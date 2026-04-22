Perú exportó más de USD 600 millones en hierbas aromáticas en 2025: estas son las variedades con que dominó al mundo

Perú se posiciona como segundo exportador latinoamericano de hierbas aromáticas y especias, superando los USD 600 millones en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento sostenido de la exportación de hierbas aromáticas, especias y condimentos convierte a este sector en uno de los más dinámicos y con mayor proyección para la economía peruana.

Perú se ha posicionado como el décimo cuarto exportador mundial y el segundo en América Latina en este rubro, respaldado por envíos que en 2025 superaron los US$ 600 millones.

La demanda global por productos naturales y sostenibles, además del auge de la gastronomía nacional, impulsa la diversificación de la oferta y la búsqueda de nuevos mercados internacionales.

Un espacio de diálogo para alinear esfuerzos

Por tal motivo, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitará al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la creación de una mesa técnica especializada en hierbas, especias y condimentos.

La propuesta surgió durante la primera Expo Hierbas & Especias, un evento que reunió a autoridades, representantes del sector privado, la academia y actores clave para identificar oportunidades, brechas y líneas de acción que permitan potenciar el desarrollo del sector.

La creciente demanda internacional de productos naturales impulsa la diversificación y competitividad del sector exportador peruano de condimentos. (Freepik)

La iniciativa de la mesa técnica se originó en la ‘Mesa de diálogo: Valor y potencial de las hierbas y especias del Perú: producción, usos y mercados’, realizada en el marco de la Expo Hierbas & Especias.

Este encuentro permitió reunir a diversos actores para debatir sobre temas productivos, comerciales, sanitarios, certificaciones, tecnología y promoción internacional.

Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, destacó la importancia de este espacio para canalizar las necesidades y propuestas de las empresas, así como para mejorar la planificación estratégica multisectorial.

Diversidad regional y retos productivos

Uno de los principales desafíos identificados es la necesidad de recoger las particularidades de cada zona productiva.

La geografía peruana ofrece una gran diversidad de productos: el rocoto de Pasco, el jengibre de Junín, la cúrcuma y las hierbas aromáticas de la selva central; mientras que en la costa sur predominan el orégano, el ají amarillo y la páprika; en el norte, la especialización se orienta a la páprika seca.

Según el gremio exportador peruano, adaptar las estrategias a cada región será clave para fortalecer la productividad y la competitividad de los productores.

ADEX anunció la creación de una mesa técnica para desarrollar estrategias y fortalecer la industria de hierbas, especias y condimentos en Perú.

Así, el rubro de hierbas y especias presenta amplias perspectivas de crecimiento, alineado con la tendencia global hacia productos naturales, orgánicos y sostenibles que cumplan con estándares ambientales y sociales.

Según Vásquez Vela, este sector está estrechamente ligado al éxito de la gastronomía peruana, ya que la calidad y variedad de insumos forman parte de la identidad y el atractivo de la cocina nacional.

Participación multisectorial y próximos pasos

En la mesa de diálogo participaron representantes de Agromercado, Agroideas, PromPerú, Serfor, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna, cámaras de comercio, entidades financieras, universidades y empresas del sector. La articulación entre estos actores será fundamental para consolidar la posición de Perú en los mercados internacionales.

La Expo Hierbas & Especias contó con el respaldo de empresas y organizaciones como Financiera Qapaq, Orepam, Fructus Terrum, Grupo Estela, Agrícola Nuestra Tierra Selva, World Solutions Enterprises, Banco Agropecuario e Inagroup, entre otros.

La creación de la mesa técnica representa un paso decisivo para fortalecer el trabajo conjunto, elevar la competitividad y aprovechar el potencial de crecimiento de las hierbas, especias y condimentos peruanos en el escenario mundial.