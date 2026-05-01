Ministerio Público abre 70 plazas de trabajo con sueldos que superan los S/ 7.200: así puedes postular

El Ministerio Público del Perú lanzó una nueva convocatoria laboral masiva para mayo de 2026 con más de 70 plazas disponibles bajo los regímenes CAS y 728, dirigidas a postulantes con distintos niveles educativos, desde secundaria completa hasta titulados universitarios. Se trata de una de las ofertas más amplias del sector público en las últimas semanas, con sueldos que pueden superar los S/ 7.200 mensuales, dependiendo del perfil y tipo de contrato.

Las vacantes están distribuidas en diversas regiones del país como Piura, Tacna, San Martín, Madre de Dios, Callao, La Libertad, Lambayeque y Ucayali. Un detalle clave que los postulantes deben tener en cuenta es que cada plaza tiene su propia fecha límite de postulación, por lo que revisar el cronograma específico es fundamental para no quedar fuera del proceso.

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¿Qué vacantes ofrece el Ministerio Público en mayo 2026?

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La convocatoria del Ministerio Público incluye una amplia variedad de perfiles, lo que permite que tanto profesionales como estudiantes accedan a oportunidades laborales en el sector justicia. A continuación, te presentamos un resumen organizado según nivel educativo:

Secundaria completa

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Asistente administrativo (conductor)

Notificador

Operario de limpieza: Sueldos desde S/ 1.494 hasta S/ 5.015

Estudiantes universitarios (desde 6.º y 8.º ciclo)

Asistente administrativo

Operador administrativo (informática y sistemas): Remuneraciones entre S/ 3.164 y S/ 5.015

Bachilleres universitarios

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Asistente en función fiscal (principalmente en Derecho)

Especialistas administrativos (ingeniería, informática, etc.): Sueldos que van desde S/ 3.564 hasta S/ 6.105

Titulados universitarios

Abogado

Psicólogo

Perito contable

Asistente social

Analista: Remuneraciones más altas, entre S/ 4.364 y S/ 7.236

Uno de los puestos mejor remunerados es el de analista en Lambayeque, con un sueldo de S/ 7.236 bajo el régimen 728, seguido de plazas para abogados y especialistas administrativos con ingresos superiores a los S/ 6.000.

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En cuanto a la modalidad de contrato, las plazas CAS (Contrato Administrativo de Servicios) presentan sueldos más variables, mientras que las del régimen 728 suelen ofrecer mayor estabilidad laboral y mejores beneficios, lo que las convierte en altamente competitivas.

¿Cómo postular a estas convocatorias del Ministerio Público?

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Si estás interesado en participar en este proceso, debes seguir una serie de pasos clave para asegurar una postulación correcta:

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1. Revisar las bases oficiales: Cada puesto cuenta con requisitos específicos. Es indispensable descargar y leer las bases de la convocatoria para verificar si cumples con el perfil solicitado.

2. Preparar la documentación requerida: Esto incluye CV documentado, anexos, declaraciones juradas y otros formatos exigidos por la entidad. Un error común es omitir documentos obligatorios.

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3. Respetar las fechas de postulación: Las convocatorias tienen cierres escalonados:

11 de mayo : algunas plazas en Lambayeque

12 y 13 de mayo : vacantes en La Libertad, Callao, Piura y Tacna

14 de mayo : puestos en San Martín y Madre de Dios

15 de mayo: últimas oportunidades en Piura

4. Enviar la postulación por los canales indicados: Generalmente, el Ministerio Público habilita plataformas virtuales o correos institucionales para el envío de expedientes.

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5. Hacer seguimiento al proceso: Tras la postulación, es importante estar atento a las publicaciones de resultados, evaluaciones y entrevistas.

Un punto clave es que muchas plazas están orientadas a la carrera de Derecho, especialmente para el cargo de asistente en función fiscal, lo que refleja la alta demanda de profesionales vinculados al sistema judicial. Sin embargo, también hay oportunidades en áreas como informática, contabilidad, ingeniería y psicología.

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Finalmente, la entidad recuerda que solo se evaluarán las postulaciones que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos, por lo que una revisión detallada previa puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera del proceso.

Esta convocatoria representa una oportunidad relevante para quienes buscan ingresar al sector público con sueldos competitivos y experiencia en una de las instituciones clave del sistema de justicia en el país.