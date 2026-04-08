Pago de pensión ONP ya se cobra en abril: Las fechas según apellido y régimen

Cobra tu pensión pronto. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, iniciará el pago de las pensiones, correspondiente al mes de abril, de un total de 777 mil 202 pensionistas del régimen 19990 de todo el país.
Así, los beneficiarios podrán realizar dicho cobro, a través de las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes autorizados cercanos a sus domicilios, “lo que garantiza un proceso seguro, ágil y accesible”, señala la ONP. Estas son las fechas:
- Apellidos A-C: jueves 9 de abril
- Apellidos D-L: viernes 10 de abril
- Apellidos M-Q: lunes 13 de abril
- Apellidos R-Z: martes 14 de abril
- Abono de pago a domicilio: jueves 9 de abril
- Inicio del pago a domicilio: miércoles 15 de abril
- Fin de pago a domicilio: viernes 24 de abril.
Otras pensiones
Asimismo. los otros regímenes de pensiones que paga la ONP se darán en las siguientes fechas:
- Decreto Ley N° 18846: miércoles 15 de abril
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo: miércoles 15 de abril
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: miércoles 15 de abril
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: miércoles 15 de abril.
Asimismo, en abril estas son las fechas del pago de la pensiones 20530, según la entidad del Gobierno donde hayan laborado los jubilados:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 15 de abril
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 16 de abril
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 17 de abril
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 20 de abril.
Se cobra en el Banco de la Nación y otros
El Banco de la Nación de Perú es la entidad financiera estatal encargada de realizar operaciones para el sector público. Gestiona el pago de remuneraciones a empleados estatales mediante cuentas bancarias y plataformas digitales. También el pago de pensiones (aunque no es la única entidad).
¿Sabías que si eres pensionista de algún régimen administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), puedes solicitar el cambio de entidad bancaria donde recibes tu pensión de jubilación?
Pero antes de solicitar el cambio, debes asegurar que la entidad bancaria que elijas cumpla con tus necesidades en sus servicios, tales como pago con carta poder, préstamos personales u otros que consideres importantes. Las entidades bancarias disponibles son:
- Banco de la Nación
- BBVA Perú
- Banco GNB Perú
- Banco BanBif
- Interbank.
Asimismo, las características comunes de las cuentas de ahorros que se tiene con estas entidades bancarias son:
- Exoneración del pago del ITF para el abono y retiro de tu pensión.
- No tiene costo de mantenimiento de cuenta.
- Retiros en cajeros automáticos.
- Tarjeta de débito con chip.
En caso quieras solicitar el cambio de entidad bancaria, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://www.onp.gob.pe/paginas/otrasolicitud.aspx.