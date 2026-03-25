Perú será sede de Velas Latinoamérica 2027, la mayor travesía naval del continente: más 1.500 tripulantes navegarán por 6 meses

El Perú fue designado como anfitrión de Velas Latinoamérica 2027, considerado el principal encuentro marítimo y cultural del continente. Por primera vez, el país asumirá la organización de esta travesía internacional que reúne a buques escuela de diversas armadas.
El evento contará con la participación de embarcaciones de países de América Latina y de Europa, así como más de 1.500 tripulantes, entre cadetes y guardiamarinas. La actividad busca fortalecer la formación naval, el intercambio cultural y la cooperación entre las marinas participantes.
La inauguración se realizará en el puerto del Callao, donde se espera la asistencia de miles de visitantes. Durante esta etapa inicial, el público podrá recorrer los buques, participar en actividades culturales, deportivas y protocolares, y conocer de cerca la tradición marítima de los países participantes.
Travesía internacional y ruta transatlántica
La travesía se desarrollará durante aproximadamente seis meses, entre el 17 de febrero y el 14 de agosto de 2027. Previamente, los buques se reunirán en Valparaíso, Chile, desde donde zarparán rumbo al Callao para dar inicio oficial al evento.
A lo largo de este periodo, las embarcaciones recorrerán más de 16.000 millas náuticas, visitando al menos 15 puertos en América y Europa. Entre las principales escalas se encuentran:
- Valparaíso (Chile) – punto de concentración inicial
- Callao (Perú) – sede de inauguración
- Guayaquil (Ecuador)
- Balboa (Panamá)
- Cartagena (Colombia)
- Veracruz (México)
- Santo Domingo (República Dominicana)
- La Coruña, Cádiz y Las Palmas (España)
- Lisboa (Portugal)
- Río de Janeiro (Brasil)
- Mar del Plata (Argentina)
- Montevideo (Uruguay) – punto final de la travesía
Este recorrido consolida el carácter transatlántico del evento, al conectar dos continentes bajo una misma tradición marítima y fortalecer los vínculos históricos y culturales entre las naciones participantes.
Participación internacional e impacto
Entre las naves participantes destacan:
- B.A.P. “Unión” (Perú)
- “Libertad” (Argentina)
- “Esmeralda” (Chile)
- “Gloria” (Colombia)
- “Guayas” (Ecuador)
- “Cisne Branco” (Brasil)
- “Cuauhtémoc” (México)
- “Capitán Miranda” (Uruguay)
- “Juan Bautista Cambiaso” (República Dominicana)
- “Juan Sebastián Elcano” (España), que celebrará su centenario en 2027
El evento no solo busca promover la integración regional, sino también proyectar el denominado “soft power” de los países participantes, a través de la difusión de su cultura marítima y la formación de sus futuras generaciones navales.
Además, se estima un impacto significativo en el turismo y la economía local, al posicionar al Perú como epicentro de la actividad marítima internacional durante el desarrollo del evento.
Clausura y continuidad del evento
La ceremonia de clausura se llevará a cabo en Brasil y posteriormente en Uruguay, donde culminará la travesía. En este último país se realizará la entrega de la estafeta, símbolo del relevo organizativo, que marcará la continuidad de Velas Latinoamérica.
De esta manera, Uruguay asumirá la organización de la siguiente edición del encuentro, asegurando la permanencia de esta iniciativa que busca fortalecer la cooperación, la diplomacia naval y la integración entre los países del continente y otras regiones del mundo.