Perú designa como nuevos embajadores de Noruega y Finlandia a Rolando Ruiz y Renato Reyes

El gobierno de José Jerí nombró como nuevos embajadores en Finlandia y Noruega a los diplomáticos Rolando Javier Ruiz Rosas Cateriano y Jorge Renato Reyes Tagle. La decisión fue oficializada por medio del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, publicada hoy, miércoles 24 de diciembre.

Se dispone extenderles las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes. Se menciona, asimismo, que la fecha en que ambos funcionarios deberán asumir funciones será fijada mediante sendas resoluciones ministeriales

Nuevo cónsul en Madrid

En la misma edición del diario oficial El Peruano también se dispone que el embajador Felix Arturo Chipoco Cáceda asuma como nuevo cónsul general del Perú en Madrid, España. Para ello, se le extiende las patentes correspondientes.

“La fecha en que el citado funcionario diplomático deberá asumir funciones será fijada por resolución viceministerial”, se lee en el dispositivo legal.

En una resolución suprema previa, se dan por terminadas las funciones de su predecesor en dicho puesto, el ministro José Antonio Doig Alberdi. La fecha de término de funciones se establecerá mediante resolución viceministerial, se indica. Los dispositivos del sector Relaciones Exteriores llevan la firma del canciller Hugo De Zela y del presidente José Jerí.

El actual canciller y su antecesor ya habían trabajado juntos en la gestión anterior; ahora, sus roles se invierten dentro de la Cancillería.

Elmer Schilaer vuelve

El gobierno oficializó el nombramiento de Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante organismos internacionales con sede en Viena. La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano y lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.

Schilaer asumió recientemente la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante la actual administración, desempeñando un papel en la gestión de políticas públicas y reformas institucionales. Ahora, su designación lo coloca al frente de la representación del país ante instancias multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La Cancillería destacó que Schilaer cuenta con experiencia en gestión pública y relaciones internacionales, elementos considerados relevantes para la defensa de los intereses peruanos en los foros multilaterales con sede en Viena. El comunicado oficial señala que la designación busca fortalecer la presencia y participación del Perú en temas clave como la cooperación internacional, la seguridad y el desarrollo sostenible.

Como representante permanente, Schilaer tendrá la responsabilidad de liderar la delegación peruana ante las distintas agencias y organismos internacionales, así como de coordinar acciones diplomáticas y estrategias de posicionamiento en el ámbito multilateral. El puesto implica también la interlocución con otros países miembros y la promoción de iniciativas en beneficio del país.

Entre las principales noticias que involucran el sector exterior del Perú, se dio a conocer que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, incluyó al país dentro de su primera gira por países de la región y adelantó que en enero de 2026 llegará a Lima para reunirse con el mandatario José Jerí en Palacio de Gobierno, según informó la Cancillería peruana.