distancia.

Pati Lorena y Shirley Arica la acompañaron y escucharon atentos sus palabras, brindándole contención y animándola a mantener la fortaleza para seguir en competencia. Las tres reflexionaron sobre la dificultad de estar lejos de sus hijos en fechas especiales, como el Día de la Madre, y compartieron recuerdos personales de la infancia y la maternidad.

Shirley Arica y Pati Lorena acompañan a Samahara tras la emotiva visita de sus hijos, brindándole apoyo y contención. YouTube: La Granja Vip

La maternidad en el encierro de la granja

El reality ha puesto sobre la mesa los desafíos emocionales que enfrentan las madres participantes, quienes deben equilibrar sus responsabilidades en el juego con el anhelo de estar presentes en la vida de sus hijos. Samahara, en particular, expresó la nostalgia y el peso de perderse momentos clave, como cumpleaños y celebraciones escolares.

Durante la conversación con sus compañeras, la influencer reveló detalles de la crianza y las rutinas familiares: “Mi tía Yanina, que vive en Estados Unidos, fue quien trajo a los niños. Ahora están con mi mamá, y me tranquiliza saber que están bien cuidados y felices”. También compartió anécdotas sobre la personalidad de cada uno de sus pequeños, desde la independencia de Ainara hasta la dulzura de Asael.

El apoyo familiar y la importancia de la red de contención

La familia ha sido un pilar fundamental para Samahara en esta etapa. La llegada de su tía desde el extranjero y el acompañamiento de su madre han permitido que los niños mantengan la rutina y el afecto familiar, a pesar de la ausencia de su madre por motivos laborales.

La participante destacó el valor de contar con una red de apoyo sólida que le permita seguir adelante en la competencia y, al mismo tiempo, cuidar el bienestar de sus hijos.

Expectativas y desafíos para las madres en el reality

La visita de los hijos a Samahara Lobatón no solo marcó un hito personal, sino que también abrió el debate sobre la maternidad en contextos de exposición mediática y competencia. Los seguidores del programa compartieron mensajes de apoyo en redes sociales, resaltando la valentía de las madres que participan en realities y el esfuerzo que implica estar lejos de sus hijos.

La producción de ‘La Granja VIP’ anticipa que, ante la proximidad del Día de la Madre, podrían organizar nuevas dinámicas y visitas familiares para las participantes que son madres, reconociendo el valor de estos momentos en la vida del reality.

Samahara Lobatón fue salvada por el público y celebró su permanencia entre lágrimas y abrazos. Panamericana TV