Laura Spoya reaparece en redes sociales tras cirugía de columna por aparatoso choque en Surco: “Mi curita para el corazón”

La popular conductora apareció en redes sociales, compartiendo una tierna foto junto a sus hijos mientras avanza en su recuperación por la operación de columna y siente el cariño de su familia y seguidores (Instagram/lauraspoya)

Laura Spoya reapareció públicamente tras permanecer varios días alejada de las plataformas digitales debido a una delicada intervención quirúrgica en la columna. La conductora y exreina de belleza sufrió fracturas vertebrales luego de un fuerte impacto vehicular ocurrido en el distrito limeño de Surco durante la madrugada del 12 de febrero.

Después de recibir el alta médica, la presentadora compartió por sus redes sociales una imagen desde su dormitorio, acompañada de sus hijos, en un gesto que evidenció el momento íntimo que atraviesa.

Su recuperación será prolongada e incluirá tratamiento especializado, mientras continúa bajo supervisión médica. El accidente generó amplia repercusión pública y encendió el debate sobre las circunstancias que rodearon el siniestro.

Laura y su ‘curita para el corazón’

Desde su habitación y acompañada por sus hijos, Laura Spoya reapareció en Instagram con un mensaje que conmovió a sus seguidores. (Instagram/lauraspoya)

Días después del alta, la exMiss Perú volvió a Instagram. Desde su cama, junto a sus dos hijos, publicó una imagen acompañada de un breve mensaje: “Mi curita para el corazón”. La fotografía mostró a la presentadora recostada, aún en reposo, en medio de un proceso que exige cuidados estrictos.

El accidente generó una ola de mensajes de apoyo. En una transmisión en vivo de ‘La Manada’, Mario Irivarren expresó: “Un poco complicado empezar este streaming el día de hoy, ya que todos hemos despertado con la noticia del accidente de Laura. Yo aún no salgo del shock y del asombro. Igual estamos aquí para intentar transmitirles la brevísima información que tenemos”.

El productor de ‘La Manada’, Abneer Robles, advirtió sobre la seriedad del cuadro clínico: “El panorama no es lo más agradable. Ya hicieron un comunicado, la situación es complicada, hay vértebras comprometidas. No hay que entrar en detalles. Es un momento que a todos nos agarra en shock y hay que tomarlo con calma”.

Gerardo Pe también compartió su preocupación: “A todos nos tomó de sorpresa el accidente de Laura que tuvo esta madrugada. A mí me pone un poquito mal porque soy muy sensible con este tipo de cosas. Pero lo bueno es que Laura está fuera de peligro, está tranquila”.

Mientras continúan los peritajes para descartar fallas mecánicas u otros factores externos, la hipótesis principal apunta al agotamiento extremo al volante como causa del despiste. El vehículo, que no era de propiedad de la conductora sino parte de un acuerdo comercial, fue declarado en pérdida total.

Spoya casi no la cuenta

La intervención estabilizó las vértebras dañadas, pero los especialistas advirtieron que la recuperación será progresiva y exigirá estrictos cuidados. (Instagram/lauraspoya)

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. del pasado 12 de febrero en la avenida El Polo, cuando la camioneta que conducía impactó contra un muro de concreto. Registros de seguridad muestran que el vehículo cruzó hacia el carril contrario antes de la colisión. La estructura delantera quedó completamente destruida.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras el aviso de vecinos y trasladaron a la conductora a una clínica cercana. Los primeros reportes médicos indicaron traumatismos múltiples y un estado reservado en las horas iniciales.

El parte policial consignó que el dosaje etílico fue negativo, con un nivel de 0.20, por debajo del límite legal permitido. La propia Spoya explicó que perdió el control tras tomar mal una curva y que no logró reaccionar a tiempo. “Tengo fracturas en dos vértebras. Me tienen que operar”, afirmó en mensajes difundidos posteriormente por el programa ‘Al Sexto Día’ de Panamericana.

También rechazó versiones que sugerían consumo excesivo de alcohol. “Unos sorbos a la chela, creo, pero tipo a las 10 p.m., ni media chela. Ni Tef ni yo estábamos tomando”, precisó. Sobre la magnitud del hecho, expresó: “Lo único que sé es que estoy viva, jodida de la columna, pero viva y no pasó a mayores”.

La activación inmediata de las bolsas de aire fue determinante para evitar consecuencias fatales. Personal de rescate destacó que ese sistema absorbió gran parte del impacto.

Un largo proceso de rehabilitación

El violento choque en Surco dejó a Laura Spoya con fracturas vertebrales y obligó a una intervención urgente tras impactar su vehículo contra un muro. (Instagram/lauraspoya)

Tras confirmarse las fracturas vertebrales, la conductora ingresó a quirófano. El médico Alberto Salazar explicó que el cuadro pudo tener desenlaces irreversibles. “Quiere regresar rápido a trabajar, se le ha explicado que lo que ha pasado ha podido dejarle inválida… es más, el accidente pudo ser fatal”, declaró en ‘Al Sexto Día’.

El especialista detalló que la recuperación demandará entre uno y tres meses. La paciente deberá utilizar un corsé especial y someterse a terapia física constante. Los músculos de la zona afectada resultaron comprometidos durante el choque. “Los músculos fueron la protección en ese momento; ahora son los que le generan dolor, porque la fractura ya ha sido estabilizada. Esa faja natural debe recuperarse y eso se logra con terapia física”, sostuvo.

Spoya reconoció el impacto emocional que significó observar las imágenes del vehículo destruido. “La verdad es que estoy con bastantes sentimientos encontrados porque yo recién he visto la gravedad del accidente en televisión”, confesó en ‘Al Sexto día’. Añadió que no recuerda con claridad el instante del choque y que tomó conciencia al ver los reportes difundidos.

Sobre su estado anímico, manifestó: “Sí me ha afectado emocionalmente, pero agradecerle a mi familia y amigos que me han escrito porque uno no está libre de sufrir un accidente. He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes”.

Durante su ausencia, fue reemplazada en el programa que conduce, mientras su entorno insistió en la necesidad de respetar su privacidad.