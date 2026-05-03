Federico Girotti desata la euforia en el Estadio Alejandro Villanueva. El delantero argentino recibe un pivoteo de cabeza en el área, se da una media vuelta magistral y define con un potente remate para marcar el 2-0 de Alianza Lima.

El sábado 2 de mayo, Alianza Lima se enfrentó a Club Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El delantero Federico Girotti anotó su primer gol con el equipo y selló el 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

La jugada se produjo a los 76′. Seis minutos antes, Pablo Guede realizó modificaciones en el banco en busca de ampliar la ventaja, y obtuvo resultados inmediatos. Girotti reemplazó a Luis Ramos y se ubicó entre los defensores rivales.

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En una de sus primeras acciones, el delantero argentino recibió el balón tras un pivoteo de Jairo Vélez, protegió la jugada ante la marca de un rival, se giró y definió con derecha.

El arquero de Moquegua no logró evitar el segundo gol de Alianza Lima. Girotti festejó su primer tanto con la camiseta blanquiazul ante el apoyo de los hinchas en Matute.

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Golazo de Federico Girotti en Alianza Lima vs CD Moquegua: así fue su debut goleador con los 'blanquiazules' en Liga 1 2026.

Gol de Eryc Castillo en Alianza vs CD Moquegua

Eryc Castillo se mostró como el jugador más incisivo de Alianza Lima en los primeros minutos frente a CD Moquegua. Tras protagonizar una jugada polémica en el área, mantuvo la presión y logró abrir el marcador en el estadio Alejandro Villanueva.

La jugada del gol se inició con un pase filtrado de Fernando Gaibor entre los centrales visitantes. Luis Ramos controló, se acomodó y, al advertir el desmarque de Castillo por la derecha, le cedió el balón mientras caía.

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La ‘Culebra’ controló y definió con un potente remate de derecha ante la salida de Carlos Grados. La pelota se alojó en la parte superior de la red, sin opción para el arquero de Moquegua.

El gol desató el festejo en Matute. Con esta anotación, Eryc Castillo suma ocho tantos en el campeonato peruano y continúa como el máximo goleador de Alianza Lima en la temporada.

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Con una gran jugada colectiva, Alianza Lima abre el marcador. E. Castillo recibe el pase dentro del área y con un potente remate vence al portero rival para poner el 1-0 y celebrarlo con toda la hinchada blanquiazul.

Alianza es líder del Torneo Apertura

Con la victoria, Alianza Lima se consolida como líder del Torneo Apertura con 32 puntos y mantiene el primer puesto en solitario, a la espera del resultado entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso en Andahuaylas.

Si Los Chankas logran un triunfo como locales, igualarán la línea de Alianza en la tabla de posiciones. En caso de empate o derrota del equipo de Apurímac, los ‘blanquiazules’ quedarán con una ventaja importante para acercarse al título, con cuatro fechas por disputar.

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Alianza Lima depende de sí mismo en la lucha por el Torneo Apertura, respaldado por una diferencia de gol favorable respecto a Los Chankas. El equipo de Pablo Guede cuenta con un +18, mientras que el conjunto dirigido por Walter Paolella suma +7.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura luego del triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima disputará un partido decisivo en la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El conjunto de Pablo Guede será local ante Sporting Cristal el sábado 9 de mayo, a las 20:00 (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival llegará a este compromiso después de enfrentar a Cusco FC en condición de local.

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Próximo partido de CD Moquegua

CD Moquegua recibirá a ADT en la próxima fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputará el sábado 9 de mayo a las 13:00 (hora peruana) en el Estadio 25 de Noviembre. Su contrincante viene de vencer 1-0 a Atlético Grau.