Revelan que fundador del partido que postula a Carlos Álvarez a la presidencia fue vinculado en un crimen sin resolver

Vladimir Meza, fundador de País para Todos, fue vinculado a un crimen sin resolver en 2008, según un reportaje de “Beto a Saber”

Vladimir Meza, fundador de País para Todos, la agrupación que postula a la presidencia al cómico Carlos Álvarez, fue vinculado a un crimen sin resolver que involucra a su círculo cercano, según un informe difundido este miércoles por el programa Beto a Saber de Willax.

De acuerdo con el reportaje, la hermana del dirigente, Lenina Meza, y su socio Iván Espinoza son señalados como principales implicados en el asesinato del empresario Manuel Obregón en 2008.

En la denuncia penal formalizada, Iván Espinoza aparece “como coautor” y Lenina Meza “como cómplice secundario del delito contra la vida, el cuerpo y la salud”, en la modalidad de “homicidio calificado” contra el empresario.

De acuerdo con la televisora, el fundador de País para Todos funcó la empresa Holzen Group Consultants SAC con el señalado como coautor del crimen. Además, trabajaba con la víctima en Alpamayo Minería y Construcción SAC.

“Él tenía un estudio contable y llevaba la contabilidad de muchas empresas. Entonces, muy posiblemente brindó algún servicio. Pero ustedes están haciendo una arqueología política que nada tiene que ver con lo que es, con todo esto”, respondió al ser consultado al respecto.

Según la investigación, el 15 de abril de 2008, Obregón salió de su casa en Huaraz rumbo a su trabajo. Registros telefónicos muestran que el día anterior conversó con Iván Espinoza sobre la entrega de una llave. Su viuda, Ignacia Mendoza, confirmó a la Policía que su esposo mantenía diferencias con el principal sospechoso y que percibió que “ocultaba algo”.

Su hermana Lenina Meza y su socio Iván Espinoza son señalados como principales implicados en el asesinato del empresario Manuel Obregón

La secretaria de la empresa halló el cadáver en la oficina. El chofer declaró que entregó la única llave a Lenina un día antes del crimen. La Policía registró cinco llamadas entre la hermana del fundador del partido e Iván Espinoza entre las siete y las ocho de la mañana del día del asesinato. Fue Lenina Meza quien avisó primero a este último sobre la muerte del empresario.

El juzgado dictó detención contra Espinoza y comparecencia con restricciones para la hermana del fundador de País Para Todos. Poco después, el sospechoso recuperó su libertad y el proceso quedó inconcluso.

Más adelante, Vladimir Meza asumió la alcaldía de Huaraz y designó a Espinoza como gerente de finanzas del municipio, quien luego fue condenado a cuatro años de prisión por apropiación indebida de fondos públicos al cobrar cheques de la cuenta municipal.

En la denuncia, Espinoza figura como coautor del homicidio y Lenina Meza como cómplice secundaria, bajo la modalidad de homicidio calificado

El fundador del partido que postula al humorista afronta un proceso por peculado doloso y colusión agravada, un caso vinculado con la construcción del sistema de agua y desagüe durante su gestión como burgomaestre.

El juicio comenzó en mayo de 2025 y aborda la ejecución de esa obra, en la que se emplearon cartas fianza de una cooperativa relacionada con la red liderada por el empresario Rodolfo Orellana, integrada por abogados, jueces y policías que operaban para obtener beneficios mediante el tráfico de terrenos.

Según el portal de investigación Epicentro TV,la Fiscalía solicita 10 años de prisión efectiva para el fundador de la formación política en este caso. Se trata del segundo juicio en su contra, ya que enfrenta otro proceso penal por colusión agravada, en el que el Ministerio Público pide 12 años de prisión.