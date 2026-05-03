Perú

Vía Expresa Grau al 90%: Marcha blanca empieza en 60 días, según Municipalidad de Lima

El megaproyecto conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro y reducirá los tiempos de viaje en la capital; la marcha blanca permitirá a los usuarios familiarizarse con el nuevo corredor antes de su inauguración oficial

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La Vía Expresa Grau registra un avance del 90% y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que, en un plazo de 60 días, iniciará la marcha blanca de este corredor vial, uno de los proyectos más esperados para la integración del transporte público en la capital.

El alcalde Renzo Reggiardo, junto a funcionarios municipales y representantes de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), supervisó los trabajos y detalló que la obra permitirá la conexión directa entre la estación Central del Metropolitano y la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

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Esta infraestructura se extiende por 2.8 kilómetros y representa una inversión de 115 millones de soles. El objetivo es facilitar la movilidad de cerca de 2 millones de usuarios que diariamente transitan por los corredores más congestionados de Lima.

Según la proyección municipal, un pasajero que parte desde Carabayllo podrá llegar a la estación Grau en aproximadamente 30 minutos, optimizando el tiempo de viaje en la ciudad y conectando el cono norte con zonas estratégicas como La Victoria y el centro comercial de Gamarra.

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Durante la marcha blanca, la ciudadanía podrá utilizar la vía de forma gratuita y progresiva. Este periodo permitirá ajustar detalles técnicos y de operatividad antes de la inauguración definitiva.

Las autoridades recalcaron la importancia de esta etapa para garantizar que todos los sistemas, incluida la semaforización inteligente, funcionen correctamente y que los usuarios se adapten a los nuevos recorridos.

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Detalles técnicos y beneficios urbanos

El avance físico de la obra incluye la ejecución de 46,000 metros cuadrados de pavimento, 5,000 metros cuadrados de veredas y 7,000 metros lineales de sardineles.

En cuanto a las estaciones, las estructuras de Abancay, Andahuaylas y Parinacochas ya se encuentran culminadas, mientras que los equipos trabajan en los acabados de pisos, techos, rampas de acceso, vidrios y señalización.

Además, el corredor contará con cuatro nuevos paraderos estratégicos para el Metropolitano: Abancay, Andahuaylas, Parinacochas y Nicolás Ayllón, diseñados para absorber la demanda de pasajeros que se desplazan entre el norte y el sur de la ciudad.

Uno de los aspectos destacados es la implementación de un sistema de semáforos inteligentes, que permitirá controlar en tiempo real el flujo vehicular y mejorar la transitabilidad en los alrededores.

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La obra también contempla la recuperación de espacios públicos: se han habilitado 9,100 metros cuadrados de áreas verdes y se han plantado 500 árboles a lo largo del recorrido, además de instalar cercos, bolardos de seguridad y señalización podotáctil para peatones y personas con discapacidad.

El proyecto no solo busca mejorar la fluidez del transporte público, sino también impactar positivamente en la calidad urbana de los sectores aledaños.

Con la conexión directa entre los principales sistemas de transporte masivo, se espera reducir la congestión en avenidas como Grau, Abancay y Nicolás Ayllón, facilitando el acceso a puntos neurálgicos como el Mercado Central y Gamarra.

La Municipalidad de Lima destacó que la Vía Expresa Grau forma parte de un paquete de proyectos de infraestructura vial ejecutados durante la presente gestión, con una inversión total cercana a los 5,000 millones de soles.

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