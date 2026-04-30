Petroperú: José María Balcázar condiciona rescate a la renuncia del directorio de Roger Arévalo

El directorio encabezado por Roger Arévalo podría ser reemplazado en el corto plazo tras la pérdida de confianza por parte del presidente y la presión política.

El presidente de la República, José María Balcázar, le retiró esta mañana la confianza al presidente del directorio de Petroperú, Roger Arévalo, al anunciar que el rescate solicitado por USD 2,000 millones estará atado a un fideicomiso, mecanismo que debería ser anunciado a más tardar el próximo lunes.

En diálogo con Exitosa Noticias, el mandatario aseguró que la permanencia del actual directorio es incompatible con cualquier respaldo estatal y que la empresa requiere cambios urgentes en su gestión para recuperar la confianza y la viabilidad financiera.

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El presidente exige una reestructuración a fondo en Petroperú

Balcázar explicó que el gobierno evalúa un esquema de financiamiento interno a través de ProInversión, bajo la figura de un fideicomiso. La intención es evitar transferencias directas de fondos públicos y garantizar que los recursos sean gestionados con reglas claras y supervisión externa.

“Ya no la vamos a dar dinero como antes, cuando se criticaba que no se administraba adecuadamente (...) Pero hemos puesto una condición: que tiene que cambiarse el directorio”, remarcó el presidente.

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El gobierno considera canalizar el fideicomiso para el rescate de Petroperú a través de ProInversión, evitando transferencias directas y elevando los estándares de control.

El fideicomiso propuesto implica que los fondos para Petroperú serían administrados por una entidad fiduciaria, limitando la discrecionalidad en el uso de los recursos y buscando un mayor control y transparencia.

Sin embargo, en las actuales condiciones de insolvencia y con un ratio patrimonial de 55%, Petroperú no está en condiciones de acceder a créditos privados tradicionales, ni siquiera bajo aval estatal.

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De hecho, la empresa preferiría un aporte directo del Estado, ya que el endeudamiento adicional solo agravaría su frágil situación financiera y pondría en riesgo su sostenibilidad.

Petroperú: el rescate, atado a cambios y plazos definidos

El presidente dejó en claro que cualquier respaldo económico estará condicionado al cambio inmediato del directorio de la empresa, debido a denuncias de mala gestión, privilegios en pagos a proveedores y reparto de utilidades pese a la ausencia de resultados positivos.

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Subrayó que la llegada de expertos técnicos es indispensable para garantizar el buen uso de los fondos y restablecer el rumbo de la empresa. “Mientras no tengamos ahí también una suerte de funcionarios que apunten a hacer buen manejo de los recursos económicos que se le asigna, a mí me parece que es necesario entonces poner orden”, precisó Balcázar.

La inestabilidad en Petroperú se refleja en el cambio de 12 presidentes del directorio en menos de cinco años, agravando la crisis institucional y el deterioro de la empresa.

El mandatario enfatizó que el aval estatal para el crédito solicitado por Petroperú no comprometerá fondos destinados a programas sociales, especialmente el presupuesto para electrificación rural, protegido por ley.

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“He sido muy puntual en eso, defender ciegamente el presupuesto [del Ministerio de Energía y Minas] para dedicarlos a la electrificación rural, como acabo de manifestar”, agregó.

Además, Balcázar apoyó la tesis de que el contexto internacional de altos márgenes en la refinería de Talara haría atractivo solicitar un crédito privado avalado por el Estado, ya que las utilidades potenciales por barril podrían ser mayores a las habituales, facilitando la obtención de financiamiento.

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¿El fin del directorio Arévalo?

El Ejecutivo espera definir la solución financiera antes del lunes, en medio de la presión de proveedores por pagos atrasados y la expectativa de la publicación de resultados negativos para el primer trimestre de la empresa.

En paralelo, el directorio de Petroperú tenía prevista una sesión extraordinaria este fin de semana en Talara, pero la crisis de confianza y la presión política hacen incierta su continuidad.

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La eventual renuncia del directorio de la primera empresa del país dependerá de lo que decida en las próximas horas la Junta General de Accionistas, integrada por el MEF y el Ministerio de Energía y Minas.

No obstante, Petroperú ya ha enfrentado una inestabilidad extrema en su dirección, sumando 12 presidentes del directorio en casi 5 años.

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El tema principal: 'Piden nuevo rescate millonario para Petroperú'. El presidente de la petrolera estatal dijo que 'este salvoconducto lo necesitan pata ayer'