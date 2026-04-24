Se reporta un incendio de gran magnitud en una vivienda del Cercado de Lima. Según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en los primeros pisos y se extendió rápidamente hacia la parte alta de la estructura. | Canal N

Un incendio de grandes proporciones se registra desde la tarde de este viernes 24 de abril en una edificación ubicada en el jirón Antonio Miro Quesada (Hoy Santa Rosa) 857, en el Cercado de Lima, a pocos metros de la Maternidad de Lima. El siniestro, reportado a las 5:45 p.m., afectó un inmueble de aproximadamente cinco pisos que operaría como almacén de materiales de limpieza.

Detalles del siniestro y respuesta de los bomberos

De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el fuego se inició en los primeros pisos del edificio y ascendió rápidamente hasta la parte superior, consumiendo varios niveles de la estructura. La edificación, construida con material noble, comenzó a arder en horas de la tarde, lo que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del centro de Lima.

Incendio consume edificio en el Cercado de Lima a metros de la Maternidad de Lima - Facebook

Al lugar acudieron más de una decena de unidades de bomberos, entre cisternas, ambulancias y equipos especializados para emergencias estructurales. Las unidades M8-1, M2-1, M21-1, M8-5, M127-1, CIS-IV, CIST25CD1, CIST-155, AMB-3, RESLIG-8, ESC-83, ELEC-36, M14-1, M10-1 y PLT-11 participaron en la atención del incendio, que fue catalogado como estructural y de vivienda con material noble.

Testigos informaron que el fuego comenzó en los niveles inferiores, donde se almacenaban materiales de limpieza, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas. El humo y las llamas alcanzaron los pisos superiores en cuestión de minutos, lo que dificultó las labores de control. Hasta el cierre de este reporte, los bomberos continuaban trabajando en la zona para sofocar el incendio y evitar su expansión a inmuebles colindantes.

Emergencia en pleno Centro de Lima. Un siniestro afecta un inmueble en el Jirón Miroquesada, obligando a la policía a restringir el tránsito vehicular y peatonal. El fuego pone en alerta a comerciantes a pocas semanas de la campaña por el Día de la Madre. | TV Perú Noticias

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó que el incendio afectó cinco pisos de un edificio que funcionaba como almacén clandestino de productos. Según Casaretto, la estructura comprende cuatro pisos construidos en concreto y un quinto nivel armado con drywall y calamina.

El funcionario detalló que todo el edificio carece de autorización para operar. Indicó que la edificación corresponde a una quinta, donde, en el fondo, se realizó una construcción clandestina destinada al almacenamiento y venta ilícita de productos. El representante de la municipalidad subrayó que tanto la edificación como las actividades desarrolladas en su interior se realizaban al margen de la normativa municipal y sin permisos de funcionamiento.

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó, a través de su cuenta oficial de X (@Minsa_Peru), que ante el incendio ocurrido en un almacén del Cercado de Lima, se movilizó de manera inmediata una ambulancia del SAMU para prestar atención médica a las personas que pudieran resultar afectadas.

La entidad precisó que una segunda unidad permanece disponible para responder de forma inmediata si la situación lo requiere. Además, señaló que los establecimientos de salud de la zona se mantienen en estado de alerta para atender cualquier eventualidad relacionada con el siniestro.

Imágenes impactantes de un voraz incendio que afectó un almacén ilegal en el corazón de Lima. Según Mario Casaretto, Gerente de Gestión de Riesgo de la Municipalidad, el edificio carecía de licencias y el material inflamable almacenado dificultó la labor de los bomberos. | Canal N

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó mediante un comunicado que el incendio registrado en el jirón Antonio Miroquesada 857, en el Cercado de Lima, fue clasificado por los bomberos como código 3 y comprometió totalmente un edificio de cinco pisos. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la disposición del alcalde Renzo Reggiardo, coordina acciones con SEDAPAL para asegurar el abastecimiento de agua, el aumento del caudal en la zona y la movilización de cisternas de distritos vecinos. Según información preliminar, el inmueble funcionaba como almacén clandestino y el personal de emergencia, con apoyo de drones municipales, trabaja en el control y extinción del siniestro. Además, agentes de fiscalización, seguridad ciudadana, movilidad urbana y prevencionistas colaboran en la evacuación de los residentes de viviendas cercanas.

¿Qué hacer en caso de incendio en Perú?

Ante la presencia de un incendio, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir los siguientes pasos:

Llamar de inmediato a la central de emergencias de los bomberos marcando el 116 desde cualquier teléfono.

Evacuar el inmueble de forma ordenada, utilizando las rutas de escape señalizadas.

No utilizar ascensores durante la evacuación.

Si el humo es denso, desplazarse agachado cubriéndose la nariz y boca con un paño húmedo.

No regresar por objetos personales ni intentar rescatar pertenencias.

Esperar instrucciones de las autoridades y no ingresar nuevamente hasta que los bomberos lo permitan.

Números de emergencia y recomendaciones

En caso de incendio, la línea de atención inmediata del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es el 116. Además, se puede contactar al 105 de la Policía Nacional para apoyo adicional en la zona afectada.

Las autoridades aconsejan contar con detectores de humo, extintores y rutas de evacuación claramente señalizadas en viviendas y establecimientos comerciales. Es fundamental realizar simulacros periódicos y capacitar a todos los ocupantes en el uso de equipos básicos contra incendios.

La rápida intervención de los bomberos evitó que el incendio se extendiera a otras viviendas y centros de atención cercanos, como la Maternidad de Lima, resguardando la seguridad de los pacientes y el personal de salud.