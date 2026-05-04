Perú

Hija de Pompinchú revela sus últimos momentos con él: “Le dije que lo amaba y que era fuerte”

Rosa se mostró emotiva tras la última despedida a su padre y confesó que esperaban que se recupere

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Hombre de mediana edad, Pompinchú, acostado en una cama de hospital con bata verde, cánula nasal de oxígeno y pulgar arriba, mirando a cámara
Pompinchú, el reconocido cómico, es visto en el hospital en sus últimos momentos, donde su hija le expresó su amor y lo fuerte que era antes de su partida.

La despedida de Pompinchú marcó profundamente a su familia y a quienes siguieron su carrera. Su hija, Rosa González, compartió en un enlace en vivo los momentos finales junto a su padre, el recordado cómico ambulante.

Durante la transmisión, Rosa expresó el impacto que dejó la partida de su padre. “Hasta ahorita no me lo creo, para mí sigue vendiendo en el Centro y me va decir en cualquier momento que baje con mis hijos”, confesó con la voz entrecortada. .

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Rosa relató que su padre siempre mostró fortaleza, incluso frente a la adversidad. Pese a las complicaciones derivadas de una caída, continuó trabajando en las calles. Primero vendía chocolates. Luego, durante la temporada de verano, se dedicó a la venta de helados.

Rosa se mostró emotiva tras la última despedida a su padre y confesó que esperaban que se recupere | América Hoy

“Ha sido un buen padre, nunca me hizo faltar nada, ni a mí ni a mis hijos”, recordó. El vínculo con sus nietos era especial, en particular con Ricardo, a quien consideraba su engreído. “Repartía amor para todos por igual”, añadió.

La hija del artista admitió que el carácter de Pompinchú era fuerte, pero detrás de ese temperamento prevalecía un profundo afecto por su familia. “Era renegón, pero dentro de todo era bien amoroso, quizá su manera de demostrar el cariño era un poco tosca, pero lo entendíamos”, explicó.

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El estado de salud del cómico se agravó tras una operación de cadera, costeada por su amigo El Paisa. Rosa relató que el día en que le iban a dar de alta, la situación cambió de forma inesperada.

“Ese día yo salí porque necesitaba cambiarme de ropa, mi mamá me reemplazó, sale mi mamá, llego yo y lo encontramos con la saturación baja. Nos dijeron que era una pulmonía, pensábamos que se le iba a pasar”, detalló.

Primer plano de mujer con cabello oscuro recogido, gafas de montura clara y camiseta roja y blanca. Un micrófono es visible abajo a la izquierda
La hija de Pompinchú, en una emotiva declaración, reveló las últimas palabras que compartió con su padre, transmitiéndole amor y fortaleza en sus momentos finales.

A pesar de la gravedad, la familia creyó que la recuperación era posible. Pompinchú quiso volver a casa y continuó usando oxígeno portátil. Su estado de salud no mejoró y el 6 de abril fue trasladado al Hospital Santa Rosa, acompañado por su tío. Allí, los médicos diagnosticaron fibrosis pulmonar.

Rosa permaneció junto a su padre en los momentos previos a su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. “Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara mucho a mis hijos, que quería que Ricardo con Jeffrey sigan grabando, que su página siga como está. Que él iba a salir, que no llore, que esté tranquila”, recordó.

En el último diálogo que mantuvo con su padre, Rosa le expresó el amor y la confianza que sentía por él. “Yo le dije que lo amaba, que él era fuerte e iba a salir, que sus nietos lo esperaban, que lo iba a esperar con su ceviche con bastante cebolla como a él le gustaba”.

La partida del artista afectó de manera especial a sus nietos. Rosa contó que su hija mayor convivió doce años con Pompinchú y el dolor de la pérdida fue notable. “Mi papá me dio la dicha de poder firmar a mi hijo, él lleva su apellido, él es el que lo siente más ahorita, se le nota triste, decaído. Es difícil explicarle a un niño de 4 años que no va a poder volver a ver a su papito”, lamentó.

Los restos de Pompinchú, símbolo de la comicidad popular, son velados en la sala Paracas del Ministerio de Cultura antes de su sepelio en San Juan de Lurigancho.
Los restos de Pompinchú, símbolo de la comicidad popular, son velados en la sala Paracas del Ministerio de Cultura antes de su sepelio en San Juan de Lurigancho.

El último adiós a Pompinchú en San Juan de Lurigancho

El cuerpo de Alonso Gonzales Mendoza, conocido como Pompinchú, fue sepultado en el cementerio Los Sauces del distrito de San Juan de Lurigancho. Familiares, amigos y seguidores se reunieron para rendir homenaje al artista, quien falleció el 1 de mayo a los 55 años.

Numerosos asistentes acompañaron el féretro hasta su destino final. Las muestras de respeto y cariño marcaron la jornada. Durante el trayecto, los restos de Pompinchú realizaron paradas significativas en el Parque Universitario y la Alameda Chabuca Granda, escenarios tradicionales de sus presentaciones.

Un féretro blanco es llevado por varias personas, seguido por una gran multitud en un espacio público al aire libre con edificios amarillos de fondo
Familiares y seguidores despiden con emotivo cortejo fúnebre a Alonso Gonzales Mendoza, conocido como 'Pompinchú', el querido cómico ambulante. (Portal Callao)

Estos lugares, emblemáticos en la trayectoria del cómico, simbolizan la conexión que mantuvo con el público limeño. Allí ofreció espectáculos a miles de transeúntes, consolidando su legado en el humor popular peruano.

La familia del comediante recibió muestras de apoyo de decenas de seguidores. Algunos llevaron flores y fotografías. Otros compartieron recuerdos y mensajes de gratitud por la alegría y el afecto que el artista transmitió a lo largo de su vida.

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