Imita a su mamá en TikTok, llena teatros y tiene su propia empresa: el origen de ‘Zagaladas’

Álvaro Zagal abrió su corazón con Infobae y contó el origen de 'Zagaladas'. (Instagram)

El inicio de la pandemia por la COVID-19 le cambió radicalmente la vida a muchas personas. Ese fue el caso de Álvaro Zagal, conocido en redes sociales como ‘Zagaladas’, quien perdió su trabajo de community manager en un conocido canal de televisión. Sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados y decidió ingresar al mundo del TikTok, plataforma que ganó fama y popularidad durante el confinamiento.

Te puede interesar: Magaly Medina paraliza Tiktok con atrevido video: conductora aparece modelando sexy body

“Me quedé sin trabajo y todo este conocimiento que tenía como community manager empecé a trasladarlo a mí mismo. Indagué en TikTok cuando estaba en su momento de apogeo dos años atrás. Consumía mucho contenido diario hasta que pasé de consumir a producir mi contenido. Utilicé las herramientas que ya conocía para abrirme camino”, dijo a Infobae Perú.

El joven de 29 años recordó que su primer vídeo viral no fue precisamente imitando a su mamá, sino realizando una coreografía. Pasó de tener unos cuantos seguidores a llenar su cuenta con miles de ‘Me gusta’ y decenas de comentarios. Este hecho dio pie a que comenzara a subir tiktoks diariamente de diferentes situaciones en su vida diaria hasta que compartió uno inspirado en su madre, creando el personaje de ‘Mamá Paty’.

Te puede interesar: TikTok: Profesor mexicano se sorprende con la dificultad de los problemas de la UNI

“Empecé a ver estadísticas y los números eran exorbitantes, o sea, un video (imitando a su mamá) podía llegar a un millón de vistas en un solo día y era increíble. Poco a poco comencé a crear contenido específicamente de la mamá. Siempre recalco que yo hago videos inspirados en mi propia madre y no busco representar a la mamá peruana ni mucho menos a la mamá latina”, acotó.

Álvaro Zagal imitando a su mamá en uno de los miles de videos que ya se encuentran en su TikTok. (TikTok)

Asimismo, aseguró que ahora su madre disfruta de sus videos, pues al inicio le incomodaba que la exponga en redes sociales. Incluso, contó que su padre también se fastidió, pues “sentían que yo exponía la identidad de la familia”. Poco a poco fueron entendiendo el trabajo que realizaba y se sorprendían con cada comentario positivo que generaba su hijo.

“Ellos mismos empezaron a descargarse TikTok y comenzaron a ver los comentarios de la gente. Considero que hemos creado una comunidad bastante respetuosa. Su opinión cambió. Ahora, los dos van conmigo al show en vivo, los hago subir al escenario, aman mi personaje, les gusta como la gente recibe mi forma de ser, están felices y yo estoy feliz que a ellos les encante mi chamba”, expresó.

Álvaro Zagal y sus padres. (Instagram)

Creo su propia empresa

Álvaro Zagal vio en su contenido la oportunidad para comenzar a vivir de ello. Si bien, la primera vez que lo contactaron para crear publicidad, cobró muy poco, ahora sabe lo que vale su producto. Con su propia identidad y múltiples marcas pagándole por promocionarlas, pudo crear su propia empresa y “pasé de ver esto como un hobby a convertirlo en una fuente de ingreso y un trabajo”.

“’Zagaladas’ es una empresa como tal que paga impuestos, que tributa a Sunat y genera facturas. Este es mi trabajo al 100%. Tiene siete personas laborando. Hay un área legal, administrativa, contable, de creatividad y de diseño. Yo sé que detrás de cada video no pareciera que haya tanta chamba, pero si la hay. Afortunadamente, tengo un equipo que me da mucho soporte en cada área y yo estoy muy feliz con todos”, agregó.

El joven comunicador recalcó que, más allá del dinero, se siente entusiasmado cuando una marca lo contacta para trabajar con él. Hasta el día de hoy le genera mucha ilusión colaborar con otras empresas y sabe muy bien hasta dónde quiere llegar. Álvaro Zagal junto a su equipo tienen el objetivo de seguir divirtiéndose con lo que le ofrecen a las personas, pero también guardan dentro de su visión otro sueño.

Te puede interesar: Universidad de Lima responde a caso de racismo de uno de sus alumnos en TikTok y anuncia proceso disciplinario

“El objetivo de la página se convirtió en crear contenido que nos guste a nosotros mismos. El norte de nuestra página es crear contenido que nos divierta a nosotros como equipo para seguir divirtiendo a los demás. Y evidentemente, de manera paralela, que esto siga siendo una empresa rentable, porque yo vivo de esto y mi equipo de trabajo también. La visión que tenemos en la empresa es que en algún momento podamos representar a otras personas y que los talentos que yo tenga como Álvaro no se encasillen en un solo personaje. La visión es poder seguir diversificando los talentos, no solamente mío, sino también del equipo en general”, manifestó.

Álvaro Zagal imitando a su mamá. (Instagram)

Sus puestas en escena con teatro lleno

En 2022 fue la primera vez que Álvaro Zagal trasladó su talento a las tablas y logró presentarse ante más de 600 personas en dos funciones distintas. Este 2023, organizó otra puesta en un sitio más grande en el marco de la celebración por el Día de la Madre. Todos los asientos del Teatro Canout estuvieron llenos, albergando a 800 seres humanos que disfrutaron de su espectáculo en vivo.

“Fue increíble. Tuvimos como invitada a Daniela Darcourt. Fue un show que yo escribí al 100%. Duró poco más de una hora y nos fue súper bien. Estamos felices. El resultado final luego de tanta chamba en equipo es bastante satisfactorio”, dijo a Infobae Perú.

“Cuando estoy parado en un escenario y veo al público aplaudiendo, es bastante satisfactorio, porque es ver en vivo ese like o ese comentario que tú recibes fríamente en redes sociales. Te llena de seguridad, felicidad, me dan ganas de hacer muchas cosas nuevas. A mí me gustaría seguir haciendo shows en vivo y seguir creando cosas nuevas. Yo me considero un creador de contenido como tal”, enfatizó.

Álvaro Zagal en el cierre de su puesta en escena para el 'Día de la Madre'. (Instagram)

El manejo de las críticas

Todas las personas que se dedican a trabajar en plataformas digitales están expuestas a recibir comentarios positivos y negativos. Esto lo tiene muy claro Álvaro Zagal, quien reveló que lo que menos le importa son las críticas en contra de su contenido y solo se enfoca en seguir entregándole a su público la diversión que lo caracteriza.

“Yo no me detengo a leerlos. Siento que solo me debo a mi audiencia y a los que no me siguen no les diría absolutamente nada. ¿Por qué tendría que decirle algo a alguien a quien no le gusta mi contenido? Yo no tengo por qué orientar mi energía en intentar convencer a gente a la que no le gusta el personaje de que sí le guste. Yo solo me oriento y me preocupo en seguir fidelizando y manteniendo contenta a la gente a la que sí le gusta mi contenido”, expresó.

Asimismo, señaló que si hubiera empezado en las redes sociales teniendo 15 o 16 años, probablemente se habría sentido mal, pero es consciente que detrás de los malos comentarios también hay personas que solo quieren dañar a los artistas sin reparo alguno.

“Te mentiría si te digo que sí me han hecho sentir mal, porque las redes sociales tienes que verlas como tal. Cualquier persona sin saber leer ni escribir puede tener redes sociales. Entonces, ¿cómo me puedo sentir mal por una persona que de repente lanza odio porque es lo que tiene dentro de sí? Porque yo sé que eso no viene de quién soy yo, viene de quién es esa persona. Estoy bastante maduro con quién soy y a quién me quiero dirigir”, destacó.

¿Qué significa ‘Zagaladas’?

El significado de ‘Zagaladas’ proviene de la combinación de su apellido Zagal con la palabra payasadas. “Cuando lo creé, no significaba nada, pero con el paso del tiempo le encontramos un concepto que era: ‘Zagaladas es la familia Zagal hecha comedia’. Ya tenemos a la mamá y esperamos poder crear al papá, a los hijos, y qué sé yo”, explicó.