New York Cosmos, club pionero en Estados Unidos, homenajea a Ramón Mifflin con camiseta especial para la Noche del Patrimonio Peruano

New York Cosmos presenta camiseta conmemorativa de Perú para celebrar la Noche de la Herencia Peruana. - Crédito: @NYCosmos

El New York Cosmos, emblemático club de Estados Unidos, ha anunciado una nueva camiseta personalizada en homenaje a Ramón Mifflin, histórico mediocentro de la selección peruana que pasó por ‘The Mo’s’ entre 1975 y 1978, compartiendo vestuario con el legendario Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé.

La inédita indumentaria, que será de colección limitada, fue anunciada en las redes sociales de ‘The Cosmos’. Las creadoras de contenido Whitney y Samantha Dobladillo fueron las creadoras de la nueva elástica a través de su emprendimiento Peruvian Sisters. La equipación, cuya preventa arrasó de forma inmediata, presenta patrones sutiles inspirados en los incas.

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Consignar que la parte frontal de la camiseta es absolutamente blanca y las mangas son rojas. Además, en una de ellas luce el dorsal ‘15’, el cual le perteneció a Mifflin durante el tiempo que jugó en el desaparecido Giants Stadium. Y como detalle adicional, en el reverso, a la altura del cuello, se visualiza el mapa del Perú bordeado de dorado.

La presentación de la curiosa equipación se dará el 25 de julio, como antesala a las Fiestas Patrias, en la denominada celebración Noche de la Herencia Peruana. Antes de que arranque el duelo contra Athletic Club Boise se conocerá en sociedad la camiseta.

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