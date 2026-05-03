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Golazo de Felipe Vizeu de violento latigazo tras notable regate en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

El delantero brasileño se lució con una destacada acción individual tras un pase preciso de Gabriel Santana para el empate de los ‘celestes’ con los ‘dorados’

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El delantero brasileño dejó en el suelo a rival y puso el empate para los 'celestes' - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal se enfrentaba a Cusco FC en condición de local por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Pese a que los dueños de casa lograron aperturar el marcador por intermedio de Gustavo Cazonatti, la visita lo dio vuelta con Joel Herrera y Lucas Colitto. Sin embargo, los ‘cerveceros’ despertaron y consiguieron el empate mediante un golazo de Felipe Vizeu, quien regateó a su adversario y luego definió con un latigazo de zurda, dándole vida a su equipo.

Esta acción se realizó a los 39 minutos del primer tiempo. Los dirigidos por Zé Ricardo, conscientes de estar abajo en el ‘score’, se volcaron en campo contrario y buscaron la igualdad. Justamente, Vizeu captó un balón en tres cuartos de cancha rival y se apoyó en Cristian Benavente, que ante la presión de los ‘dorados’, perdió la posesión.

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Julinho Astudillo cobró el saque de esquina con Iván Colman, pero este le devolvió la pelota y la perdió ante el cruce de Ian Wisdom. El esférico le quedó a Vizeu, que de inmediato se apoyó en el ‘Chaval’, quien metió un pase para Gabriel Santana. El volante brasileño se sacó a un rival y amagó con disparar al arco, pero filtró un balón para Felipe Vizeu, que controló con la derecha, enganchó con la misma pierna a Gu-Rum Choi y soltó un notable remate con la izquierda para fulminar la valla defendida por Andy Vidal.

Los hinchas de Sporting Cristal explotaron de algarabía en el estadio Alberto Gallardo porque el equipo volvía al partido y daba muestras de querer ganarlo.

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Golazo de Felipe Vizeu de violento latigazo tras notable regate en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX
Golazo de Felipe Vizeu de violento latigazo tras notable regate en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

La reacción de Erick Delgado al golazo de Felipe Vizeu tras asistencia de Gabriel Santana

Erick Delgado destacó el nivel de Felipe Vizeu luego del golazo que marcó ante Cusco FC tras una asistencia deGabriel Santana. Durante la transmisión de L1 MAX, aseguró que “es un gol de ‘crack’. Este es el Vizeu campeón olímpico con Brasil. De verdad, nos sorprendió a todos cómo engancha. Está dulce hoy en día Vizeu, a pesar de que el partido con Junior de Barranquilla no pudo añadir la pelota, que muchos lo volvieron a dar con palo”.

El exarquero añadió que el delantero “está teniendo más minutos, más confianza con Zé Ricardo, y termina dando resultados porque este gol no lo teníamos y ya van dos goles de buena factura”.

Al mismo tiempo, el ‘Loco’ se refirió a Gabriel Santana, asistidor en esta anotación. “Lo de Santana, excelente. Es el típico jugador brasileño. Puede no gravitar mucho en la cancha, pero siempre en la última jugada toma buenas decisiones. Eso lo hizo figura el año pasado en el Brasileirao”.

Felipe Vizeu 'lustró' el chimpún derecho de Gabriel Santana en agradecimiento por su asistencia para el gol en Sporting Cristal vs Cusco FC. - captura: L1 MAX
Felipe Vizeu 'lustró' el chimpún derecho de Gabriel Santana en agradecimiento por su asistencia para el gol en Sporting Cristal vs Cusco FC. - captura: L1 MAX

Felipe Vizeu y su notable mejora en Sporting Cristal

Desde la llegada de Zé Ricardo al banquillo de Sporting Cristal, el rendimiento de Felipe Vizeu mostró una clara evolución. El artillero brasileño, que en los meses anteriores generó innumerables críticas, ha encontrado mayor confianza y continuidad bajo la conducción de su compatriota.

Este respaldo técnico se reflejó en su capacidad goleadora: Vizeu convirtió tantos ante UTC de local, Atlético Grau en Sullana, y Cusco FC, además de anotar en la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño en el Callao. Su aporte ofensivo no solo fortaleció el ataque ‘celeste’, sino que también cambió la percepción sobre su adaptación al fútbol peruano, consolidándolo como una pieza fundamental en la estructura ofensiva del equipo. Inclusive, el director deportivo del club, Gustavo Zevallos, está por la labor de que continúe más allá de diciembre de este año, fecha en la que culmina su contrato.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

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