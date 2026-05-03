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Perú y Chile participan en la conmemoración del 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo en el Callao

El homenaje incluyó ofrendas florales, una acción litúrgica y una alocución patriótica en memoria de los combatientes del histórico enfrentamiento de 1866

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Perú recuerda el Combate del 2 de Mayo en ceremonia por el 160 aniversario en la Plaza Cañón del Pueblo. (Foto: MINDEF)
Perú recuerda el Combate del 2 de Mayo en ceremonia por el 160 aniversario en la Plaza Cañón del Pueblo. (Foto: MINDEF)

Con el objetivo de conmemorar y rendir homenaje a los combatientes que participaron en la defensa del puerto del Callao, se realizó la ceremonia por el 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo de 1866, una de las acciones militares más relevantes de la historia republicana del Perú. El acto tuvo lugar en la Plaza Cañón del Pueblo, en el primer puerto del país.

La actividad reunió a autoridades civiles, militares y diplomáticas, entre ellas representantes del Perú y de Chile, en el marco de una ceremonia cívico-patriótica organizada por la Marina de Guerra del Perú. El evento buscó recordar el valor histórico del combate naval y el sacrificio de quienes participaron en la defensa de la soberanía.

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Autoridades conmemoran el 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo en solemne acto en el Callao. (Foto: MINDEF)
Autoridades conmemoran el 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo en solemne acto en el Callao. (Foto: MINDEF)

Ceremonia oficial en el primer puerto del país

La ceremonia estuvo presidida por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y contó con la participación del comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, así como del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo.

También asistió el comandante en jefe de la Armada de Chile, Fernando Cabrera, junto a altos mandos militares de ambas naciones y representantes de diversas instituciones armadas, lo que dio al acto un carácter protocolar y de cooperación institucional.

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El evento inició con la entonación del Himno Nacional del Perú y continuó con un homenaje a los combatientes que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber, en un ambiente de respeto y recogimiento.

Callao conmemora el 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo con ceremonia cívico-patriótica. (Foto: MINDEF)
Callao conmemora el 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo con ceremonia cívico-patriótica. (Foto: MINDEF)

Homenaje a los héroes del Combate del 2 de Mayo

Durante la ceremonia se colocaron ofrendas florales en memoria de los participantes del Combate Naval del 2 de Mayo de 1866, considerado un hecho clave en la defensa de la soberanía nacional frente a la escuadra española.

Las autoridades destacaron el valor histórico del enfrentamiento, ocurrido décadas después de la independencia del Perú, y resaltaron su significado como símbolo de unidad y defensa del territorio nacional.

En su intervención, el titular de Defensa subrayó que esta gesta representa el coraje de quienes lucharon por preservar la independencia, la soberanía y la integridad del país, dejando un legado de compromiso con la patria.

Ceremonia en el Callao por el 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo rinde homenaje a los héroes nacionales. (Foto: MINDEF)
Ceremonia en el Callao por el 160 aniversario del Combate del 2 de Mayo rinde homenaje a los héroes nacionales. (Foto: MINDEF)

Mensajes de unidad y valor histórico

Como parte del programa, se realizó una acción litúrgica y una alocución patriótica en la que se evocó el Combate del 2 de Mayo como una jornada de resistencia y unidad. En el discurso se recordó que peruanos y extranjeros participaron en un contexto de defensa del puerto del Callao.

Las autoridades resaltaron que el enfrentamiento se convirtió en un símbolo de honor y sacrificio, destacando la importancia de mantener viva la memoria histórica de los acontecimientos que marcaron la formación de la República.

Marina de Guerra del Perú recuerda el 160 aniversario del Combate Naval del 2 de Mayo en el Callao. (Foto: MINDEF)
Marina de Guerra del Perú recuerda el 160 aniversario del Combate Naval del 2 de Mayo en el Callao. (Foto: MINDEF)

Cierre de la ceremonia con acto tradicional

La ceremonia concluyó con el tradicional disparo del Cañón del Pueblo, ejecutado por personal de artillería de la Fuerza de Infantería de Marina, como parte de los actos protocolares en homenaje a la gesta histórica.

El evento reafirmó la importancia del Combate del 2 de Mayo como uno de los hitos más significativos de la historia militar del Perú, y destacó la participación conjunta de autoridades nacionales e internacionales en su conmemoración en el Callao.

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