Perú

Exportación de baterías alcanza USD 14,1 millones en 2025: estos son los mercados que hicieron ‘contacto’ con Perú

La fabricación de baterías para autos en Perú ha encontrado un particular impulso gracias a la expansión del nearshoring en la región, de acuerdo con ADEX

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Estados Unidos lideró como destino de las baterías peruanas, absorbiendo el 40 % del total vendido durante el año.

Las exportaciones peruanas de baterías para automóviles sumaron US$ 14 millones 155 mil en 2025, con ventas dirigidas a 21 mercados internacionales, de acuerdo con información de la Asociación de Exportadores (ADEX).

El principal destino fue Estados Unidos, que absorbió el 40% del total, seguido por varios países de América Latina que también mostraron una demanda creciente, según reportó la gerencia de Manufacturas de ADEX.

EEUU y América Latina lideran las compras de baterías peruanas

La gerenta de Manufacturas de ADEX, Melissa Vallebuona Peña, calificó este monto como relevante para el segmento, especialmente en un contexto de reactivación del mercado automotor en la región. Explicó que la dinámica responde no solo a un mayor consumo, sino a la reconfiguración de las cadenas productivas.

Esto favorece el nearshoring (trasladar la producción o servicios a países cercanos geográficamente al mercado final) y abre nuevas oportunidades para los fabricantes de autopartes y productos de reposición.

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El fenómeno del nearshoring ha impulsado oportunidades para las autopartes peruanas en la cadena global de suministro automotriz.

Según la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), en 2025 se vendieron más de 6 millones 100 mil vehículos en la región, cifra que representa un aumento del 7,1% respecto al año anterior.

Además de Estados Unidos, los principales destinos de baterías peruanas fueron Venezuela (US$ 1 millón 827 mil), Panamá (US$ 1 millón 349 mil), Bolivia (US$ 1 millón 208 mil) y Chile (US$ 1 millón 196 mil). El ranking de los diez mercados más importantes lo completan República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Barbados.

¿Un mercado automotor regional en plena reactivación?

La gerencia de Manufacturas de ADEX resaltó que varios de estos destinos, si bien superan el millón de dólares en compras, todavía presentan alto potencial de crecimiento.

De igual manera, recordó que Perú exporta otros insumos para la industria automotriz, como guarniciones para frenos (Estados Unidos, Alemania, Colombia), ruedas dentadas (Estados Unidos, Colombia, Venezuela), parabrisas (Estados Unidos, Chile, México), discos (Surinam, Estados Unidos, Ecuador), tambores (Estados Unidos y Ecuador) y sistemas hidráulicos (Panamá).

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El crecimiento del 7,1 % en las ventas de vehículos en Latinoamérica durante 2025 favoreció la colocación de productos peruanos en la región.

Entre las principales empresas exportadoras figuran Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A., Corporación Enerjet S.A., Baterías Volta S.A., Whoosh Perú S.A.C., Compañía Peruana de Baterías S.A., Schneider Electric Perú S.A., Operaciones Globales & Servicios Atlas S.A.C., VGG Soluciones Industriales E.I.R.L., Datacont S.A.C. y Equipments & Supplies Mining Tech S.A.C., entre otras.

De acuerdo con el gremio exportador, el sector automotor peruano de baterías observa oportunidades en la diversificación de mercados y en el fortalecimiento de la cadena de valor a través de la innovación y el acceso a nuevos clientes en América y fuera de la región.

Exportadores peruanos de baterías fortalecen su presencia global

Entre el 8 y el 11 de abril, un grupo de empresas nacionales exhibirá su oferta en la feria Automechanika Buenos Aires 2026. Según la información de prensa de ADEX, otras compañías, entre ellas Frenosa, realizarán labores de prospección para evaluar su participación en futuras ediciones del evento.

Automechanika es una de las plataformas estratégicas más relevantes del sector automotor latinoamericano, reuniendo a fabricantes, distribuidores, importadores y proveedores de servicios de más de 30 países.

Durante los cuatro días de la feria se desarrollarán ruedas de negocios, espacios de networking y actividades orientadas a fomentar alianzas estratégicas y oportunidades de inversión. La edición 2026 pondrá foco en la eficiencia energética y la sostenibilidad, ámbitos que empiezan a ganar terreno en la industria automotriz regional.

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