Los usos insólitos del vinagre que nadie te contó: para qué sirve más allá de la cocina y la limpieza

El vinagre blanco ayuda a eliminar residuos de productos capilares y contaminantes del ambiente. (Clara.es)

El vinagre blanco es uno de los productos más versátiles y económicos del hogar: desinfecta, elimina sarro, repele insectos, neutraliza olores y hasta ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, la mayoría de las personas solo lo usa para cocinar o limpiar superficies básicas, desconociendo decenas de aplicaciones que pueden transformar la rutina diaria.

Antes de explorar sus usos, conviene distinguir entre dos tipos: el vinagre blanco de cocina, con una acidez de entre 4% y 6%, apto para consumo humano, y el vinagre de limpieza, con una acidez cercana al 8%, más eficaz contra la cal y la grasa, pero no apto para uso alimentario. Ambos son útiles en el hogar, siempre que se apliquen en el contexto correcto.

PUBLICIDAD

En la entrada de casa: barrera contra insectos y mal ambiente

Uno de los usos menos conocidos del vinagre blanco es rociarlo en la entrada del hogar. Su aroma intenso actúa como repelente natural: hormigas, arañas y cucarachas evitan las zonas donde detectan ese olor, lo que lo convierte en una alternativa eficaz y sin químicos para proteger el acceso principal.

Basta con mezclar vinagre blanco y agua en un atomizador y aplicarlo en el marco de la puerta, el suelo de la entrada y las grietas por donde suelen colarse los insectos. Se recomienda repetir el proceso una o dos veces por semana.

PUBLICIDAD

En algunas tradiciones populares, también se utiliza como “limpiador energético”: unas pulverizaciones en el marco de la puerta, según esta práctica, ayudan a renovar el ambiente del hogar.

Una persona rocía vinagre con una botella pulverizadora blanca sobre la alfombra de bienvenida y el suelo justo afuera de la puerta de su casa en un día soleado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ducha y los grifos: adiós al sarro sin esfuerzo

La acumulación de sarro es uno de los problemas más frecuentes en baños y cocinas. El vinagre blanco, gracias a su acidez, descompone los depósitos minerales que obstruyen los cabezales de ducha y los grifos. El método más eficaz consiste en empapar un trapo en vinagre, envolverlo alrededor de la pieza afectada y cubrirlo con una bolsa de plástico sujeta con gomas durante varias horas o toda la noche. Al retirar el trapo, el sarro se desprende sin necesidad de frotar con fuerza.

PUBLICIDAD

Para una limpieza más profunda, se puede desmontar el cabezal y sumergirlo directamente en vinagre durante al menos 30 minutos. Este truco también funciona en hervidores y fregaderos con manchas de cal persistentes.

En la imagen se observan dos botellas con atomizador etiquetadas como 'Vinagre blanco' y 'Limpiador multiusos', acompañadas de cepillos y un paño de microfibra azul, sobre una encimera de cocina iluminada por luz natural. Estos productos representan alternativas ecológicas y sostenibles para la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina: limpieza, desinfección y conservación

El vinagre tiene múltiples aplicaciones en la cocina que van más allá de aliñar ensaladas. Combinado con zumo de limón, forma una mezcla desengrasante y desinfectante que puede aplicarse en encimeras, azulejos, fregaderos y tablas de cortar. El ácido acético del vinagre elimina bacterias, mientras que el ácido cítrico del limón disuelve la grasa y deja un aroma fresco. Siempre debe usarse diluido en agua para proteger las superficies delicadas.

PUBLICIDAD

Para neutralizar los olores de fritura, basta con hervir una taza de vinagre en una olla después de cocinar pescado o alimentos de olor intenso. El vapor limpia el aire de la cocina en pocos minutos. Colocar un vaso con vinagre dentro de la nevera durante la noche también elimina los malos olores acumulados.

Para conservar frutas y verduras más tiempo, sumérgelas durante cinco minutos en una mezcla de una parte de vinagre blanco por 10 de agua. Este proceso elimina hongos y moho superficial, prolongando la frescura de los alimentos. Para este uso, recuerda emplear únicamente vinagre blanco de cocina, nunca vinagre de limpieza.

PUBLICIDAD

Freepik

En la lavadora y la ropa: suavizante natural sin químicos

Media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante de la lavadora deja la ropa suave, sin residuos de detergente y sin aroma artificial, ideal para pieles sensibles. Para manchas de sudor o grasa, aplica vinagre blanco directamente sobre la zona afectada, deja actuar 15 minutos y lava con normalidad.

Una botella de vinagre transparente y un frasco de bicarbonato de sodio sobre una mesada, con un lavarropas abierto en el fondo, sugieren una opción de limpieza ecológica para la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el baño: inodoro, suelos y espejos

El vinagre es eficaz para la limpieza diaria del inodoro: una mezcla de vinagre, agua y bicarbonato de sodio, dejada actuar 20 minutos antes de tirar la cadena, elimina manchas y desinfecta sin productos agresivos. Para suelos de baldosa o linóleo, media taza de vinagre en un cubo de agua tibia desinfecta y deja las superficies limpias. En espejos y cristales, una solución de una parte de vinagre por dos de agua, aplicada con un paño de microfibra, elimina la grasa y deja un acabado sin marcas.

PUBLICIDAD

Una persona vierte vinagre en el interior de un inodoro como método natural para limpiar y desinfectar, destacando alternativas caseras y ecológicas en el mantenimiento del baño. En la imagen también se observa una esponja, lista para la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos para la salud y el cuidado personal

El vinagre también tiene aplicaciones fuera del hogar. Sumergir un dedo con astilla en agua tibia con sal y vinagre durante tres minutos ablanda la piel y facilita la extracción. Aplicado directamente sobre picaduras de insectos o quemaduras solares leves, calma el picor gracias a su acidez natural. Además, una cucharada de vinagre diluida en agua antes de las comidas ayuda a reducir el impacto de los carbohidratos sobre la glucosa en sangre, según estudios publicados en revistas especializadas en nutrición.

Un producto económico, accesible y presente en casi todos los hogares, el vinagre blanco demuestra que las soluciones más eficaces no siempre son las más costosas.

PUBLICIDAD

Una persona sumerge sus pies en una tina con vinagre de manzana como parte de un cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)