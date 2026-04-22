Perú

Perú exportó más de USD 600 millones en hierbas aromáticas en 2025: estas son las variedades con que dominó al mundo

ADEX solicitará al Gobierno la creación de una mesa técnica para potenciar la oferta peruana ante el creciente interés global por productos naturales y sostenibles

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Un tazón de madera con pimentón rojo brillante, con una cuchara, rodeado de pimientos secos enteros sobre una mesa rústica de madera.
Perú se posiciona como segundo exportador latinoamericano de hierbas aromáticas y especias, superando los USD 600 millones en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento sostenido de la exportación de hierbas aromáticas, especias y condimentos convierte a este sector en uno de los más dinámicos y con mayor proyección para la economía peruana.

Perú se ha posicionado como el décimo cuarto exportador mundial y el segundo en América Latina en este rubro, respaldado por envíos que en 2025 superaron los US$ 600 millones.

La demanda global por productos naturales y sostenibles, además del auge de la gastronomía nacional, impulsa la diversificación de la oferta y la búsqueda de nuevos mercados internacionales.

Un espacio de diálogo para alinear esfuerzos

Por tal motivo, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitará al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la creación de una mesa técnica especializada en hierbas, especias y condimentos.

La propuesta surgió durante la primera Expo Hierbas & Especias, un evento que reunió a autoridades, representantes del sector privado, la academia y actores clave para identificar oportunidades, brechas y líneas de acción que permitan potenciar el desarrollo del sector.

El secreto para mantener el morrón fresco después de cortarlo
La creciente demanda internacional de productos naturales impulsa la diversificación y competitividad del sector exportador peruano de condimentos. (Freepik)

La iniciativa de la mesa técnica se originó en la ‘Mesa de diálogo: Valor y potencial de las hierbas y especias del Perú: producción, usos y mercados’, realizada en el marco de la Expo Hierbas & Especias.

Este encuentro permitió reunir a diversos actores para debatir sobre temas productivos, comerciales, sanitarios, certificaciones, tecnología y promoción internacional.

Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, destacó la importancia de este espacio para canalizar las necesidades y propuestas de las empresas, así como para mejorar la planificación estratégica multisectorial.

Diversidad regional y retos productivos

Uno de los principales desafíos identificados es la necesidad de recoger las particularidades de cada zona productiva.

La geografía peruana ofrece una gran diversidad de productos: el rocoto de Pasco, el jengibre de Junín, la cúrcuma y las hierbas aromáticas de la selva central; mientras que en la costa sur predominan el orégano, el ají amarillo y la páprika; en el norte, la especialización se orienta a la páprika seca.

Según el gremio exportador peruano, adaptar las estrategias a cada región será clave para fortalecer la productividad y la competitividad de los productores.

Sede Adex de Javier Prado.
ADEX anunció la creación de una mesa técnica para desarrollar estrategias y fortalecer la industria de hierbas, especias y condimentos en Perú.

Así, el rubro de hierbas y especias presenta amplias perspectivas de crecimiento, alineado con la tendencia global hacia productos naturales, orgánicos y sostenibles que cumplan con estándares ambientales y sociales.

Según Vásquez Vela, este sector está estrechamente ligado al éxito de la gastronomía peruana, ya que la calidad y variedad de insumos forman parte de la identidad y el atractivo de la cocina nacional.

Participación multisectorial y próximos pasos

En la mesa de diálogo participaron representantes de Agromercado, Agroideas, PromPerú, Serfor, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna, cámaras de comercio, entidades financieras, universidades y empresas del sector. La articulación entre estos actores será fundamental para consolidar la posición de Perú en los mercados internacionales.

La Expo Hierbas & Especias contó con el respaldo de empresas y organizaciones como Financiera Qapaq, Orepam, Fructus Terrum, Grupo Estela, Agrícola Nuestra Tierra Selva, World Solutions Enterprises, Banco Agropecuario e Inagroup, entre otros.

La creación de la mesa técnica representa un paso decisivo para fortalecer el trabajo conjunto, elevar la competitividad y aprovechar el potencial de crecimiento de las hierbas, especias y condimentos peruanos en el escenario mundial.

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