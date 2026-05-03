Perú

Primeras hipótesis del incendio en Independencia apuntan a riña familiar como detonante del siniestro en almacén de llantas

La emergencia registrada la tarde del viernes movilizó a contingentes militares, bomberos y autoridades municipales, mientras varias viviendas resultaron destruidas y numerosas personas permanecen alojadas en carpas tras perder todas sus pertenencias

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Un incendio de gran magnitud arrasó un almacén de llantas en el distrito de Independencia, en Lima Norte, dejando a decenas de familias damnificadas y viviendas destruidas. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el siniestro habría sido originado por una riña familiar que derivó en la quema de una llanta dentro del inmueble. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

La tarde del viernes, un vigoroso incendio devastó un almacén de llantas ubicado en el primer piso de un edificio en el distrito limeño de Independencia, obligando a la evacuación de varias familias y provocando el despliegue de 50 militares del Ejército del Perú para labores de búsqueda de posibles heridos y remoción de escombros. El siniestro, que destruyó al menos siete viviendas, dejó a decenas de personas alojadas temporalmente en carpas después de perder todas sus pertenencias.

A pesar de la emergencia, las autoridades reportaron que no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad, aunque sí se atendió a personas por asfixia derivada de la inhalación de gases tóxicos, de acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Durante la emergencia inicial, vecinos de la zona alta de Lima Norte intentaron contener las llamas lanzando agua desde sus hogares, mientras los bomberos encontraban dificultades para ingresar debido a la acumulación de neumáticos que bloqueaba el acceso al inmueble.

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En opinión del brigadier mayor Jaime Carrasco, jefe departamental de los bomberos en Lima Norte, “esta es una casa vivienda que ha sido condicionada para funcionar como un almacén de llantas”. “Ni la estructura física ni el edificio están preparados para soportar esta cantidad de material inflamable. Esto debería estar en una zona industrial, no en una residencial”, continuó.

Vista nocturna de un incendio masivo en una zona residencial de Lima, con llamas y humo oscuro elevándose sobre casas precarias en una ladera
Un devastador incendio consumió un almacén de llantas y múltiples viviendas en el distrito de Independencia, Lima, provocando evacuaciones masivas y dejando a familias sin hogar. (Foto: Facebook / Maria Silvestre Vilchez )

Más de 50 efectivos de la Primera Brigada Multipropósito participaron en la remoción de escombros y búsqueda de afectados tras el incendio. La Compañía de Intervención Rápida ante Desastres continúa en la zona con labores de limpieza y apoyo, mientras Indeci y la Municipalidad de Independencia coordinan la entrega de ayuda humanitaria a los evacuados en la losa deportiva La Bombonera.

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Alcalde atribuye incendio en llantería a presunta riña familiar

El alcalde distrital, Alfredo Reynaga, señaló ante 24 Horas de Panamericana Televisión que las primeras versiones recogidas por las autoridades indican que la causa del incendio sería una riña familiar. “La versión que nos han dado es que ha habido una pelea familiar y uno de los miembros de la familia a propósito ha incendiado una llanta, y eso ha sido el inicio de todo este incendio”, afirmó Reynaga en la cobertura.

Aunque el lugar funcionaba como llantería y depósito, el alcalde precisó que en el momento de la atención del incendio aún no se había establecido si el local contaba con la licencia municipal correspondiente, y que el personal de fiscalización estaba evaluando la situación en tiempo real.

Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.
Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.

La Policía Nacional del Perú, durante los operativos posteriores, informó sobre la detención de dos jóvenes presuntamente vinculados al inicio del fuego, en el marco de una investigación que sigue su curso para determinar responsabilidades concretas. Testimonios de vecinos subrayaron que el acceso dificultado por la gran cantidad de neumáticos almacenados agravó la propagación de las llamas y retrasó la acción efectiva de los bomberos.

Instalan carpas temporales para albergar a familias afectadas por incendio

Tras controlarse las llamas, el operativo humanitario y de recuperación permaneció activo durante toda la jornada y se extendió a los días siguientes con la participación de diversas instituciones. El despliegue logístico involucró a la Compañía de Intervención Rápida ante Desastres, Indeci y la policía, bajo la coordinación del Ejército del Perú y la Municipalidad de Independencia. El objetivo inmediato estuvo orientado a garantizar la localización de heridos, el despeje de residuos y el abastecimiento de recursos esenciales para los damnificados.

Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.
Incendio en Independencia consume al menos siete viviendas.

Nueve carpas fueron habilitadas en la losa deportiva La Bombonera para albergar temporalmente a las familias. El personal municipal distribuyó provisiones básicas y ropa, mientras que el testimonio de habitantes como Juana Chávez Díaz, quien permanece en el albergue solo con la vestimenta que llevaba al momento del siniestro, da cuenta de la magnitud del daño material. “Estamos sin nada y necesitamos mucha ayuda para todos los que estamos damnificados”, dijo Chávez Díaz a Tv Perú Noticias. Entre los afectados figuran al menos ocho estudiantes universitarios, quienes perdieron computadoras y herramientas indispensables para su educación, dificultando la reanudación de sus actividades académicas.

En el balance más reciente, el jefe de la Segunda Brigada Departamental de Lima Norte, Ronald Sigüeñas, atribuyó la rápida propagación del incendio a la construcción precaria de las viviendas, mayoritariamente con materiales rústicos, y a la escasez de agua que impidió una respuesta más ágil de los bomberos. Las tareas de atención continuarán mientras las autoridades definen la reubicación definitiva de los damnificados y se completan las labores de reconstrucción en la zona afectada.

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