Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija: “Verla alzar vuelo es el momento más difícil para una mamá”

Tula Rodríguez compartió un emotivo video despidiéndose de su hija Valentina, quien parte a estudiar al extranjero.

Tula Rodríguez atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida. La exconductora de televisión abrió su corazón y compartió con sus seguidores la tristeza y el orgullo que siente ante la partida de su única hija, Valentina, quien inicia una nueva etapa de estudios fuera del país.

La emotiva despedida, publicada en sus redes sociales, conmovió a miles y reflejó la fortaleza y el amor incondicional de una madre.

El mensaje de Tula mostró su lado más humano y vulnerable. Luego de semanas difíciles por la cirugía ortognática de Valentina, la conductora enfrenta otro reto: ver partir a su hija al extranjero para continuar su formación universitaria.

“Este es un video difícil, distinto… soy una mujer fuerte, no sé si estoy contenta. Les cuento, Valentina se va a vivir fuera de Perú sin mí. Creo que llegó el momento más difícil para una mamá que es ver que su bebé alza vuelo y parte. Si me pongo triste no es por lo que le viene a mi hija sino que, al ser solo nosotras dos, sentí que más de la mitad de mi vida se va”, confesó con la voz entrecortada.

Tula Rodríguez comparte desgarradora despedida: Uno de los momentos más emotivos y difíciles para una madre: la partida de mi hija Valentina para estudiar fuera del país. Un video lleno de sentimientos encontrados, recuerdos y mucho amor. IG

Valentina, el orgullo de Tula y el legado de Javier Carmona

La joven, fruto de la relación entre Tula y el recordado Javier Carmona, inicia así un nuevo capítulo en su vida, una decisión que cuenta con el total respaldo de su madre. Tula recordó que su esposo ya había anticipado este momento:

“Me acuerdo hace muchos años, cuando Valentina recién empezó su etapa escolar, mi esposo, que en paz descanse, me decía: ‘Valentina va a estudiar fuera’. Y yo le decía: ‘No hay forma, mi hija se va a quedar en el Perú’. Han pasado como doce años y él tenía razón. Valentina se va a estudiar fuera”, relató emocionada.

Orgullo, tristeza y confianza en el futuro

La conductora expresó la mezcla de sentimientos que la invade al despedirse de su hija: “Me apena, pero me alegra porque estoy segura y confiada que los conocimientos bien puestos, que está bien criada y que tiene los valores como tiene que ser. Estoy segura que a Valentina le vienen cosas maravillosas y que ahora me tocará ver de lejos sus triunfos y sus caídas también”, añadió.

Tula Rodríguez no ocultó que la cercanía que siempre mantuvo con su hija hace aún más difícil este momento, pero sostuvo que su confianza en la educación y los valores transmitidos le da tranquilidad para afrontar la distancia.

Tula expresó orgullo y confianza en los valores y educación que transmitió a su hija. IG

La última noche juntas y el inicio de una nueva etapa

En su video, Tula compartió la intimidad de la última noche que dormiría junto a Valentina antes de su viaje.

“Hoy es la última noche que dormimos juntas y nada, los quiero mucho y les iré contando un poquito sobre el viaje de Valicha. Te amo. Te amo”, cerró la conductora, dejando ver el fuerte lazo que las une.

Mensajes de aliento y reconocimiento

La publicación de Tula Rodríguez generó una ola de reacciones en redes sociales. Seguidores y figuras del espectáculo destacaron el papel de la conductora en la crianza de Valentina y el valor de permitirle vivir una experiencia internacional.

“Has criado una crack y le estás dando algo valiosísimo: mundo. Tu rol cambia, pero el vínculo no. Ella siempre va a volver a ti, porque tú eres su hogar”, le escribió una seguidora.

Otros mensajes resaltaron el privilegio y la oportunidad de crecimiento personal que representa estudiar en el extranjero. “Qué privilegio para tu hija poder salir fuera del país a seguir estudiando y madurando”, fue otro de los comentarios más destacados.

Valentina, una nueva vida fuera del país

La joven continuará sus estudios universitarios fuera del Perú, una decisión que su madre respalda aunque implique una profunda nostalgia. Tula reconoció que, aunque la tristeza es inevitable, también siente satisfacción y orgullo por la formación que le ha dado a su hija.

La conductora reiteró que, aunque la distancia será un desafío, está convencida de que el futuro de Valentina estará lleno de logros y aprendizajes.

Fortaleza y ejemplo: el mensaje de Tula Rodríguez

A lo largo de su carrera, Tula Rodríguez ha demostrado ser una mujer resiliente, capaz de sobreponerse a las adversidades. Hoy, con la partida de su hija, la conductora reafirma esa fortaleza, mostrando que el amor de madre es un motor inquebrantable.

“Soy una mujer fuerte, por supuesto que voy a poder a la distancia superar que ella ya no esté conmigo”, sostuvo.

La historia de Tula y Valentina es un ejemplo de amor, confianza y crecimiento, recordando a todos que los grandes cambios, aunque difíciles, son oportunidades para aprender y seguir adelante.

Tula Rodríguez habla de la difícil operación que tuvo su hija.