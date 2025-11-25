Carlos Bruce dejará la alcaldía de Surco para postular a la de Lima en las próximas elecciones municipales 2026

El actual alcalde de Santiago de Surco confirmó su intención de competir por la jefatura municipal limeña. Canal N

Carlos Bruce, actual alcalde de Santiago de Surco, confirmó que dejará el cargo para buscar una candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima en las elecciones municipales de 2026. El funcionario reveló su decisión durante una entrevista, donde detalló que su primer paso será participar en las internas de su partido, a fin de lograr la nominación oficial para el proceso electoral que se desarrollará el 4 de octubre de ese año. De acuerdo con el calendario político vigente, las autoridades elegidas asumirán funciones en el periodo 2027-2030.

Los planes de Bruce para Lima

Al ser consultado por sus prioridades en caso de llegar a la Municipalidad de Lima, Bruce identificó los temas de seguridad ciudadana y transitabilidad como los puntos más urgentes. El alcalde señaló a Canal N: “La ciudad de Lima es una ciudad muy compleja, va a haber pocos recursos, está muy endeudada”. Subrayó que la próxima administración deberá buscar alternativas para reestructurar los pasivos económicos, remarcando que sin este ordenamiento financiero solo se podrán cubrir servicios mínimos, como el recojo de basura.

Respecto a las obras inconclusas de la actual gestión municipal, Bruce indicó que varios proyectos relevantes impulsados por Rafael López Aliaga requieren finalizarse. Además, remarcó la necesidad de una coordinación estrecha entre la nueva alcaldía y el Gobierno central para garantizar una adecuada reestructuración de las finanzas municipales.

El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina

Contratos y controversia por los peajes

Sobre la polémica en torno a los contratos de concesión de peajes, Bruce explicó que la situación es compleja debido a las implicancias legales. Sostuvo que la desvinculación con la empresa concesionaria Rutas de Lima no puede realizarse de forma unilateral, ya que existen acuerdos contractuales vigentes ordenados por el propio Estado peruano. En palabras del alcalde: “El tema de los peajes también es complejo, porque no solamente se trata de que Rutas Lima dice: ‘¿Sabes qué? Ya me voy, tú encárgate’. No, hay un contrato ahí”.

El funcionario evitó anticipar una solución concreta para el caso de los peajes, pero enfatizó la importancia de respetar el marco legal. Destacó que cualquier cambio en los contratos deberá implementarse de acuerdo con los procedimientos estipulados y descartó la posibilidad de improvisar medidas sin base jurídica.

Carlos Bruce tentaría el sillón municipal. (Foto: MML/Facebook Muni surco)

Infraestructura y transporte: el tren a Chosica

Consultado sobre el funcionamiento del tren hacia Chosica, Bruce manifestó su respaldo a los esfuerzos para optimizar esa vía de transporte. Subrayó que los trenes aún puede operar durante varios años y que resulta esencial evitar su subutilización. El alcalde afirmó: “Ese tren hay que ponerlo operativo. Tiene todavía años de vida útil por delante y no se pueden desperdiciar”.

Valoró la intervención de ProInversión en la planificación de medidas de seguridad y mejoramiento de la ruta, coincidiendo en la necesidad de garantizar condiciones óptimas para pasajeros y tránsito vehicular alrededor de la vía férrea.

Marco electoral para 2026

Las elecciones regionales y municipales de 2026 determinarán a las nuevas autoridades en las 24 regiones, 196 provincias y 1892 distritos del país, bajo la organización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El proceso definirá las gestiones locales para el período 2027-2030. Solo podrán postular candidatos que logren la nominación interna en sus respectivos partidos políticos.