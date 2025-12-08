5 tipos de esquizofrenia: cómo se clasifica esta enfermedad mental grave y crónica

La esquizofrenia altera la forma en que una persona piensa, siente y percibe la realidad (iStock)

En los últimos años, entre los peruanos se ha vuelto más común hablar de salud mental, especialmente de trastornos como la ansiedad y la depresión. Según el Ministerio de Salud (Minsa), más de seis millones de peruanos presentan algún problema de salud mental, y la depresión es la causa más frecuente de atención en los establecimientos públicos. El Seguro Social de Salud (EsSalud) también señala que los trastornos de ansiedad han aumentado, sobre todo en jóvenes y adultos.

Sin embargo, aún es menos común conversar sobre enfermedades mentales graves y crónicas como la esquizofrenia. Aunque hoy se usa una clasificación más unificada, durante muchos años esta enfermedad se dividió en cinco tipos para ayudar a comprender sus presentaciones clínicas. Conocer estas formas permite entender mejor la complejidad de esta condición y la importancia del diagnóstico oportuno.

5 tipos de esquizofrenia

La esquizofrenia paranoide se caracteriza por la presencia de alucinaciones auditivas y delirios (Imagen ilustrativa Infobae)

La esquizofrenia es un trastorno mental severo que afecta la percepción de la realidad y la capacidad de pensamiento, comunicación y conducta. A lo largo de la historia clínica, se describieron cinco tipos principales según los síntomas predominantes.

Esquizofrenia paranoide: es la forma más común dentro de la clasificación tradicional. Se caracteriza por la presencia de alucinaciones auditivas y delirios, muchas veces relacionados con ideas de persecución o creencias infundadas de daño. Aunque el pensamiento puede estar relativamente organizado, la desconfianza intensa y la dificultad para distinguir entre lo real y lo imaginado afectan profundamente la vida diaria. Esquizofrenia desorganizada: en este tipo predominan el pensamiento y el lenguaje desorganizados. La persona puede expresar frases sin sentido, mostrar comportamientos extraños o incoherentes y tener dificultades para realizar actividades básicas. También suelen aparecer risas inapropiadas, cambios bruscos de ánimo y problemas para mantener la higiene personal. Esquizofrenia catatónica: se caracteriza por alteraciones motoras extremas. Algunas personas pueden permanecer inmóviles por largos periodos, mientras que otras pueden presentar movimientos repetitivos o agitados sin propósito. También se observan mutismo, resistencia a moverse y posturas rígidas. Es una de las formas más llamativas y requiere atención médica urgente. Esquizofrenia indiferenciada: se usa este diagnóstico cuando los síntomas no encajan claramente en los tipos paranoide, desorganizado o catatónico, pero aun así cumplen los criterios de esquizofrenia. Puede incluir una mezcla de alucinaciones, desorganización y alteraciones motoras. Esquizofrenia residual: se refiere a personas que han tenido episodios intensos de esquizofrenia en el pasado, pero que actualmente presentan síntomas más leves. Por ejemplo, dificultades para concentrarse, falta de iniciativa o expresiones emocionales disminuidas, sin delirios o alucinaciones activos.

Es importante mencionar que las clasificaciones modernas, como las usadas por las guías internacionales, ya no emplean estos cinco tipos. Hoy se considera que la esquizofrenia es un trastorno único con manifestaciones variadas. Sin embargo, esta clasificación tradicional sigue siendo útil para explicar la diversidad de síntomas.

La esquizofrenia

El tratamiento de la esquizofrenia incluye medicamentos antipsicóticos que ayudan a controlar alucinaciones, delirios y desorganización del pensamiento (Shutterstock)

La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica que afecta el cerebro y altera la forma en que una persona piensa, siente y percibe la realidad. Suele comenzar en la adolescencia tardía o en la adultez joven. Las causas no se conocen por completo, pero se cree que es producto de una combinación de factores.

Entre los factores involucrados se consideran la predisposición genética, las alteraciones cerebrales, los desequilibrios en neurotransmisores como la dopamina y factores ambientales como el estrés intenso o ciertas complicaciones durante el embarazo. La enfermedad no se debe a una mala crianza, falta de voluntad o rasgos de personalidad. Es una condición médica que requiere atención especializada.

Tratamiento para la esquizofrenia

El tratamiento de la esquizofrenia es integral y debe ser continuo. Incluye medicamentos antipsicóticos que ayudan a controlar alucinaciones, delirios y desorganización del pensamiento. Estos fármacos son la base del tratamiento y permiten reducir recaídas. También se recomiendan terapias psicológicas, como la terapia cognitivo conductual, que ayuda a manejar síntomas residuales, mejorar la comunicación y fortalecer habilidades sociales.

La rehabilitación psicosocial es clave para que la persona pueda llevar una vida funcional. Incluye apoyo para estudiar, trabajar y relacionarse con otros. En muchos casos, el apoyo familiar es fundamental para mantener la estabilidad emocional y asegurar la continuidad del tratamiento.