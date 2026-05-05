Perú

La Granja: con 22 millones de toneladas contenidas, mina en Perú se posiciona entre los mayores depósitos de cobre del mundo

La alta concentración de calcocita hipógena en La Granja lo diferencia por sus elevadas leyes de cobre y su impacto en la economía minera, según First Quantum Minerals

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El proyecto La Granja, ubicado en el norte de Perú, impulsa la posición del país en la minería mundial y responde a la creciente demanda global de cobre. REUTERS
El proyecto La Granja, ubicado en el norte de Perú, impulsa la posición del país en la minería mundial y responde a la creciente demanda global de cobre. REUTERS

El proyecto cuprífero La Granja, operado por First Quantum Minerals, se consolida como uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo al contar con aproximadamente 22 millones de toneladas de cobre contenido.

Así lo afirmó Rafael Roberto, geólogo senior de la empresa, durante su exposición en proEXPLO 2026, resaltando la relevancia internacional del depósito y su potencial estratégico para cubrir la creciente demanda global por este metal.

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El volumen de recursos posiciona a La Granja por encima de otros activos cupríferos peruanos y la ubica en el grupo de proyectos de mayor escala a nivel global. La importancia de este yacimiento se ve reforzada en un contexto donde el cobre es clave para la transición energética y las industrias tecnológicas.

Un sistema geológico complejo y de alto potencial

Situado en el norte del Perú, La Granja corresponde a un sistema de pórfidos de cobre con una configuración geológica compleja. El depósito está integrado por un sistema telescopiado de pórfidos y un extenso complejo de brechas hidrotermales.

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El control estructural, principalmente en las direcciones noroeste y noreste, resulta fundamental para comprender la distribución de la mineralización y planificar futuras etapas de exploración.

Uno de los elementos distintivos de La Granja es su alta concentración de calcocita hipógena, mineral que aporta mejores leyes de cobre al depósito. Según Roberto, esta característica otorga ventajas competitivas al proyecto y lo diferencia de otros yacimientos similares en la región, incrementando su atractivo económico.

El yacimiento La Granja supera a otros activos cupríferos peruanos y ofrece una ventaja competitiva en el contexto internacional de cobre. REUTERS/Florence Lo
El yacimiento La Granja supera a otros activos cupríferos peruanos y ofrece una ventaja competitiva en el contexto internacional de cobre. REUTERS/Florence Lo

Desafíos técnicos y avances en el modelo geológico

La presencia de arsénico en el depósito constituye otro aspecto relevante para la caracterización del recurso. El especialista explicó que su distribución se encuentra asociada a vetillas y estructuras geológicas, factor que ha permitido identificar zonas con distintas penalizaciones metalúrgicas.

Esta comprensión, según el equipo técnico, resultó esencial para refinar y redefinir el modelo estructural del yacimiento.

ProExplo 2026
La presencia de arsénico en zonas específicas afecta la caracterización metalúrgica de La Granja y exige estrategias diferenciadas para optimizar la procesabilidad.

Uno de los principales retos ha sido reinterpretar los datos históricos de perforación. Muchos de los sondajes antiguos, realizados de forma subvertical, dificultaban la adecuada identificación de las estructuras mineralizadas y generaban resultados poco representativos.

Frente a este desafío, el equipo de First Quantum Minerals implementó un nuevo enfoque metodológico para lograr una mayor precisión en la delimitación de las unidades geológicas.

Un modelo robusto para el futuro del proyecto

Como resultado de la nueva estrategia, el proyecto ha logrado afinar los límites de las unidades geológicas e identificar zonas de falla asociadas a la mineralización. El desarrollo de un modelo de bloques más robusto, que integra variables geológicas, estructurales y metalúrgicas, permite reducir la incertidumbre y optimizar la evaluación del activo.

Estos avances consolidan a La Granja como uno de los proyectos de cobre más prometedores a nivel global y sitúan al Perú en una posición estratégica dentro del mapa minero internacional.

La integración de nuevas técnicas geológicas y la redefinición del modelo estructural abren oportunidades para maximizar el potencial del depósito y definir su futura estrategia de desarrollo.

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