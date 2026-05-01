Perú

Competitividad laboral creció en 18 regiones, de acuerdo a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú

El avance del índice refleja mejoras en ingresos y condiciones laborales en varias regiones, pero también expone rezagos en acceso al empleo y cobertura previsional que aún limitan un desarrollo más equilibrado del mercado laboral

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El reporte señala que persisten brechas significativas tanto en la creación de puestos de trabajo como en la disponibilidad de oportunidades laborales para la población.
El reporte señala que persisten brechas significativas tanto en la creación de puestos de trabajo como en la disponibilidad de oportunidades laborales para la población. Foto: difusión

El Índice de Competitividad Laboral (ICL) 2025 registró un avance a nivel nacional y llegó a 54,2 puntos, con mejoras en 18 de los 24 departamentos del país, según el más reciente reporte de ComexPerú. Pese a esta evolución, el informe advierte que todavía existen limitaciones importantes en la generación de empleo y en el acceso a oportunidades laborales.

El resultado implica un incremento de 1,7 puntos frente al 2024, impulsado principalmente por mejores condiciones laborales, un mayor nivel de formalización y el crecimiento de los ingresos en varias regiones. Sin embargo, estos progresos no han sido suficientes para reducir de manera significativa las brechas vinculadas al acceso al empleo ni a la cobertura de protección social.

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Desempeño regional y brechas persistentes

En la clasificación general, La Libertad alcanzó el primer lugar con 72,7 puntos, consolidándose como la región con mejor desempeño en competitividad laboral. En el extremo opuesto, Puno volvió a ubicarse en el último puesto con 26,1 puntos, reflejando las dificultades estructurales que enfrenta en este ámbito.

La diferencia entre regiones evidencia una marcada desigualdad territorial. Mientras algunos departamentos logran avances sostenidos en indicadores laborales, otros continúan rezagados, lo que revela que el crecimiento no ha sido uniforme y que aún persisten desafíos para equilibrar las condiciones laborales a nivel nacional.

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En el ranking global, La Libertad se ubicó en el primer puesto con 72,7 puntos, posicionándose como la región con mayor nivel de competitividad laboral.
En el ranking global, La Libertad se ubicó en el primer puesto con 72,7 puntos, posicionándose como la región con mayor nivel de competitividad laboral. Foto: difusión

Acceso al empleo: el principal desafío

El pilar de acceso al mercado laboral se mantiene como el más crítico dentro del índice. Solo ocho departamentos lograron mejoras en este indicador, mientras que el promedio nacional descendió hasta los 54 puntos, lo que evidencia problemas para generar suficientes oportunidades de trabajo.

Dentro de este componente, Cajamarca lideró con 82 puntos, contrastando fuertemente con Tumbes, que obtuvo apenas 11,6 puntos. Esta brecha refleja que, aunque algunos trabajadores han mejorado sus condiciones laborales, el acceso al empleo sigue siendo limitado para una parte importante de la población.

Mejora en el entorno laboral, pero con alta informalidad

En el ámbito del entorno de trabajo, 21 de los 24 departamentos mostraron avances, impulsados por la reducción del subempleo, menores niveles de informalidad y un incremento del salario promedio, que alcanzó los S/ 1.887 en 2025.

No obstante, la informalidad laboral continúa siendo uno de los principales problemas estructurales del país, con una tasa de 70,2%, superior al promedio de América Latina y el Caribe. En este pilar, Ica destacó con 90,5 puntos, mientras que Puno se ubicó nuevamente en la última posición con 20,7 puntos.

En el ranking global, La Libertad se ubicó en el primer puesto con 72,7 puntos, posicionándose como la región con mayor nivel de competitividad laboral.
En el ranking global, La Libertad se ubicó en el primer puesto con 72,7 puntos, posicionándose como la región con mayor nivel de competitividad laboral. Foto: difusión

Seguridad social: avances parciales

El informe también señala progresos en el acceso a la seguridad social, con mejoras en 20 de los 24 departamentos. Este avance se explica, en gran medida, por una mayor cobertura de seguros de salud, impulsada por el Seguro Integral de Salud (SIS).

A pesar de ello, el sistema previsional sigue mostrando debilidades. El 57,3% de los trabajadores no está afiliado a un sistema de pensiones, lo que evidencia una importante brecha en la protección a largo plazo. En esta dimensión, Ica lideró con 89,8 puntos, mientras que Puno volvió a ocupar el último lugar con 5,3 puntos.

Necesidad de reformas estructurales

Ante este panorama, el reporte concluye que el país requiere implementar medidas orientadas a ampliar el acceso al empleo formal, mejorar la productividad y fortalecer los mecanismos de protección social.

Estas acciones resultan clave para cerrar las brechas existentes y consolidar avances en competitividad laboral, en un contexto donde los progresos recientes aún no logran traducirse en beneficios homogéneos para toda la población.

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