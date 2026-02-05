Perú

Pago de pensiones desde mañana 6 de febrero: ¿Quiénes reciben mayor aumento, 19990 o 20530?

Cronograma de pago de pensiones en el Banco de la Nación. Los montos de jubilación han subido, por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas

Guardar
El MEF aprobó dos aumentos
El MEF aprobó dos aumentos para los pensionistas del Perú. Se trata de los regímenes de la Ley 19990 y la Ley 20530. - Crédito Andina

Desde mañana 6 de febrero empieza a correr el cronograma de pagos del Banco de la Nación para que los jubilados puedan cobrar sus montos de pensiones que esta vez vendrán con nuevos aumentos.

Se trata de los decretos supremos N° 330-2025-EF y Nº 009-2026-EF, que se promulgaron a fines de diciembre del 2025 y fines de enero de 2026, los cuales aumentaron en S/ 100 y S/ 30 los montos que se pagan por pensiones. Así, los que recibirán el mayor aumento son los pensionistas del régimen general, el 19990, quienes reciben sus pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Los de la Ley 20530 recibirán el monto menor de aumento.

Pero se debe apuntar que los que reciban el llamado reajuste de S/ 100 solo serán quienes hayan aportado más de 20 años al sistema, quienes recibían S/ 893. Asimismo, si ya hubieran recibido un aumento anterior, el nuevo se hará considerando ese monto hasta completar los S/ 100.

Los pensionista de la ONP
Los pensionista de la ONP reciben un mayor aumento a sus pensiones. Esta son las fechas en que se cobran los montos de la 19990 y la 20530. - Crédito Andina

Ley 19990: Aumento de S/ 100

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el reajuste del monto de las pensiones de jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a que se refiere el Decreto Ley N° 19990, que actualmente resulten inferiores al monto de S/ 1.000,00″, señala la norma aprobada en diciembre.

Dado que también la medida establece que la pensión máxima mensual que abona la ONP en el Sistema Nacional de Pensiones es de S/ 1.000,00 (que aplica para los nuevos jubilados), se reajustará los montos de las pensiones que actualmente se pagan. Pero esto irá para el grupo detallado por las siguientes condiciones:

  • A favor de los pensionistas de jubilación e invalidez con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025
  • Para el caso del reajuste de las pensiones de jubilación, comprende a las otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes
  • El monto del reajuste es de hasta S/ 100,00. De haberse otorgado un incremento de pensión anterior, el reajuste comprende el diferencial necesario para completar el monto total de S/ 100.
Las fechas de pago de
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

“El reajuste de las pensiones del SNP establecido en el artículo 2 del presente Decreto Supremo rige a partir del pago de la pensión que se realiza en el mes de enero de 2026 y, de corresponder, el reintegro es abonado en el mes de febrero de 2026″, aclara la medida.

Ley 20530: Aumento de S/ 30

Por otro lado, el reajuste (aumento) a las pensiones percibidas por los pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530 es efectivo desde enero también, pero igualmente se pagará lo faltante en febrero. Se trata de un adicional de S/ 30 que quedará para siempre.

Parte de los pensionistas de
Parte de los pensionistas de la Ley 20530 no son manejados por la ONP y tienen otro cronograma. - Crédito Presidencia

Esto va para los siguientes jubilados de este régimen:

  • Quienes hayan cumplido 65 años o más de edad, al 31 de diciembre de 2025
  • Cuyo valor anualizado no exceda el importe de veintiocho (28) Unidades Impositivas Tributarias

“El pago del reajuste se realiza a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. Las entidades regularizan el abono del reajuste correspondiente al mes de enero de 2026, junto con en el pago de pensiones correspondiente al mes de febrero”, agrega el decreto.

