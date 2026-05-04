PJ confirmó ejecución de allanamientos de 23 personas involucradas en contrataciones irregulares durante el gobierno de José Jerí

José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia

El Poder Judicial confirmó la autorización que permitió los allanamientos realizados el 10 de abril en la investigación sobre presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno de José Jerí. Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en inmuebles relacionados con 23 personas luego de que se revelaran visitas de varias jóvenes al Palacio de Gobierno, quienes accedieron a contrataciones u órdenes de servicios en entidades estatales.

Mediante una resolución del 30 de abril, la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima consideró que el juez Manuel Chuyo fundamentó la urgencia de los allanamientos y la incautación de bienes debido al interés público en esclarecer los supuestos beneficios indebidos otorgados en esa gestión, según el documento citado por RPP. El tribunal también concluyó que la medida no vulnera la inviolabilidad de domicilio ni el derecho de defensa, al buscar evidencias imposibles de obtener por medios convencionales.

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El Ministerio Público investiga el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado por estos hechos. El 13 de febrero, además, la Fiscalía de la Nación, órgano del Ministerio Público, anunció una investigación preliminar a José Jerí por presunto tráfico de influencias vinculado a la contratación de jóvenes luego de reuniones privadas con el entonces mandatario.

Allanan casas de mujeres que fueron contratadas en el gobierno de José Jerí. América TV

Cinco mujeres implicadas en el caso

Según la resolución a la que accedió Infobae, existe un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones que iniciaba inmediatamente después de visitas, sobre todo al Despacho Presidencial. Las 5 mujeres implicadas son:

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Ledy Guadalupe Vela Ramírez : Sostuvo una reunión el 1 de noviembre en el Despacho Presidencial con Jerí. Tras estos encuentros, obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por 6.330 soles y un contrato FAG en el Ministerio del Ambiente por 10 mil soles mensuales. También se investiga su contratación en el Ministerio de la Producción tras una visita de Jerí cuando este aún no era mandatario.

Rubiel Cristina Beraún Rojas : Se reunió con Jerí en el Despacho Presidencial el 1 de noviembre de 2025. Posteriormente, fue contratada por dicha entidad en 2 oportunidades para servicios de comunicación interna y protocolo por un total de 21.500. La Fiscalía advierte una “inusual celeridad” en la presentación de sus propuestas económicas.

Violeta Emperatriz Beas Otero : Visitó a Jerí el 1 de noviembre de 2025. El 24 de diciembre fue designada Secretaria Nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación. Se cuestiona su nombramiento porque, tras revisar su currículum, no acredita los 8 años de experiencia general exigidos por ley para el cargo.

Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez : Registró cinco ingresos al Despacho Presidencial entre octubre y noviembre de 2025. Obtuvo contratos por 11 mil y 16 mil soles tras presentar propuestas técnicas en menos de 20 minutos de recibida la invitación, lo que evidenciaría un direccionamiento previo.

Alicia Alexandra Camargo Leiva: Se reunió con el mandatario el 14 de octubre de 2025. Fue contratada como locadora FAG por S/ 10,000 mensuales. La Fiscalía sostiene que se redujeron los estándares de experiencia mínima en los términos de referencia para adecuarlos a su perfil y cubrir funciones estructurales de forma irregular.

José Jerí fue destituído del cargo de presidente de la República encargado. - Crédito: Infobae

Más funcionarios involucrados

La Fiscalía también tiene en la mira a 18 funcionarios de distintos niveles y entidades. Estos serían autores del delito de negociación incompatible, al presuntamente haber utilizado sus cargos para viabilizar estos beneficios.

En el Ministerio de la Producción, José Manuel Ramos Aliaga, jefe de Gestión Empresarial; Christian Antonio Flores Magino, director de Programa Nacional Tu Empresa; y Sonia Mily León Rivera, responsable de Adquisiciones habrían activado los trámites a favor de Vela Ramírez tras la visita de Jerí.

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En EsSalud, los funcionarios Juan Mael Palomino Espinoza, Joshua Raúl Quiroz Zevallos y Mauro Melgar Ríos son señalados por formular requerimientos a medida de la misma mujer.

En el Ministerio del Ambiente, Galo Omar Díaz Meléndez, exjefe de Asesores, y Edgar Anddy Sánchez de la Cruz, exsecretario General, habría facilitado el contrato FAG de Vela.

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Jerí es investigado por presunto tráfico de influencias en su gobierno por contratar a allegadas. Foto: composición/Ministerio Público

Por su parte, en el Ministerio de Educación, la secretaria general Doris Lorena Gavilano Iglesias y la jefa de RR. HH. Magali Ella Meza Mundaca serían las responsables de validar el perfil de Beas Otero pese a no contar con la experiencia requerida.

Finalmente, en el Despacho Presidencial, están involucrados el exsecretario general Benito Roberto Villanueva Haro, el exsubsecretario Hernán Piero Cuba García, el exjefe de Asesores Royer Azañero Álvarez y el exejecutivo de Protocolo José Antonio Torrico Obando habrían coordinado la contratación de Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.

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En Palacio también están involucrados Luis Abelardo Vera Tafur, Antuhanet Erica Leandro Reyes, Mirelia Liz Cano Gutiérrez y Yasmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo por sus intervenciones en las certificaciones de presupuesto y formalizaciones de contratos.