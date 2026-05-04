Dólar hoy en Perú: cotización de cierre del 4 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 3,51 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,07%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,02%, mientras que en el último año ha experimentado una caída del -4,93%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión sobre la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,1%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,29%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.