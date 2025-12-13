Perú

Tula Rodríguez no pudo contener el llanto en el último día de colegio de su hija: “Es el inicio de una vida maravillosa”

La exconductora acompañó a su hija en el cierre de la etapa escolar y compartió el momento con flores, globos y mensajes de orgullo

Guardar
Tula Rodríguez preparó sorprese a
Tula Rodríguez preparó sorprese a su hija Valentina por su último día de clases. IG

La última jornada escolar marcó un antes y un después para Tula Rodríguez y su hija, tras celebrarse el cierre de la etapa escolar de colegio. La exconductora de televisión no ocultó su emoción al presenciar la salida final de su hija del centro educativo.

Tula Rodríguez rompió en llanto mientras aguardaba el momento en que su hija cruzó por última vez las puertas del colegio, acompañada por un ramo de flores, globos y un cartel que preparó para la ocasión.

El cierre de esta etapa quedó registrado en fotografías y videos que la presentadora difundió en sus redes sociales. Desde las primeras horas del día, Rodríguez se desplazó al colegio, y mientras esperaba a su hija, explicó que su intención era hacerle sentir que se trata de un logro significativo. “Hoy estoy esperando la última salida del colegio de mi hijita y le hicimos una sorpresita. Esta será la última salida del colegio, pero el inicio de una vida maravillosa”, expresó entre lágrimas.

Tula Rodríguez se emociona por
Tula Rodríguez se emociona por el último día de colegio de su hija Valentina. IG

La reacción no solo involucró a la actriz y presentadora. Parte de la comunidad educativa se sumó al evento, reconociendo el trayecto de la hija de Rodríguez durante los más de once años en la institución. Docentes, auxiliares y personal de apoyo participaron en las despedidas, según se puede ver en el video colgado en Instagram.

“Último día de clases de mi Vale y soy la mamá más orgullosa. Gracias a todo el colegio por todos estos años de aprendizaje, profesores, auxiliares, enfermería, limpieza y a cada uno de los de seguridad por cuidar a mi hija. Gracias Dios por estar presente en todo momento sosteniendo nuestras vidas”, escribió la presentadora en su red social.

Tula Rodríguez se ha caracterizado por compartir con sus seguidores los momentos centrales de la vida familiar desde la muerte de su esposo, el exgerente de televisión Javier Carmona. La figura de TV ha relatado episodios personales vinculados a la crianza de su hija y la importancia que le da a los logros educativos. Esta vez, la despedida escolar se convirtió en uno de los sucesos más comentados en redes sociales locales.

¿Qué estudiará Valentina Carmona?

La hija de Rodríguez termina la educación básica en medio de expectativas sobre su futuro académico y profesional. Durante una entrevista para el programa Día D, emitido en televisión peruana en junio del presente año, la joven adelantó qué carrera espera cursar. “Yo quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, con la terapia del habla”, relató la hija de Tula Rodríguez.

La carrera que decidió estudiar la hija de Tula Rodríguez. Día D

En ese mismo reportaje, la estudiante argumentó que una de sus motivaciones es apoyar a personas con discapacidad auditiva, considerando que existe una necesidad creciente de profesionales en ese ámbito. “Además, hay pocos audiólogos y se necesita y hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, explicó la joven.

Para Tula Rodríguez, el final de la etapa escolar de su hija constituye una nueva fase en el proceso de acompañamiento maternal. La conductora agradeció públicamente el respaldo recibido durante los años de educación, remarcando el empeño que pusieron tanto los trabajadores del colegio como personas externas para contribuir al desarrollo académico y personal de su hija.

Hija de Tula Rodríguez entró a la universidad

En julio de 2025, Tula Rodríguez contó a sus seguidores que Valentina, su hija de 16 años, concretó su ingreso a dos universidades, un logro que marca el inicio de su vida universitaria. La adolescente se ha destacado por tomar decisiones concretas sobre su futuro profesional y por el interés que ha manifestado en seguir una carrera orientada a generar un impacto positivo. Según compartió Tula Rodríguez en sus historias de Instagram, Valentina acompañó a sus compañeros de colegio en visitas a empresas relacionadas con la especialidad que espera estudiar. Para la familia, esta experiencia resultó clave en el proceso de exploración vocacional.

Hoy Valentina tuvo visita a empresas dentro de la línea de carrera que le interesa estudiar”, detalló Tula Rodríguez en redes sociales. La visita forma parte de las actividades escolares en las que los estudiantes conocen el entorno real del trabajo, ayudándoles a visualizar su futuro y a decidir con mayor seguridad. La exvedette acompañó a su hija durante la jornada y resaltó el entusiasmo de Valentina tras la experiencia. “Ella vino súper contenta”, afirmó.

Aunque Valentina aún no ha cumplido la mayoría de edad, ha dejado claro su nivel de madurez y compromiso al definir sus intereses profesionales y expresar que, de momento, planea estudiar en Perú.

La hija de Tula Rodríguez logró ingresar a la universidad y la actriz celebró el acontecimiento con una original sorpresa junto a su familia.

Temas Relacionados

Tula Rodríguezperu-entretenimiento

Más Noticias

Buscan que fonavistas que se prestaron del Banco de materiales sean incluidos en devolución

Las devoluciones de aportes al Fonavi continúan con la Lista 22, pero esta incluye menos de 32 mil beneficiarios, el menor avance de la Secretaría Técnica de la PCM

Buscan que fonavistas que se

Operativos simultáneos de la ATU y Policía envían al depósito 32 vehículos en Lima y Callao

En los puntos intervenidos se detectaron faltas graves, como ausencia de licencia de conducir, falta de SOAT y vehículos con multas acumuladas que superan los S/188.000

Operativos simultáneos de la ATU

Fonavi: Lista 22 confirma fecha de pago para la siguiente semana en el Banco de la Nación

Infobae Perú pudo confirmar que en la sesión del 11 de diciembre de la Comisión Ad Hoc se definió la fecha oficial para el último pago a fonavistas

Fonavi: Lista 22 confirma fecha

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘íntimas’ y las ‘leonas’ buscarán quedarse con el título nacional en VIDU: el clásico de ida terminó 3-1 a favor de las ‘blanquiazules’. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza

Prohíben acampar en playas de Chorrillos a pocos días de Navidad y Año Nuevo: multa asciende a los S/ 2800

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortés, explicó que la disposición incluye la restricción del uso de carpas y la instalación de campamentos en playas como Agua Dulce

Prohíben acampar en playas de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Miguel Espichán: “Estamos expuestos

Ministro Miguel Espichán: “Estamos expuestos como país vulnerable al cambio climático y al derretimiento de los glaciares”

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

ENTRETENIMIENTO

Latina presentó adelanto de ‘Valentina

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

Nelly Rossinelli se suma a ‘Arriba mi gente’ y promete mañanas llenas de sabor en Latina para 2026

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025