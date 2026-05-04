Florangel Terrero cuestiona la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada y destaca a Yanlis Féliz como MVP

Florangel Terrero cuestionó la premiación de la Liga Peruana de Vóley tras no ser galardonada. Crédito: Instagram

La reciente premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, que distinguió a las mejores jugadoras de la temporada, no estuvo exenta de controversia. La conformación del equipo ideal generó diversas reacciones, entre ellas la de Florangel Terrero, quien no dudó en expresar su disconformidad al considerar que la elección no fue justa.

La voleibolista dominicana de Deportivo Géminis manifestó su desacuerdo con las decisiones tomadas en la gala de premiación y cuestionó los criterios utilizados para definir a las galardonadas. En particular, criticó la elección de Mara Leão (Universitario de Deportes) y Clarivett Yllescas (Alianza Lima) como las mejores centrales del campeonato, y mostró su molestia por no haber sido incluida entre las reconocidas.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, Terrero sugirió que su rendimiento durante la temporada también la hacía merecedora de un lugar en el equipo ideal. La jugadora compartió estadísticas de su desempeño en la Liga Peruana de Vóley, acompañadas de comparaciones con otras voleibolistas de su misma posición en el torneo. En ese contexto, añadió de forma sarcástica: “Lo bueno es que hay data”.

En sus publicaciones, destacó haber terminado como la segunda mejor atacante con un 46 % de efectividad, solo por detrás de la colombiana Darlevis Mosquera, además de ubicarse como la quinta mejor bloqueadora del campeonato con 64 puntos. Según sus registros, estas cifras la posicionaban entre las jugadoras más influyentes de la temporada en su posición.

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Florangel Terrero compartió estadísticas de su desempeño en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Captura

Terrero también señaló indirectamente que sus números superaban en algunos aspectos a los de Clarivett Yllescas, quien finalmente fue incluida en el equipo ideal como una de las mejores centrales del torneo. Incluso compartió el video de la ceremonia donde la jugadora de Alianza Lima recibía el reconocimiento.

La jugadora dominicana fue más allá de las estadísticas y dejó un mensaje que generó repercusión en redes sociales, evidenciando su malestar con el proceso de selección de los premios individuales. “Imparcialidad, criterio, justicia. Todo lo que no hubo en la premiación”, compartió Florangel en una de sus historias de Instagram, en tono crítico hacia las decisiones tomadas por la organización del campeonato.

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Revive los momentos más emocionantes de la ceremonia de premiación de la Liga Peruana de Vóley, donde el equipo de Universitario de Deportes levantó el trofeo del tercer lugar

El respaldo de Terrero a Yanlis Féliz como MVP

Además de su postura respecto al equipo ideal, Florangel Terrero también se refirió al premio de la jugadora más valiosa de la temporada, que recayó en Maeva Orlé de Alianza Lima. En ese contexto, la dominicana aprovechó para destacar a su compatriota Yanlis Féliz, quien tuvo un papel importante en la campaña del cuadro ‘blanquiazul’ y fue la máxima anotadora del duelo decisivo con 21 puntos.

“Aquí viendo cómo Superman de Alianza se va sin su premio de MVP. Ese MVP tenía su nombre, pero bueno. Qué te digo, cada que entrabas se demostraba cómo el equipo mejoraba. Tú eres mi MVP”, expresó Terrero, elogiando el impacto de Féliz en los momentos decisivos del torneo.

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Con este mensaje, la jugadora de Géminis dejó en claro su admiración por el rendimiento de su compatriota, a quien consideró clave en el rendimiento del equipo campeón, especialmente en la final ante la Universidad San Martín.

Para Florangel Terrero, Yanlis Féliz debió ser la MVP de la temporada. Crédito: Captura IG

Los comentarios de Terrero han generado debate en el entorno del vóley peruano, donde la discusión sobre los criterios de premiación vuelve a tomar protagonismo tras el cierre de la temporada. Mientras algunos defienden la elección, argumentando que el rendimiento colectivo y la regularidad también influyen en las distinciones, otros consideran que el peso de las estadísticas individuales debería tener mayor protagonismo.

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Lo cierto es que la premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 no solo dejó reconocimientos y celebraciones, sino también opiniones encontradas que continúan alimentando la conversación en torno al nivel y la competitividad del torneo.