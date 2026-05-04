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Agente de Jorge Fossati desmiente a Franco Velazco tras fuertes revelaciones: “Faltó a la verdad, jamás pidió el doble de sueldo en Universitario”

Pablo Betancourt ha salido al frente para defender al ‘Flaco’ de la reacción virulenta del administrador de la ‘U’. “Haremos una conferencia de prensa para aclarar todo e iremos por la vía legal”, subrayó

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El agente Pablo Betancourt le responde a Franco Velazco tras controversiales declaraciones en contra de Jorge Fossati. - Crédito: Difusión
El agente Pablo Betancourt le responde a Franco Velazco tras controversiales declaraciones en contra de Jorge Fossati. - Crédito: Difusión

La virulenta reacción del administrador Franco Velazco en contra de Jorge Fossati ha encontrado respuesta en el agente Pablo Betancourt. En una entrevista ofrecida a ‘Fútbol Satélite, el empresario argentino defendió a su patrocinado y desmintió categóricamente las controversiales declaraciones del administrador de Universitario de Deportes sobre el profesionalismo del veterano entrenador.

Betancourt ha indicado que “Velazco faltó a la verdad” al mencionar una llamativa lista de peticiones para que Fossati continuase como responsable técnico de la ‘U’ y por ello “primero haremos una conferencia de prensa para aclarar todo y luego iremos por la vía legal, porque no se pueden afirmar tres mentiras”.

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En ese sentido, el empresario uruguayo ha negado con rotundidad que Jorge Fossati haya condicionado su permanencia en Campo Mar a través de lujos, banalidades y excentricidades: “El profesor tiene un gran cariño por Universitario, pero jamás pidió el doble de sueldo, y eso lo tenemos por escrito. Tampoco solicitó un auto de alta gama ni pasajes en primera clase, que ni siquiera existen como tal”.

Con relación a los dichos del directivo acerca de que el ‘Flaco’ apretó demasiado la situación hasta desmarcarse por voluntad propia de Universitario, Betancourt cuestionó: “Fossati nunca renunció. Quien lo saca fue el señor Velazco y tenemos todas las pruebas”.

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En línea con eso, el representante del exseleccionador de Perú indicó que desde los despachos de Universitario estaban convencidos en romper las relaciones, pero luego reconsideraron la fórmula por los problemas económicos que arrastra la institución. “Cuando lo apartan, se dan cuenta de que no tenían el dinero para pagarle y terminan gastando mucho más con la destitución del técnico Rabanal”, externó.

Y añadió: “Lo que se planteó estaba por escrito y era negociable. Con Jean Ferrari, como hombre de fútbol, se pudo resolver en 20 minutos directamente con el profesor”.

Abrupto cierre

Sellado el tricampeonato de Universitario de Deportes en octubre del pasado año, la atención absoluta de las autoridades recaía en la conformación del nuevo plantel. Entremedias surgió un tema muy particular: la continuidad de Jorge Fossati en la parcela técnica.

Si bien el ‘Nonno’ contaba con un vínculo de un periodo más en Ate, buscaba acordar nuevos acuerdos dentro de su contrato. Después de largas semanas de charlas, reuniones y posturas, se llegó al consenso que lo mejor era que el técnico uruguayo y la ‘U’ separasen sus caminos.

Alejado Jorge Fossati de la entidad ‘crema’, el área deportiva perfiló rápido la contratación de Javier Rabanal, quien llegó con un muy buen cartel tras haber sido campeón en el fútbol ecuatoriano con el siempre competitivo Independiente del Valle.

Ubicado en sus cuarteles de invierno en Montevideo, el ‘Flaco’ se dedicó a tomarse un breve tiempo de descanso con su familia no sin desviarse de su foco central: seguir en actividad. Así estudió algunas ofertas como una de la Universidad de Chile, que no se definió por detalles externos.

Tiempo más tarde, se rumoreó la posibilidad de que Fossati pudiese volver a Ate tras el fracaso de Rabanal a los mandos de Universitario; no obstante, en las oficinas del club zanjaron el asunto con una negativa contundente, exponiendo un claro quiebre entre el entrenador y los directivos.

Pese a ese portazo, el veterano estratega logró hallar una nueva oportunidad al firmar con el tradicional Liverpool (U) de su país natal, con el que ha debutado de manera autoritaria con un 3-0 frente a Danubio.

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