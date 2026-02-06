Nataniel Sánchez conoce a Lucas, el hijo de Erick Elera, y los fans de ‘Al fondo hay sitio’ enloquecen con la tierna escena

Un momento lleno de ternura se vivió en el programa cuando Lucas Elera, hijo del popular 'Niño con cara de pez', se emocionó al conocer en persona a Nataniel Sánchez, protagonizando un abrazo que conmovió a todos en el estudio. América TV / Mande quien mande

Un momento cargado de nostalgia y humor se vivió en el set del programa ‘Mande quien mande’ cuando Nataniel Sánchez, recordada por su papel de Fernanda de las Casas en la icónica serie ‘Al fondo hay sitio’, conoció por primera vez a Lucas, el hijo de su excompañero de ficción Erick Elera.

La escena, que fue celebrada por el público y los conductores, reavivó el cariño de los fans por la recordada pareja televisiva e impulsó rumores sobre un posible reencuentro de ambos actores en la pantalla chica.

Un reencuentro lleno de bromas, recuerdos y cariño en vivo

La presencia de Nataniel Sánchez en ‘Mande quien mande’ el 5 de febrero, como jurado invitada del segmento ‘La dupla perfecta’, fue el escenario elegido para un inesperado encuentro con Lucas, el hijo que Erick Elera tuvo junto a Allison Pastor. En medio de la transmisión, el personaje de ‘La Carlota’ animó al pequeño a acercarse a la actriz, generando una reacción espontánea y tierna: Lucas corrió hasta Sánchez y la abrazó con confianza, sellando el momento con una sonrisa que conquistó a los asistentes.

La conductora Laura Huarcayo no perdió la oportunidad de bromear sobre la relación de Fernanda y Joel, los personajes que unieron a Nataniel y Erick en la ficción, y soltó entre risas: “Pudo haber sido tu hijo”. La actriz, sorprendida y divertida, respondió con naturalidad y cariño, recordando que ya había visto al niño en redes sociales y destacando su personalidad histriónica, tan parecida a la de su padre: “Solo te veía en redes porque es igual de histriónico que su papá”.

La actriz Nataniel Sánchez comparte un emotivo abrazo con Lucas, el hijo de Erick Elera, en un encuentro que ha conmovido a los seguidores de la popular serie 'Al Fondo Hay Sitio' (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena se volvió viral en redes sociales y fue compartida por fanáticos que aún mantienen vivo el recuerdo de la dupla protagónica de ‘Al fondo hay sitio’. El encuentro, lejos de ser una simple anécdota, reavivó la nostalgia por la historia de amor entre Fernanda y Joel, una de las tramas más populares de la televisión peruana en la última década.

Entre la nostalgia y la posibilidad de un regreso a ‘Al fondo hay sitio’

El emotivo encuentro entre Nataniel Sánchez y el hijo de Erick Elera se suma a una serie de reuniones y eventos que han puesto en el centro de atención la relación profesional y la amistad entre ambos actores. Días antes, durante la avant premiere de la película ‘Mi mejor enemiga’, los medios registraron el esperado reencuentro entre Sánchez y Elera, quienes no coincidían en un evento público desde hacía casi cuatro años. El abrazo y las palabras de afecto entre ambos fueron uno de los momentos más comentados de la noche, generando una ola de mensajes de apoyo y pedidos de los fans para verlos juntos otra vez en pantalla.

Sánchez, quien reside actualmente en España, regresó temporalmente a Perú para protagonizar el filme dirigido por Saskia Bernaola. En declaraciones a la prensa, la actriz reconoció la emoción de ver nuevamente a su colega: “Me he puesto a llorar hace un rato. Hace tanto tiempo que no nos hemos visto, tres o cuatro años”, confesó a América Espectáculos.

Erick Elera, por su parte, destacó la valentía de su compañera por buscar nuevos horizontes profesionales en Europa y no dudó en expresar su deseo de volver a trabajar juntos: “Nunca pierdo la esperanza de que Nataniel en algún momento regrese. Siempre hablamos del tema. Extraño su risa, sobre todo”, afirmó el actor, quien también invitó públicamente a los productores a reunirlos en una nueva historia.

La actriz Nataniel Sánchez visitó el set de 'Mande Quien Mande' y fue sorprendida al recordar su paso por 'Al fondo hay sitio'. Revive con ella el icónico primer beso y la primera cachetada que su personaje, Fernanda, le dio a Joel. América TV / Mande quien mande

Consultada sobre la posibilidad de reincorporarse a ‘Al fondo hay sitio’ para la temporada 2026, Nataniel Sánchez no descartó por completo el regreso de Fernanda de las Casas. Si bien aclaró que su estancia en Perú responde a compromisos cinematográficos y que hasta el momento no ha sido contactada por la producción de la serie, la actriz se mostró abierta a evaluar una propuesta en el futuro: “Uno nunca puede decir ‘nunca’, porque a veces dices ‘no voy a hacer esto’ y lo terminas haciendo por algo. Las oportunidades vienen y depende del momento de vida, de que todo se junte y calce”, declaró.

El vínculo emocional y la complicidad profesional entre Sánchez y Elera, forjada durante años de grabaciones en América Televisión, sigue vigente. La actriz recordó su paso por el set de ‘Al fondo hay sitio’ como una etapa fundamental en su carrera, describiendo el ambiente como un “segundo hogar” y destacando la confianza y la química que compartía con su compañero.

El reencuentro de Nataniel Sánchez con el hijo de Erick Elera, sumado a las recientes apariciones públicas de la dupla, confirma el arraigo de los personajes de Fernanda y Joel en la memoria colectiva del público peruano. La historia de amor que ambos interpretaron en ‘Al fondo hay sitio’ marcó a toda una generación de televidentes, que continúan siguiendo la vida y los proyectos de los actores fuera de la ficción.

Tras más de 10 años de la última escena donde los recordados actores Erick Elera y Nataniel Sánchez, dieron vida a Joel y Fernanda en 'Al Fondo Hay Sitio', se reencontraron en una alfombra roja. Video: América Espectáculos

Durante su visita al set de la serie, Sánchez compartió su emoción al reencontrarse con el escenario que la vio crecer como actriz: “Me he teletransportado un montón de años atrás. Feliz, me da nostalgia. Era mi segundo hogar”, expresó en una transmisión en vivo. Tanto Elera como Sánchez han manifestado en varias ocasiones su disposición a trabajar juntos en nuevos proyectos, ya sea en televisión, cine o incluso en una serie dedicada a la historia de Fernanda y Joel.

El futuro de la dupla en la ficción es incierto, pero los gestos de cariño, la complicidad y el respaldo de sus seguidores mantienen viva la posibilidad de un regreso.