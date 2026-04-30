Perú

Senamhi: ocho regiones del Perú enfrentarán el feriado del 1 de mayo bajo alerta roja por fenómeno extremo

Las entidades de gestión del riesgo solicitan mantener vigilancia constante y acatar las medidas de prevención sugeridas, considerando la duración del episodio de gran magnitud a lo largo del fin de semana

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Lima Este y Lima Norte se prevén como las áreas más afectadas por el incremento de temperaturas, pronosticando niveles extremos de hasta 31°C. (Andina)
El Senamhi emite alerta roja por temperaturas extremas en ocho regiones de la sierra sur del Perú. (Andina)

El feriado del 1 de mayo, Día del Trabajador, estará marcado por una advertencia para la sierra sur del Perú: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna a niveles extremos en ocho regiones del país.

Desde las 10:00 horas del viernes 1 hasta la noche del domingo 3 de mayo, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna enfrentarán condiciones climáticas que pueden poner en riesgo la salud y la seguridad de la población.

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El aviso meteorológico N° 165 detalla que durante estos tres días se prevén temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 °C y los 35 °C en distintas zonas de la sierra sur.

El Senamhi advierte que la menor nubosidad hacia el mediodía aumentará la radiación ultravioleta, un factor que puede afectar de manera directa la salud de quienes se expongan al sol. Además, el fenómeno vendrá acompañado de ráfagas que pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km/h, sobre todo en las tardes, lo que incrementa los riesgos para la infraestructura y la vida cotidiana.

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Senamhi advierte fin del frío y emite alerta naranja por radiación ultravioleta extrema en Lima y regiones del sur. (Foto: Agencia Andina)
Senamhi advierte fin del frío y emite alerta naranja por radiación ultravioleta extrema en Lima y regiones del sur. (Foto: Agencia Andina)

Niveles de peligro

Según los mapas de monitoreo del Senamhi, las provincias más expuestas al incremento de temperatura diurna y a los vientos intensos han sido clasificadas en niveles de peligro naranja y rojo.

El nivel rojo, el más alto de la escala, corresponde a la previsión de fenómenos meteorológicos extremos con potencial de causar daños severos.

La alerta entra en vigencia desde la mañana del 1 de mayo y se mantendrá durante 61 horas, cubriendo todo el fin de semana largo por el feriado nacional. Este periodo coincide con una mayor movilidad y actividades al aire libre, lo que incrementa la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades.

Medidas de prevención

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha difundido una serie de medidas para reducir el impacto de este evento. Las recomendaciones están dirigidas tanto a las autoridades locales como a la población de las regiones afectadas.

incremento de la temperatura
Prevén incremento de la temperatura en la sierra peruana. (Andina)

Frente al incremento de temperatura:

  • Utilizar protectores o bloqueadores solares y evitar exponerse directamente a los rayos del sol.
  • Usar gorros, sombreros y ropa ligera, transpirable y de colores claros.
  • Permanecer la mayor cantidad de tiempo posible en espacios ventilados y bajo sombra.
  • Caminar bajo sombra y protegerse usando paraguas o sombrilla.
  • Prestar atención especial a niños y personas mayores, manteniéndolos hidratados y en lugares ventilados.
  • Consultar al médico ante síntomas de deshidratación, fiebre o cualquier malestar relacionado con el calor.

Ante los vientos fuertes:

  • Alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan colapsar.
  • Asegurar techos, vigas y vidrios de viviendas, cubriendo las zonas vulnerables a la entrada de aire y polvo.
  • Tener cuidado con la manipulación de lámparas o velas, ya que los vientos pueden ocasionar accidentes domésticos.
  • Proteger los ojos, nariz y boca al estar en exteriores y ante el polvo en suspensión.
  • Informarse a través de medios oficiales y atender las recomendaciones de los Comités de Operaciones de Emergencia.

Día soleado -Colombia
El aumento de radiación ultravioleta y la menor nubosidad al mediodía representan el mayor riesgo para la salud en estas regiones. (Pixabay)

Impacto proyectado

El Senamhi especifica que el mayor riesgo se concentra hacia el mediodía, cuando la radiación ultravioleta alcanza su punto máximo debido a la escasa nubosidad. Las temperaturas máximas previstas para el viernes 1 de mayo son de entre 20 °C y 32 °C, mientras que para el sábado 2 y el domingo 3 de mayo se prevén máximos de hasta 35 °C.

Las autoridades señalan que estos valores superan los registros habituales para la temporada, lo que justifica la declaración de alerta roja.

El boletín oficial también destaca que la combinación de altas temperaturas y vientos fuertes puede provocar daños materiales y complicaciones para la salud pública, sobre todo en las poblaciones que residen en zonas rurales o en viviendas precarias.

Las autoridades exhortan a la población de las ocho regiones bajo alerta a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir estrictamente las recomendaciones. La coordinación entre los organismos de gestión del riesgo de desastres y la ciudadanía será clave para mitigar los efectos de este fenómeno meteorológico extremo durante el feriado largo.

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