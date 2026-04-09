Perú

Dólar se desploma y desciende bajo S/3,38: Los factores de la caída del tipo de cambio

¿Qué está pasando con el dólar? Hasta hace unas semanas el tipo de cambio subía y alcanzó los S/3,50, pero algo impacto tanto que cayó fuertemente otra vez

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mano cambia dólares con cambista
¿El dólar irá al alza o a la baja? No te dejes engañar, nada puede asegurar su apreciación o depreciación al futuro, pero actualmente hay factores importantes que definirían su valor al corto plazo. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

El dólar ha caído bajo S/3,40 otra vez. El Banco Central de Reserva reportó el nuevo valor de S/3,3790, como valor de venta de la divisa en el mercado interbancario. Solo hace poco más de una semana, el valor había subido a por encima de S/3,50 y ahora cae más de S/0,10 por dólar.

Como se recuerda, la moneda estadounidense había subido (y con esto el sol se había depreciado, hasta llegar a ser de las monedas en que más se impactó en la región) dado el conflicto en Medio Oriente, con Irán bloqueando el estrecho de Ormuz, lo que también llevó al alza de precios del petróleo.

Pero ahora, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un alto al fuego en este conflicto, lo que ha generado la caída del dólar, y por ende una alteración fuerte del tipo de cambio en Perú.

Billetes de 100 dólares y personas en el fondo corriendo
Las proyecciones del dólar de la encuesta mensual del BCRP aún no consideran los impactos recientes. - Crédito Andina

El reporte de Renta 4

Ayer, Renta 4 ya había reportado que las razones de la caída del tipo de cambio. “El dólar cerró en 3.386 retrocediendo 385 puntos básicos con respecto al cierre del martes que cerró en 3.4245″, anunciaba.

“Ayer EE.UU llego a un acuerdo de poner alto al fuego contra Medio Oriente por dos semanas y eso genero que el DXY cayera, mientras que el oro subía en gran medida. El PMI no manufacturero del ISM se ubicó en 54,0 en marzo, por debajo de lo esperado y del dato previo, mostrando una moderación en el crecimiento del sector servicios, aunque aún se mantiene en zona de expansión”, aclaró Asvim Asencios, Trader de Divisas en Renta4 SAB. Mientras, el índice de precios del ISM no manufacturero subió a 70,7, superando las previsiones y el dato anterior, lo que evidencia un aumento en los costos dentro del sector y posibles presiones inflacionarias.

Asimismo, reportaron que durante la jornada la oferta provino por empresas no residentes. “En el mercado se negoció 225 millones de dólares a un precio promedio de 3.3848. El dólar tuvo un nivel mínimo de 3.379 y un nivel máximo de 3.395″, apuntaron.

Persona con dólares en sus manos
Marzo cerró con una caída del dólar. En abril el dólar cayó más retornando al S/3,45 e internacionalmente el conflicto en Medio Oriente parece 'enfriarse'. - Crédito Andina

El dólar se estaba apreciando

Como se sabe, en lo que va del 2026 el dólar se apreció 1,80% frente al sol; sin embargo, en los últimos 12 meses acumula una depreciación de 7.97% frente a la moneda peruana, según datos del Banco Central de Reserva del Perú.

Este reporte de Kambista apuntó también que la cotización del dólar interbancario frente al sol cerró la sesión del pasado 7 de abril en S/3,424, precio menor en 0,10% respecto a los S/3,428 que cerró en la anterior sesión. “Con este resultado acumula cinco jornadas cambiarias consecutivas a la baja, desde los 3.502 soles del 30 de marzo de este año”, explicaba Kambista.

La cotización del dólar interbancario frente al sol cerró la sesión de hoy en 3.424 soles, precio menor en 0.10% respecto a los 3.428 que cerró en la víspera y con este resultado acumula cinco jornadas cambiarias consecutivas a la baja, desde los 3.502 soles del 30 de marzo de este año.

Esos días también la jornada cambiaria hoy en el mercado peruano y a nivel global estuvo caracterizada por las expectativas de nuevos acontecimientos en el conflicto del Medio Oriente. “Los mercados se mantienen atentos al ultimátum brindado por el presidente estadounidense Donald Trump de alcanzar un acuerdo de alto al fuego”, señaló Fernando Ruiz, CEO de Kambista.

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