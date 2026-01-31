Los Olivos: accidente de tránsito en la avenida Universitaria deja cuatro fallecidos

Un automóvil de color plata terminó completamente destrozado tras colisionar violentamente contra un árbol ubicado en la berma central de la avenida Universitaria en Los Olivos, la madrugada de este sábado. El impacto dejó un saldo devastador: cuatro personas perdieron la vida y otras dos permanecen internadas en estado crítico.

El hecho se registró cerca de las 2:45 de la mañana, según información proporcionada por la Policía Nacional. Las primeras diligencias indican que el conductor del vehículo, identificado con placa F4P-020, habría perdido el control de la unidad, provocando así el despiste y posterior choque, según información de Exitosa.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres, un varón de nacionalidad venezolana y un menor de edad. Ninguno de ellos ha sido identificado hasta el momento.

Testigos relataron que la colisión fue tan intensa que la parte delantera quedó irreconocible y el asiento trasero terminó sobre el techo del automóvil, lo que evidencia la magnitud del siniestro - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

En tanto, los sobrevivientes —una mujer y un hombre— fueron trasladados de urgencia al hospital Cayetano Heredia, donde permanecen bajo observación médica. El pronóstico para ambos continúa siendo reservado, de acuerdo con el parte oficial entregado por las autoridades.

Voceros policiales indicaron a Latina que el automóvil circulaba en dirección norte a sur muy cerca del cruce con la avenida Marañón. Según relatos recogidos en el lugar de los hechos, la colisión fue tan fuerte que la parte delantera del coche quedó completamente destruida y se observa que el asiento trasero terminó sobre el techo del mismo. El motor quedó expuesto y algunos testigos señalaron que el vehículo pudo haber dado vueltas de campana antes de detenerse completamente contra la palmera.

Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito en la cuadra 55 de la avenida Universitaria, en Los Olivos. El vehículo en el que viajaban se estrelló violentamente contra una palmera, quedando completamente destrozado | Latina TV

Vecinos y transeúntes expresaron conmoción ante la escena. Las imágenes de televisión mostraron los cuerpos cubiertos con sábanas celestes, mientras familiares de una de las víctimas se mantenían en la esquina, sumidos en el dolor y la incertidumbre por la identidad de los demás ocupantes.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos de serenazgo municipal y personal de la comisaría local, quienes cercaron el área del accidente. Posteriormente, llegaron peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, encargados de realizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue Central de Lima, donde continuarán las investigaciones conforme a los procedimientos legales.

Las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación. Los agentes han señalado que las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la avenida serán fundamentales para reconstruir la secuencia de hechos y determinar responsabilidades. Hasta el cierre de este informe, no se descarta la posibilidad de exceso de velocidad o imprudencia al volante como factores determinantes en el fatal desenlace.

Accidentes de tránsito

Hasta noviembre de 2025, el Perú registró 2.551 muertes por accidentes de tránsito, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SinaDEF). Lima encabeza la estadística con 519 fallecidos, seguida de Puno (276), Arequipa (198), La Libertad (171) y Cusco (165).

El 60 % de la responsabilidad en estos hechos recae en los conductores, mientras que el 40 % corresponde a imprudencia de peatones, de acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran).