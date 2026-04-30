Petroperú recibe luz verde para construir el Nuevo Amarradero Nº 2 en la Refinería Conchán

La inversión fortalece la logística energética nacional al ampliar la capacidad operativa de la Refinería Conchán para el abastecimiento de combustibles.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó a Petróleos del Perú S.A. - Petroperú la habilitación portuaria para el proyecto “Nuevo Amarradero Nº 2 de la Refinería Conchán”, ubicada en el distrito de Lurín, Lima, a través de la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 0040-2026-APN-DIR, publicada el 29 de abril de 2026 en el diario El Peruano.

Esta autorización permite a la empresa estatal iniciar la construcción de la nueva infraestructura portuaria, con un plazo de ejecución de 20 meses.

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Ampliación estratégica en el complejo de Conchán

La resolución faculta a Petroperú a ejecutar obras de ampliación en la Refinería Conchán, un complejo estratégico con más de 50 años de operación, ubicado en el kilómetro 26.5 de la Panamericana Sur.

Esta instalación produce combustibles líquidos y asfaltos de alta calidad, abasteciendo al mercado nacional y contando con una capacidad de almacenamiento de 2’051,354 barriles de hidrocarburos líquidos, además de un amarradero multiboyas para buques tanque.

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El nuevo amarradero, de uso privado y especializado, está diseñado para la atención de productos como diésel, gasolinas, biodiesel y alcohol carburante.

La APN detalla: “La habilitación portuaria faculta al administrado para iniciar la ejecución de obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario”.

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El Nuevo Amarradero N° 2 permitirá la atención especializada de diésel, gasolinas, biodiésel y alcohol carburante para el mercado nacional.

Revisión técnica, ambiental y legal cumplida

La decisión de la APN se basa en informes técnicos y legales de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente, la Dirección Técnica y la Unidad de Asesoría Jurídica.

El procedimiento incluyó la validación del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, así como la reserva de uso de área acuática y franja ribereña por parte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). El proyecto abarca un área de 488.192,73 metros cuadrados, con alcance marítimo y nacional.

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La resolución enfatiza que Petroperú deberá gestionar los permisos adicionales requeridos ante otras entidades estatales.

La presentación de la documentación técnica para la solicitud de habilitación portuaria no exime a la administrada de responsabilidad respecto de los cálculos, detalles, dimensiones, especificaciones u otros aspectos técnicos.

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La refinería cuenta con una capacidad de almacenamiento de más de dos millones de barriles y un amarradero multiboyas para buques de gran calado.

Supervisión institucional y condiciones de la habilitación

La autorización otorgada a Petroperú se mantendrá vigente mientras las resoluciones de reserva de uso y viabilidad técnica permanezcan activas. El plazo para ejecutar la obra es de 20 meses, según el expediente técnico presentado.

La APN notificó la resolución a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar la supervisión y coordinación durante el desarrollo del proyecto.

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La Refinería Conchán como eje logístico

La Refinería Conchán es una de las principales unidades operativas de Petroperú, junto a Talara e Iquitos. Su operación se centra en la sostenibilidad y el abastecimiento constante de combustibles en el centro del país.

El complejo cuenta con laboratorios modernos, una planta de ventas y una infraestructura portuaria que facilita la atención de grandes volúmenes de hidrocarburos líquidos.

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El nuevo amarradero fortalecerá la logística marina y la capacidad de atención a buques tanque de gran calado, aportando al suministro energético nacional bajo estándares de sostenibilidad.