Perú será sede de Velas Latinoamérica 2027, la mayor travesía naval del continente: más 1.500 tripulantes navegarán por 6 meses

Perú organizará Velas Latinoamérica 2027 y reunirá a más de 1.500 tripulantes en travesía de seis meses. (Foto: FB/@Marina de Guerra del Perú)

El Perú fue designado como anfitrión de Velas Latinoamérica 2027, considerado el principal encuentro marítimo y cultural del continente. Por primera vez, el país asumirá la organización de esta travesía internacional que reúne a buques escuela de diversas armadas.

El evento contará con la participación de embarcaciones de países de América Latina y de Europa, así como más de 1.500 tripulantes, entre cadetes y guardiamarinas. La actividad busca fortalecer la formación naval, el intercambio cultural y la cooperación entre las marinas participantes.

La inauguración se realizará en el puerto del Callao, donde se espera la asistencia de miles de visitantes. Durante esta etapa inicial, el público podrá recorrer los buques, participar en actividades culturales, deportivas y protocolares, y conocer de cerca la tradición marítima de los países participantes.

Velas Latinoamérica 2027 tendrá al Perú como sede y recorrerá América y Europa durante seis meses. (Foto: FB/@Marina de Guerra del Perú)

Travesía internacional y ruta transatlántica

La travesía se desarrollará durante aproximadamente seis meses, entre el 17 de febrero y el 14 de agosto de 2027. Previamente, los buques se reunirán en Valparaíso, Chile, desde donde zarparán rumbo al Callao para dar inicio oficial al evento.

A lo largo de este periodo, las embarcaciones recorrerán más de 16.000 millas náuticas, visitando al menos 15 puertos en América y Europa. Entre las principales escalas se encuentran:

Valparaíso (Chile) – punto de concentración inicial

Callao (Perú) – sede de inauguración

Guayaquil (Ecuador)

Balboa (Panamá)

Cartagena (Colombia)

Veracruz (México)

Santo Domingo (República Dominicana)

La Coruña, Cádiz y Las Palmas (España)

Lisboa (Portugal)

Río de Janeiro (Brasil)

Mar del Plata (Argentina)

Montevideo (Uruguay) – punto final de la travesía

Este recorrido consolida el carácter transatlántico del evento, al conectar dos continentes bajo una misma tradición marítima y fortalecer los vínculos históricos y culturales entre las naciones participantes.

Perú será anfitrión de Velas Latinoamérica 2027, con buques escuela de toda la región y Europa. (Foto: FB/@Marina de Guerra del Perú)

Participación internacional e impacto

Entre las naves participantes destacan:

B.A.P. “Unión” (Perú)

“Libertad” (Argentina)

“Esmeralda” (Chile)

“Gloria” (Colombia)

“Guayas” (Ecuador)

“Cisne Branco” (Brasil)

“Cuauhtémoc” (México)

“Capitán Miranda” (Uruguay)

“Juan Bautista Cambiaso” (República Dominicana)

“Juan Sebastián Elcano” (España), que celebrará su centenario en 2027

El evento no solo busca promover la integración regional, sino también proyectar el denominado “soft power” de los países participantes, a través de la difusión de su cultura marítima y la formación de sus futuras generaciones navales.

Más de 1.500 tripulantes participarán en Velas Latinoamérica 2027 con Perú como país organizador. (Foto: FB/@Marina de Guerra del Perú)

Además, se estima un impacto significativo en el turismo y la economía local, al posicionar al Perú como epicentro de la actividad marítima internacional durante el desarrollo del evento.

Clausura y continuidad del evento

La ceremonia de clausura se llevará a cabo en Brasil y posteriormente en Uruguay, donde culminará la travesía. En este último país se realizará la entrega de la estafeta, símbolo del relevo organizativo, que marcará la continuidad de Velas Latinoamérica.

De esta manera, Uruguay asumirá la organización de la siguiente edición del encuentro, asegurando la permanencia de esta iniciativa que busca fortalecer la cooperación, la diplomacia naval y la integración entre los países del continente y otras regiones del mundo.

Travesía naval Velas Latinoamérica 2027 se realizará con Perú como sede y una ruta transatlántica. (Foto: FB/@Marina de Guerra del Perú)