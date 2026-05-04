Juzgado ordena prisión preventiva para jóvenes acusados de asesinato y canibalismo contra trabajador turístico en Cusco

Juzgado ordena prisión preventiva para jóvenes acusados de asesinato y canibalismo. (Foto: Difusión/Andina)

Un tribunal de Cusco ordenó 9 meses de prisión preventiva para dos jóvenes acusados de asesinato y canibalismo en el caso del trabajador del sector turismo Rudhy Benavides Charalla, generando conmoción en la región y marcando un precedente en el fuero penal.

El magistrado José Cáceres Pizarro ordenó el 28 de abril el internamiento de Gabriel Alexis Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, ambos de 21 años, en el penal de Qenccoro mientras se amplía la indagación judicial. El fiscal a cargo, Tamara Catacora Jara de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco, defendió el pedido no solo por la brutalidad del homicidio calificado, sino también en los cargos de hurto agravado y posesión de marihuana.

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Durante la audiencia, se indicó que Rudhy Benavides Charalla había sido visto por última vez el 18 de abril, cuando salió de su vivienda hacia el centro histórico de Cusco, donde fue víctima del robo de su teléfono móvil antes de ser atacado. Los peritos establecieron la hora de la muerte en la madrugada del 19 de abril.

La víctima, según la investigación, fue agredida con un arma blanca y un tenedor en el cuello y gritó su nombre sin que nadie oyera sus pedidos de auxilio salvo los agresores. Parte de los hechos quedaron documentados en dos grabaciones: una muestra a Benavides agonizando y la otra, a un perro lamiendo su sangre.

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Juzgado ordena prisión preventiva para jóvenes acusados de asesinato y canibalismo. (Foto: Difusión/Andina)

Investigación por presunto canibalismo

Según la Agencia Andina, la investigación evidenció que los autores intentaron encubrir el crimen mutilando y cocinando el cuerpo, repartiendo partes a al menos siete perros pertenecientes a Condori Olmedo.

Según las investigaciones, uno de los móviles del canibalismo habría sido el hambre, ya que los sospechosos se encontraban varios días en estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas sin ingerir alimentos.

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El robo y la venta del celular por 110 soles permitieron a los investigados adquirir más alcohol y bolsas plásticas para almacenar los restos de la víctima; el dinero fue gastado inmediatamente, mientras uno de ellos, Franco Tinco, huyó temporalmente de la vivienda.

La policía y los familiares de Benavides Charalla descubrieron la escena el 25 de abril en una casa de adobe. Condori Olmedo fue detenido en ese lugar tras confirmar la presencia del cadáver y responder: «sí, y en partes» ante la pregunta sobre el paradero de la víctima.

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Juzgado ordena prisión preventiva para jóvenes acusados del asesinato de Rudhy Benavides Charalla. (Foto: Difusión)

La inspección policial halló dos ollas con la cabeza y la piel de Benavides y baldes que contenían vísceras. Al día siguiente, Franco Tinco fue arrestado en el mercado de Vinocanchón y se le incautó marihuana.

Según lo establecido en la audiencia, los imputados deberán permanecer internados en Qenccoro hasta que se esclarezca el móvil completo. Los familiares y allegados de Benavides Charalla, vinculados a varios colectivos sociales y patronales de Cusco, acompañaron su entierro en el cementerio de La Almudena con una concurrida muestra de duelo.

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Según la valoración judicial, la pena que enfrentan Gabriel Alexis Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco por homicidio calificado y otras conductas asociadas no sería inferior a 15 años de cárcel, conforme a los parámetros establecidos en la investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco.