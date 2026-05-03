Sin Williams Riveros y José Rivera, los convocados de Universitario para el duelo ante Juan Pablo II por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario presentó su lista de convocados para el partido ante Juan Pablo II. Crédito: Difusión.

Universitario de Deportes afronta un nuevo reto fuera de Lima al enfrentar a Juan Pablo II en Trujillo, por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras el triunfo 4-2 conseguido ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, el equipo ’crema’ busca trasladar ese envión anímico al campeonato local, donde necesita sumar tres puntos para seguir en la pelea por los puestos de vanguardia.

La lista de convocados para este encuentro presenta dos ausencias notables. El entrenador Jorge Araujo confirmó que el defensor paraguayo Williams Riveros no será parte del plantel por una lesión que lo mantiene entre algodones. Asimismo, el atacante José Rivera, conocido como el ‘Tunche’, se encuentra fuera de la convocatoria debido a un problema de salud. “Williams (Riveros) por lesión y el ‘Tunche’ (José Rivera) porque estaba mal, tuvo un problema de salud”, explicó Araujo antes de partir hacia el norte del país.

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La ausencia de Riveros obliga al comando técnico a reorganizar la defensa, mientras que en el ataque la baja de Rivera abre la posibilidad para que otros elementos busquen ganarse un lugar en el equipo titular. Universitario viaja a Trujillo con la misión de conseguir su primera victoria fuera de Lima en el torneo, un objetivo que se ha hecho esquivo en las fechas previas y que resulta clave para mantener vivas las aspiraciones en el Apertura.

Lista de convocados de Universitario vs Juan Pablo II por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: X Universitario.

El duelo ante Juan Pablo II toma especial relevancia, no solo porque puede marcar el reinicio de una racha positiva, sino porque se disputa en una plaza complicada. La reciente victoria internacional llena de confianza al plantel dirigido por Araujo, que buscará confirmar su levantada y sumar de a tres lejos de casa.

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El historial entre Universitario y Juan Pablo II

El 2025 fue el primer año de Juan Pablo II en la máxima división. En el Torneo Apertura, el cuadro ’papal’ sorprendió a Universitario, dirigido entonces por Jorge Fossati, y se impuso por 2-0 en el Estadio Nacional. En el Clausura, los ’merengues’ tomaron revancha y ganaron 3-0 en el Monumental. El enfrentamiento en Trujillo añade un nuevo capítulo a este reciente historial.

El cuadro 'crema' se impuso 3-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

Universitario vs Juan Pablo II: día y hora del partido por Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II será uno de los puntos centrales de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará el domingo 3 de mayo en el Estadio Mansiche de Trujillo, generando gran expectativa en la afición, que espera ver a su equipo dejar atrás la mala racha y sumar puntos clave.

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La organización determinó que el inicio del encuentro sea a las 13:15 horas para los seguidores de Perú, Colombia y Ecuador, buscando facilitar el acceso en estos mercados. Para quienes se encuentren en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido arrancará a las 14:15, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil la transmisión dará inicio a las 15:15 horas.

Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo por el Torneo Apertura 2026.

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El esperado encuentro entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, a disputarse en el estadio Mansiche, contará con una transmisión exclusiva a través de L1 Max. Este canal, encargado de difundir todos los partidos de la jornada, está disponible en las principales operadoras de cable del país: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que asegura cobertura para aficionados en cualquier región.

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Para quienes prefieren alternativas digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir el partido en directo desde cualquier dispositivo con acceso a internet. De esta manera, los hinchas pueden acompañar a Universitario sin depender de la televisión tradicional, optando por ver el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, en casa o fuera de ella.

En paralelo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial para este duelo. Los lectores encontrarán detalles previos al partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas, brindando información completa y en tiempo real para quienes siguen la competencia nacional.

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