Golazo de Eryc Castillo con espléndida definición en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Con una gran jugada colectiva, Alianza Lima abre el marcador. E. Castillo recibe el pase dentro del área y con un potente remate vence al portero rival para poner el 1-0 y celebrarlo con toda la hinchada blanquiazul.

Por más que Alianza Lima era superior por su manejo de las acciones y control territorial, se le hacía demasiado difícil imponerse contra CD Moquegua, que durante el primer tramo se plantó con firmeza en cada una de las fases del campo en Matute. No obstante, el cerrojo visitante acabó abriéndose por la explosividad y letalidad de Eryc Castillo.

A los 36’ minutos de la contienda, Luis Ramos contribuyó atacando al espacio para hacerse de un balón lanzado, desde el centro del campo, con demasiada precisión por Fernando Gaibor. Una vez que superó a un oponente, controló el esférico entre dos y con mucho esfuerzo se arrojó hacia adelante para habilitar a la ‘Culebra’.

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Con total libertad por el costado derecho, Castillo se quedó con el balón, metió una breve carrera y antes de que Grados le ganara la pulseada, sacó un potente derechazo al primer poste con el que abrió la lata en un encendido estadio Alejandro Villanueva.

La anotación de Eryc, además, le sirvió como un desquite por una acción previa protagonizada por una mala salida del portero de CD Moquegua que dejó adolorido y sin reacción al ecuatoriano, hasta el punto de que tuvo que recibir atención médica dentro del escenario para volver al lance.

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Durante el partido de la Liga 1, el delantero de Alianza Lima, Edgar Castillo, encaraba al portero Grados. En la salida, el arquero impactó con la rodilla al atacante, generando un airado reclamo de todo el equipo blanquiazul que pedía penal.

Castillo desatado

Después de unos primeros meses en blanco, con dudas alrededor tanto de su rendimiento como estado de forma, el arrebato de Eryc Castillo llegó en el momento justo: en la confirmación del alza de Alianza Lima en el Apertura 2026.

El instinto goleador de la ‘Culebra’ apareció en el pulso frente a Juan Pablo II. En ese contexto surgió la emoción de una hinchada que extrañaba la versión ‘killer’ del ecuatoriano. Si bien hubo un freno por la derrota del clásico, en adelante se salió por completo sin importarle las plazas.

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