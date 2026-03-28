Farmacias privadas podrían sumarse al sistema de salud en Perú: Proyecto busca que farmacéuticos refuercen la atención primaria

(Andina)

El Proyecto de Ley N° 08488/2024-CR, actualmente en debate en el Congreso, plantea que las farmacias privadas puedan integrarse al sistema nacional de salud como puntos de atención primaria. Consultado por Infobae Perú, el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Aníbal Máximo Díaz, consideró que esta propuesta podría contribuir a reducir la presión sobre hospitales y centros públicos, al facilitar el acceso a medicamentos y controles básicos de salud en establecimientos acreditados.

Según explicó el decano, el proyecto establece que farmacias previamente acreditadas y bajo criterios técnicos estrictos puedan sumarse de manera voluntaria a la red nacional, facilitando la entrega de medicamentos financiados por el Estado y el monitoreo de pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas.

Actualmente, estas funciones—como la toma de presión arterial, temperatura y el registro de parámetros básicos—son realizadas por personal técnico y de enfermería en hospitales y centros de salud públicos. Con la posible incorporación de farmacias, los farmacéuticos asumirían estas tareas en establecimientos acreditados, registrando los datos en la plataforma digital del Ministerio de Salud (Minsa) y derivando a los pacientes a un centro médico cuando sea necesario.

Actualmente, el Minsa dispone de menos de 2.000 establecimientos para atender a 35 millones de peruanos, lo que genera largas filas y demoras en la atención. El decano indicó que, de las más de 30.000 farmacias existentes en el país, al menos mil podrían ser incorporadas inicialmente al sistema, ampliando de manera significativa la capacidad de atención primaria, tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Cómo operaría la integración de farmacias al sistema nacional?

Farmacias del Perú son el primer centro a donde la mitad de los peruanos recurre para tratar enfermedades | Foto: Agencia Andina

El decano subrayó que en la realidad peruana, al menos el 50 % de los ciudadanos acude primero a una farmacia cuando siente algún malestar, antes que a los hospitales o centros de salud. Esta realidad convierte a las farmacias en el primer contacto de la población con el sistema sanitario. La propuesta permitiría que los farmacéuticos realicen un primer control y orienten a los usuarios, además de facilitar la entrega de medicinas a pacientes con prescripción vigente o enfermedades crónicas, registrando toda la información en la historia clínica nacional.

El decano precisó, además, que la propuesta no supone que los farmacéuticos realicen diagnósticos clínicos, sino que acompañen el control de parámetros básicos y deriven a los pacientes si detectan alteraciones. “Nuestra formación incluye farmacología, semiología y protocolos de atención primaria, lo que respalda la calidad de la atención que podemos ofrecer en este primer nivel”, precisó.

Alcance territorial y efecto económico

El proyecto de ley establece que la adscripción de farmacias será voluntaria y no supone un gasto adicional para el Estado ni para los usuarios. Los medicamentos entregados provendrían del stock financiado por el Seguro Integral de Salud (SIS), y la presencia de un farmacéutico titulado a tiempo completo sería obligatoria en los establecimientos adscritos.

El decano resaltó que, particularmente en zonas rurales y de difícil acceso, existen farmacias donde no hay centros de salud ni comisarías, lo que permitiría expandir la cobertura sanitaria y garantizar el acceso a medicamentos esenciales para toda la población.

Perspectiva del Colegio Químico Farmacéutico

“La integración de las farmacias al sistema nacional no pretende reemplazar la labor médica, sino sumar capacidades en el primer nivel de atención y acercar los servicios de salud a la población”, afirmó el decano. Añadió que la propuesta permitiría una atención más eficiente y personalizada, además de contribuir a descongestionar los hospitales y postas médicas.

Díaz también destacó que este modelo podría fortalecer el rol sanitario de las farmacias y su vínculo con la comunidad. “Al ampliar sus funciones, las farmacias no solo cumplirían una labor social, sino que también verían una mejora en su posicionamiento y en la confianza de los usuarios, lo que puede traducirse en una mayor fidelización y sostenibilidad del servicio”, sostuvo.

El decano indicó que, para que el modelo funcione de manera adecuada, sería necesario establecer requisitos claros en cuanto a infraestructura, equipamiento y capacitación del personal farmacéutico. “No cualquier farmacia podrá sumarse; se debe garantizar que cuente con los espacios y recursos necesarios para ofrecer atención segura y confidencial”, precisó Díaz.

Además, subrayó la importancia de la interoperabilidad de los sistemas digitales, de modo que la información recogida en las farmacias se integre sin inconvenientes a la plataforma nacional del Ministerio de Salud. “Esto permitirá un seguimiento más riguroso de los pacientes y facilitará la comunicación entre los distintos niveles de atención”, señaló.

El Colegio Químico Farmacéutico del Perúespera que el Congreso apruebe la iniciativa, que ya fue incluida en la agenda del pleno y aguarda su debate una vez se reanuden las sesiones parlamentarias.