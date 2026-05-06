Comisión del Congreso aplaza debate sobre la derogatoria del decreto de reestructuración de Petroperú

A pedido de varios integrantes, Víctor Cutipa sometió a votación una cuestión previa para suspender temporalmente el análisis del predictamen. Foto: Petroperú

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República del Perú volvió a poner en pausa la discusión sobre el futuro del Decreto de Urgencia DU 010-2025, norma que establece el proceso de reestructuración de Petroperú. La sesión, realizada la tarde del martes 5 de mayo, estuvo centrada en el análisis del predictamen que planteaba su derogatoria, impulsado desde el grupo presidido por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú).

El debate no llegó a una definición final. En su lugar, los legisladores optaron por priorizar la recopilación de opiniones técnicas de diversas entidades del Estado antes de continuar con la votación del fondo de la propuesta. La decisión marcó un freno al avance del dictamen en medio de posiciones divididas dentro del grupo de trabajo parlamentario.

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Cuestión previa y solicitud de opiniones técnicas

A pedido de varios integrantes de la comisión, el presidente Víctor Cutipa sometió a votación una cuestión previa para que el análisis del predictamen se suspenda temporalmente. La medida busca incorporar los informes de actores clave en el proceso de reestructuración de la petrolera estatal, entre ellos la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF).

También se incluyó la participación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), considerando la posibilidad de un eventual proceso concursal, así como la intervención de representantes de los trabajadores de Petroperú.

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Resultado de la votación en la comisión

La propuesta de cuestión previa fue aprobada con 14 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención. Con ello, el predictamen no pasó a votación final y quedó condicionado a la recepción de los informes técnicos solicitados.

En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar. Foto: The Associated Press

Durante la sesión se registró la ausencia del congresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien marcó asistencia virtual, pero no respondió inicialmente al llamado de votación. Minutos después, manifestó su rechazo a que el debate se condicione a la espera de opiniones técnicas, aunque no participó del debate.

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Desde la comisión se indicó que la próxima sesión será definida como ordinaria o extraordinaria, dependiendo de la respuesta de las entidades invitadas.

Cuestionamientos al predictamen

El congresista Carlos Alva (Acción Popular) fue uno de los primeros en intervenir, recordando que había solicitado previamente la presencia de ProInversión para sustentar técnicamente el proceso. Señaló que la ausencia de información oficial limitaba una decisión responsable y cuestionó el manejo histórico de recursos en la empresa.

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En la misma línea, Wilson Soto (Acción Popular) sostuvo que el debate no debía abordarse desde una perspectiva ideológica, sino técnica, advirtiendo sobre la situación financiera de Petroperú y los constantes cambios en su dirección. Además, rechazó que la reestructuración implique privatización, afirmando que se mantiene el control estatal.

Posturas encontradas en el debate

Desde Somos Perú, Elizabeth Medina afirmó que diversos especialistas consideran el proceso como una “privatización encubierta”, aunque sin ampliar mayores fundamentos. Por su parte, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso) respaldó la necesidad de escuchar a los entes técnicos y advirtió que la situación de Petroperú ya está generando impactos en otras entidades públicas.

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El congresista Carlos Alva (Acción Popular) abrió las intervenciones y recordó que ya había pedido antes la participación de ProInversión para sustentar el proceso desde un enfoque técnico. Foto: X

En contraste, Guido Bellido (Podemos Perú) defendió la derogatoria del decreto al considerar que el proceso representa un “descuartizamiento” de activos estratégicos de la empresa estatal.

El excongresista José Jerí también participó en la sesión y cuestionó la falta de sustento técnico en el debate. Señaló que no deben tomarse decisiones apresuradas y pidió evitar posiciones sin análisis integral del impacto.

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Próximos pasos en el Congreso

El congresista José Arriola (Podemos Perú) cerró las intervenciones advirtiendo que el país ya ha enfrentado múltiples rescates financieros de Petroperú sin resultados sostenibles. Insistió en que cualquier decisión debe estar respaldada por información económica clara.

Con la aprobación de la cuestión previa, el debate sobre la derogatoria del DU 010-2025 queda en suspenso hasta que ProInversión, el Minem, el MEF, Indecopi y otros actores convocados remitan sus opiniones técnicas. La Comisión de Energía y Minas deberá definir en una próxima sesión si retoma la discusión o amplía el análisis del proceso de reestructuración de Petroperú.

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