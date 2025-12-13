Tula Rodríguez no pudo contener el llanto en el último día de colegio de su hija: “Es el inicio de una vida maravillosa”

Tula Rodríguez preparó sorprese a su hija Valentina por su último día de clases. IG

La última jornada escolar marcó un antes y un después para Tula Rodríguez y su hija, tras celebrarse el cierre de la etapa escolar de colegio. La exconductora de televisión no ocultó su emoción al presenciar la salida final de su hija del centro educativo.

Tula Rodríguez rompió en llanto mientras aguardaba el momento en que su hija cruzó por última vez las puertas del colegio, acompañada por un ramo de flores, globos y un cartel que preparó para la ocasión.

El cierre de esta etapa quedó registrado en fotografías y videos que la presentadora difundió en sus redes sociales. Desde las primeras horas del día, Rodríguez se desplazó al colegio, y mientras esperaba a su hija, explicó que su intención era hacerle sentir que se trata de un logro significativo. “Hoy estoy esperando la última salida del colegio de mi hijita y le hicimos una sorpresita. Esta será la última salida del colegio, pero el inicio de una vida maravillosa”, expresó entre lágrimas.

Tula Rodríguez se emociona por el último día de colegio de su hija Valentina. IG

La reacción no solo involucró a la actriz y presentadora. Parte de la comunidad educativa se sumó al evento, reconociendo el trayecto de la hija de Rodríguez durante los más de once años en la institución. Docentes, auxiliares y personal de apoyo participaron en las despedidas, según se puede ver en el video colgado en Instagram.

“Último día de clases de mi Vale y soy la mamá más orgullosa. Gracias a todo el colegio por todos estos años de aprendizaje, profesores, auxiliares, enfermería, limpieza y a cada uno de los de seguridad por cuidar a mi hija. Gracias Dios por estar presente en todo momento sosteniendo nuestras vidas”, escribió la presentadora en su red social.

Tula Rodríguez se ha caracterizado por compartir con sus seguidores los momentos centrales de la vida familiar desde la muerte de su esposo, el exgerente de televisión Javier Carmona. La figura de TV ha relatado episodios personales vinculados a la crianza de su hija y la importancia que le da a los logros educativos. Esta vez, la despedida escolar se convirtió en uno de los sucesos más comentados en redes sociales locales.

¿Qué estudiará Valentina Carmona?

La hija de Rodríguez termina la educación básica en medio de expectativas sobre su futuro académico y profesional. Durante una entrevista para el programa Día D, emitido en televisión peruana en junio del presente año, la joven adelantó qué carrera espera cursar. “Yo quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, con la terapia del habla”, relató la hija de Tula Rodríguez.

La carrera que decidió estudiar la hija de Tula Rodríguez. Día D

En ese mismo reportaje, la estudiante argumentó que una de sus motivaciones es apoyar a personas con discapacidad auditiva, considerando que existe una necesidad creciente de profesionales en ese ámbito. “Además, hay pocos audiólogos y se necesita y hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, explicó la joven.

Para Tula Rodríguez, el final de la etapa escolar de su hija constituye una nueva fase en el proceso de acompañamiento maternal. La conductora agradeció públicamente el respaldo recibido durante los años de educación, remarcando el empeño que pusieron tanto los trabajadores del colegio como personas externas para contribuir al desarrollo académico y personal de su hija.

Hija de Tula Rodríguez entró a la universidad

En julio de 2025, Tula Rodríguez contó a sus seguidores que Valentina, su hija de 16 años, concretó su ingreso a dos universidades, un logro que marca el inicio de su vida universitaria. La adolescente se ha destacado por tomar decisiones concretas sobre su futuro profesional y por el interés que ha manifestado en seguir una carrera orientada a generar un impacto positivo. Según compartió Tula Rodríguez en sus historias de Instagram, Valentina acompañó a sus compañeros de colegio en visitas a empresas relacionadas con la especialidad que espera estudiar. Para la familia, esta experiencia resultó clave en el proceso de exploración vocacional.

“Hoy Valentina tuvo visita a empresas dentro de la línea de carrera que le interesa estudiar”, detalló Tula Rodríguez en redes sociales. La visita forma parte de las actividades escolares en las que los estudiantes conocen el entorno real del trabajo, ayudándoles a visualizar su futuro y a decidir con mayor seguridad. La exvedette acompañó a su hija durante la jornada y resaltó el entusiasmo de Valentina tras la experiencia. “Ella vino súper contenta”, afirmó.

Aunque Valentina aún no ha cumplido la mayoría de edad, ha dejado claro su nivel de madurez y compromiso al definir sus intereses profesionales y expresar que, de momento, planea estudiar en Perú.

La hija de Tula Rodríguez logró ingresar a la universidad y la actriz celebró el acontecimiento con una original sorpresa junto a su familia.