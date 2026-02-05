País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Candidatos por País para Todos evalúan renunciar a la carrera electoral. | Fotocomposición: Infobae

Más de treinta postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados por País para Todos expresaron su respaldo a la postura del candidato presidencial Carlos Álvarez, quien anunció que daría un paso al costado si la agrupación no explica el financiamiento otorgado al canal vinculado a Miguel del Castillo. Se sumaron al pedido de respuestas a la agrupación, condicionando su permanencia en la campaña electoral.

El documento, firmado por figuras como Julia Príncipe, Susana Castañeda Otsu, Martín Soto, Julio Rojas Antara y Marco Tulio Falconi, entre otros, enfatiza que la decisión de seguir en la contienda depende de que el partido esclarezca de forma inmediata el uso de recursos de origen público en la contratación de espacios publicitarios en Nativa.

“La plata de todos los peruanos no puede financiar la corrupción dentro de los partidos políticos. Esto es inaceptable e inmoral. Rechazamos tajantemente cualquier acto de corrupción. […] Preferimos perder candidaturas antes que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos”, señala el comunicado.

El pronunciamiento colectivo establece un plazo claro y una condición irrevocable: si la presidencia del partido, a cargo de Vladimir Meza, no identifica a los responsables del direccionamiento de fondos, no los separa del partido y no ofrece explicaciones convincentes ante la militancia y la ciudadanía, los postulantes firmantes renunciarán. Esta amenaza deja a País para Todos al borde de una desintegración en plena campaña electoral.

Comunicado de candidatos por País para Todos.

Pronunciamiento parte del video difundido por Carlos Álvarez, quien pidió reformas urgentes en el sistema de financiamiento electoral e invocó a la agrupación a dar explicaciones y tomar acciones frente a la denuncia. Recalcó que jamás fue consultado sobre la selección de los medios de difusión de la propaganda electoral y denunció la existencia de una comisión del quince por ciento sobre el monto contratado, lo que consideró una muestra de la “asquerosidad” de los procesos electorales en el país.

“En ningún momento yo he sido notificado o consultado de los medios en que el partido ha puesto avisos de la franja electoral. […] Según lo manifestado, había una comisión del quince por ciento sobre la cantidad destinada. Si todo esto es como lo afirman los medios, queda demostrado lo asqueroso que siguen siendo los procesos electorales en el Perú”, expresó en un video compartido por Instagram.

“Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o a los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos. Quiero dejar en claro que yo no voy a ir en contra de lo que predico y que tampoco soy el encargado de las finanzas ni de los movimientos del partido. No a la impunidad. Y si no caen los culpables, el que da un paso al costado voy a ser yo”, sentenció.

El candidato Carlos Álvarez se pronuncia tras la denuncia sobre el presunto desvío de 700 mil soles de la franja electoral.

El caso Nativa sacude a varias agrupaciones

La polémica por el financiamiento a Nativa no solo afecta a País para Todos. El escándalo golpeó también a otras agrupaciones, como Primero la Gente, cuyo fundador, Miguel del Castillo, renunció a su candidatura tras ser señalado por direccionar unilateralmente 464.000 soles al canal con el que mantenía vínculos previos. La propia directiva solicitó a la ONPE dejar sin efecto el monto asignado y evalúa la expulsión definitiva de Del Castillo, quien continúa responsabilizando a su secretario de comunicaciones.

La denuncia, inicialmente difundida por el portal La Encerrona, reveló que partidos como Salvemos al Perú, Partido Democrático Federal y Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) también habrían realizado transacciones similares, lo que ha encendido alertas sobre el uso y fiscalización de los recursos asignados para la franja electoral.