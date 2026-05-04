Dólar hoy en Perú: cotización de cierre del 4 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 3,51 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,07%. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,02%, mientras que en el último año ha experimentado una caída del -4,93%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del dólar estadounidense a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión sobre la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,1%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,29%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.
Más Noticias
Bullying en Ate: padre instigó a su hija a romperle la cabeza a una compañera de colegio con una botella
La menor de 16 años y su madre habían denunciado el acoso ante la dirección del colegio esa misma mañana; horas después terminó en el hospital con una herida en el cráneo tras recibir el golpe de una botella por la espalda
Cardenal Carlos Castillo reprocha al Ejército por masacre de civiles en Huancavelica: “No cumplieron con su deber y mataron”
El cardenal afirmó que los militares actuaron con “prejuicio y sin verificación”, y condenó la muerte impune de los jóvenes en Colcabamba
Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana
Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año
El estado del tiempo en Trujillo para mañana
Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada
Peligro por huaicos en Perú: Indeci lanza alerta y revela las cinco regiones más afectadas
El aviso de corto plazo advierte precipitaciones de fuerte intensidad hasta el 5 de mayo con riesgo de deslizamientos y emergencias en provincias específicas de la selva y el norte del país
MÁS NOTICIAS