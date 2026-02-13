Conductor arrolla a inspector y escapa en la Panamericana Norte: Sutrán denuncia ataque y exige la máxima sanción

Sutrán denuncia a conductor que atropelló a inspector en la Panamericana Norte.

Un operativo de fiscalización en la Panamericana Norte terminó en violencia la mañana del pasado jueves 12 de febrero, cuando un conductor atropelló a un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) y huyó, dejando al trabajador gravemente herido. El hecho ocurrió en el kilómetro 27 de la vía, a la altura de la Escuela de Policías en Puente Piedra.

Las cámaras de celulares registraron el momento en que el vehículo embiste al fiscalizador, quien fue lanzado varios metros antes de caer al pavimento. Sutrán confirmó que el trabajador, de 32 años, permanece bajo observación médica en una clínica del distrito de Independencia, con diagnóstico de traumatismo intracraneal.

“El hombre fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP)”, relató a Radio Programa del Perú (RPP), citando fuentes oficiales del organismo estatal.

Sutrán denuncia a conductor que atropelló a inspector en la Panamericana Norte.

Denuncia por lesiones y fuga

La Procuraduría de la Sutrán formalizó una denuncia penal contra el conductor, identificado por la placa A2J-067, por los presuntos delitos de lesiones culposas, fuga del lugar del accidente, omisión de socorro y violencia contra la autoridad, según detalló la vocera Lily Salazar.

“Lo que el procurador va a proceder a aplicar es la denuncia por cinco delitos, entre ellos lesiones culposas, fuga, omisión de socorro”, sostuvo Salazar Guerrero, quien precisó que la propietaria del vehículo es una mujer, aunque el conductor era un varón al momento del atropello.

El caso no es un hecho aislado. Según datos oficiales de Sutrán , solo en lo que va del año se han reportado al menos 17 agresiones similares contra fiscalizadores en diferentes regiones del país. “Pese a ello, los operativos de tránsito continuarán inalterables”, ratificó la funcionaria.

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda del responsable, quien logró escapar tras el incidente. Testigos señalaron que el conductor fingió detenerse antes de acelerar bruscamente para evadir la intervención, una maniobra que, de acuerdo con RPP, ha sido recurrente en episodios recientes de violencia vial.

Respaldo institucional

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció a través de un comunicado, en el que condenó “enérgicamente el atropello cometido contra el fiscalizador de la Sutrán durante un operativo de fiscalización en Puente Piedra”.

La entidad expresó su solidaridad con el trabajador herido y con todo el equipo de Sutrán, reafirmando “el compromiso de articular acciones que permitan proteger a quienes velan por un transporte seguro y ordenado para la ciudadanía”.

RPP también informó que la denuncia se sostiene en las imágenes obtenidas durante el operativo, las cuales muestran cómo el funcionario fue embestido y arrastrado varios metros.

El caso se suma a una serie de actos de violencia contra fiscalizadores, fenómeno que, según Sutrán, se ha incrementado en los últimos meses, agravado por el crecimiento del transporte informal y la falta de respeto a la autoridad.

La investigación policial continúa mientras el fiscalizador herido recibe atención médica especializada en la clínica Jesús del Norte. El caso permanece bajo seguimiento de la Procuraduría de Sutrán y la PNP, quienes esperan dar con el paradero del responsable en las próximas horas.