Lucero Boza, la mujer detrás del éxito de Natalie Vértiz: “Rechacé propuestas millonarias porque no iban alineadas con su imagen”

Lucero Boza, la mánager de Natalie Vértiz, revela en una entrevista con Magaly Medina cómo fueron sus inicios representando a la famosa influencer. Descubre la historia de cómo una idea se convirtió en una de las alianzas más exitosas del medio y la importancia de la autenticidad para trabajar con grandes marcas | YouTube | Magaly Medina, el podcast

Lucero Boza no aparece en las fotos, no da entrevistas con frecuencia y rara vez figura en los titulares. Sin embargo, es la arquitecta silenciosa detrás de la carrera internacional de Natalie Vértiz, una de las influencers peruanas con mayor proyección en el exterior. En una conversación con Magaly Medina en su podcast, Boza reveló por primera vez los detalles de su método de trabajo, su filosofía de representación y el proceso que llevó al diseñador Jorge Luis Salinas de regreso a las pasarelas internacionales, esta vez en el calendario oficial del Milán Fashion Week.

La reconocida manager Lucero Boza posa elegantemente en la alfombra roja, celebrando su trayectoria y el éxito junto a figuras como Natalie Vértiz. (Instagram Lucero Boza / Natalie Vértiz)

Nueve años de una relación de trabajo auténtico

La relación entre Boza y Vértiz comenzó hace nueve años, a partir de una sugerencia de Nina García, editora en jefe de la revista Elle para Latinoamérica, con quien Boza trabajaba en ese entonces. “Nina me dijo: ‘¿Por qué no hay estas influencers en Perú? Deberías representar a una’”, recordó. A través de una amiga en común, llegó a Natalie. La reunión fue directa y sin rodeos: “Le dije cómo son las cosas y le pregunté si quería que la representara. Me dijo que sí. Yo me saqué la lotería y Natalie también”.

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Conoce la estrategia detrás de una figura pública exitosa. La clave está en ser selectivo y priorizar los valores y la autenticidad por encima del dinero, asegurando que cada colaboración sea orgánica y verdadera | YouTube / Magaly Medina: El Podcast

Desde el inicio, Boza definió una estrategia clara: construir una imagen orgánica, auténtica y sin contradicciones. Ese principio ha guiado cada decisión, incluso las más costosas. “He rechazado propuestas muy grandes porque no iban alineadas con Natalie. Si las aceptaba, la tumbaba. Todo lo que habíamos trabajado se hubiera perdido”, afirmó. Un ejemplo concreto: una marca de vitaminas para niños ofreció una suma considerable por una campaña con Vértiz. La respuesta fue no. “Nati me dijo: ‘¿Cómo voy a promocionar algo que no le doy a mis hijos?’ Y tenía razón”, explicó Boza.

Natalie Vértiz posa con su manager Lucero Boza en la Semana de la Moda de Nueva York, mostrando su estilo único. (Composición Infobae)

El perfil de Natalie Vértiz: aspiracional y cercana

Para Boza, el valor diferencial de Natalie Vértiz en el saturado mercado de influencers peruanos radica en una combinación poco frecuente: aspiracionalidad y cercanía genuina. “Jamás la has escuchado decir una lisura en redes sociales. Tiene una imagen muy limpia: es la mamá, la esposa, la mujer familiar. Pero no es una imagen forzada, es lo que ella realmente es”, señaló.

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La manager también se encarga del styling y la dirección de arte de Vértiz, una tarea que asumió desde el principio por formación y vocación. “Yo vengo de dirección de arte. Cuido cada detalle: qué lleva a una alfombra, cómo sale en una foto, qué comunica cada imagen”, explicó. La disciplina detrás de esa apariencia natural incluye madrugadas, viajes aprovechados al máximo y una atención obsesiva al detalle. “Cuando alguien ve el contenido dice: ‘Qué bien lo están pasando’. No saben que nos levantamos a las 6 de la mañana para fotografiar la plaza del Duomo de Milán sin turistas”, recordó.

Lucero Boza, destacada manager de Natalie Vértiz, celebra su trayectoria de éxito en la industria del entretenimiento con esta cautivadora imagen. (Instagram Lucero Boza / Natalie Vértiz)

Jorge Luis Salinas y el regreso al Milán Fashion Week

Uno de los logros más destacados de Lucero Boza fue la estrategia que llevó al diseñador Jorge Luis Salinas al calendario oficial del Milán Fashion Week, tras ocho años alejado de las pasarelas internacionales. Todo comenzó en un viaje a Capri. “Jorge Luis me dijo que quería volver al mundo de la moda. Yo le respondí que no podía retornar simplemente a Lima, tenía que hacerlo por todo lo alto”, relató.

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Para ingresar al calendario oficial de la Cámara de la Moda italiana, Boza movilizó su red de contactos internacionales. “Personas del mundo de la moda que conozco escribieron cartas y hicieron recomendaciones directamente a la Cámara. Y por supuesto, el talento de Jorge Luis hizo el resto”, precisó. La manager subrayó que el proceso no es gratuito ni sencillo: “Todo se paga: el casting de modelos, el styling, absolutamente todo. Pero es parte de una estrategia". Boza también produjo el primer desfile de Salinas en Nueva York años atrás. “Éramos dos peruanos solos allá. Y fue un éxito”, recordó con orgullo.

Lucero Boza revela los enormes costos y las estrategias necesarias para que un diseñador pueda presentar su colección en el prestigioso Milan Fashion Week. Descubre la historia del regreso del diseñador Jorge Luis y los desafíos de la industria.

El negocio de los influencers: coherencia y responsabilidad

Consultada sobre los errores más frecuentes en el mundo de los influencers, Boza fue directa. “El problema es la falta de coherencia: anuncian productos que no consumen, que no usarían, solo porque les pagan. Eso destruye la credibilidad”, afirmó. Añadió una crítica adicional: la ausencia de compromiso social. “Dios te ha bendecido con una plataforma enorme. ¿Por qué no ayudas? Nadie quiere ‘malograr su feed' con una causa social. Eso es mucha frivolidad", señaló.

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Boza también apuntó a la falta de profesionalización del sector en Perú. “Acá cualquiera puede ser manager. No cuidan el perfil, solo quieren la comisión. Yo entiendo que hay que pagar cuentas, pero si aceptas todo, terminas destruyendo lo que construiste”, advirtió.

¿Qué se necesita para ser una influencer de talla mundial? Magaly Medina entrevista a Lucero Boza, quien comparte detalles inéditos sobre la carrera de Natalie Vértiz, desde la elección de sus looks para alfombras rojas hasta la disciplina en sus viajes para crear contenido de valor.

Una agencia en expansión y planes para el futuro

Lucero Boza confirmó que ya cuenta con una agencia de representación propia y que planea expandirla. Actualmente gestiona también algunos proyectos vinculados a Mariana Vértiz, hermana de Natalie. Sobre la posibilidad de representar a otras figuras, fue cauta pero abierta: “Hay un proyecto que se está cocinando para agrandar esto. Tengo la experiencia, los contactos y las marcas. Pero primero está Nati, porque hay bastante trabajo con ella, gracias a Dios”.

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Lucero, que reside en Lima pero viaja con frecuencia a Nueva York, Los Ángeles y Europa, resume su filosofía con una frase: “La vocación es la vacación del alma. Yo disfruto de lo que hago en todo momento, y eso marca la diferencia”.