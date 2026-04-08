Pago de pensión ONP ya se cobra en abril: Las fechas según apellido y régimen

Conoce las fechas del cronograma de pagos de la pensiones ONP en el Banco de la Nación y otros bancos, as{í como las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

Cobra tu pensión pronto. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, iniciará el pago de las pensiones, correspondiente al mes de abril, de un total de 777 mil 202 pensionistas del régimen 19990 de todo el país.

Así, los beneficiarios podrán realizar dicho cobro, a través de las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes autorizados cercanos a sus domicilios, “lo que garantiza un proceso seguro, ágil y accesible”, señala la ONP. Estas son las fechas:

Apellidos A-C : jueves 9 de abril

Apellidos D-L: viernes 10 de abril

Apellidos M-Q: lunes 13 de abril

Apellidos R-Z: martes 14 de abril

Abono de pago a domicilio: jueves 9 de abril

Inicio del pago a domicilio: miércoles 15 de abril

Fin de pago a domicilio: viernes 24 de abril.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Otras pensiones

Asimismo. los otros regímenes de pensiones que paga la ONP se darán en las siguientes fechas:

Decreto Ley N° 18846 : miércoles 15 de abril

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo : miércoles 15 de abril

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : miércoles 15 de abril

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: miércoles 15 de abril.

Asimismo, en abril estas son las fechas del pago de la pensiones 20530, según la entidad del Gobierno donde hayan laborado los jubilados:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 15 de abril

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 16 de abril

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 17 de abril

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 20 de abril.

Pensión de S/1.000 está vigente desde febrero de 2026. - Crédito Andina

Se cobra en el Banco de la Nación y otros

El Banco de la Nación de Perú es la entidad financiera estatal encargada de realizar operaciones para el sector público. Gestiona el pago de remuneraciones a empleados estatales mediante cuentas bancarias y plataformas digitales. También el pago de pensiones (aunque no es la única entidad).

¿Sabías que si eres pensionista de algún régimen administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), puedes solicitar el cambio de entidad bancaria donde recibes tu pensión de jubilación?

Pero antes de solicitar el cambio, debes asegurar que la entidad bancaria que elijas cumpla con tus necesidades en sus servicios, tales como pago con carta poder, préstamos personales u otros que consideres importantes. Las entidades bancarias disponibles son:

Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB Perú

Banco BanBif

Interbank.

Revisa las fechas de pago del cronograma para pensiones de la ONP, 19990, 20530 y más en marzo en el Banco de la Nación y otros bancos. - Crédito Andina

Asimismo, las características comunes de las cuentas de ahorros que se tiene con estas entidades bancarias son:

Exoneración del pago del ITF para el abono y retiro de tu pensión.

No tiene costo de manteni​miento de cuenta.

Retiros en cajeros automáticos.

Tarjeta de débito con chip.

En caso quieras solicitar el cambio de entidad bancaria, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://www.onp.gob.pe/paginas/otrasolicitud.aspx.