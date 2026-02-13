Perú

Conductor arrolla a inspector y escapa en la Panamericana Norte: Sutrán denuncia ataque y exige la máxima sanción

El inspector permanece internado con diagnóstico de traumatismo intracraneal y las autoridades advierten que los ataques a fiscalizadores han aumentado

Guardar
Sutrán denuncia a conductor que
Sutrán denuncia a conductor que atropelló a inspector en la Panamericana Norte.

Un operativo de fiscalización en la Panamericana Norte terminó en violencia la mañana del pasado jueves 12 de febrero, cuando un conductor atropelló a un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) y huyó, dejando al trabajador gravemente herido. El hecho ocurrió en el kilómetro 27 de la vía, a la altura de la Escuela de Policías en Puente Piedra.

Las cámaras de celulares registraron el momento en que el vehículo embiste al fiscalizador, quien fue lanzado varios metros antes de caer al pavimento. Sutrán confirmó que el trabajador, de 32 años, permanece bajo observación médica en una clínica del distrito de Independencia, con diagnóstico de traumatismo intracraneal.

“El hombre fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP)”, relató a Radio Programa del Perú (RPP), citando fuentes oficiales del organismo estatal.

Sutrán denuncia a conductor que
Sutrán denuncia a conductor que atropelló a inspector en la Panamericana Norte.

Denuncia por lesiones y fuga

La Procuraduría de la Sutrán formalizó una denuncia penal contra el conductor, identificado por la placa A2J-067, por los presuntos delitos de lesiones culposas, fuga del lugar del accidente, omisión de socorro y violencia contra la autoridad, según detalló la vocera Lily Salazar.

“Lo que el procurador va a proceder a aplicar es la denuncia por cinco delitos, entre ellos lesiones culposas, fuga, omisión de socorro”, sostuvo Salazar Guerrero, quien precisó que la propietaria del vehículo es una mujer, aunque el conductor era un varón al momento del atropello.

El caso no es un hecho aislado. Según datos oficiales de Sutrán , solo en lo que va del año se han reportado al menos 17 agresiones similares contra fiscalizadores en diferentes regiones del país. “Pese a ello, los operativos de tránsito continuarán inalterables”, ratificó la funcionaria.

La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda del responsable, quien logró escapar tras el incidente. Testigos señalaron que el conductor fingió detenerse antes de acelerar bruscamente para evadir la intervención, una maniobra que, de acuerdo con RPP, ha sido recurrente en episodios recientes de violencia vial.

Respaldo institucional

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció a través de un comunicado, en el que condenó “enérgicamente el atropello cometido contra el fiscalizador de la Sutrán durante un operativo de fiscalización en Puente Piedra”.

La entidad expresó su solidaridad con el trabajador herido y con todo el equipo de Sutrán, reafirmando “el compromiso de articular acciones que permitan proteger a quienes velan por un transporte seguro y ordenado para la ciudadanía”.

RPP también informó que la denuncia se sostiene en las imágenes obtenidas durante el operativo, las cuales muestran cómo el funcionario fue embestido y arrastrado varios metros.

El caso se suma a una serie de actos de violencia contra fiscalizadores, fenómeno que, según Sutrán, se ha incrementado en los últimos meses, agravado por el crecimiento del transporte informal y la falta de respeto a la autoridad.

La investigación policial continúa mientras el fiscalizador herido recibe atención médica especializada en la clínica Jesús del Norte. El caso permanece bajo seguimiento de la Procuraduría de Sutrán y la PNP, quienes esperan dar con el paradero del responsable en las próximas horas.

Temas Relacionados

Panamericana NorteSutránLos Olivosperu-np

Más Noticias

El emporio de fe y poder de Milagros Jáuregui: un patrimonio bajo la lupa

La congresista de Renovación Popular enfrenta cuestionamientos que van desde un incremento patrimonial de casi un millón de soles hasta donaciones a su asociación religiosa

El emporio de fe y

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: el estado

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

El clima en la ciudad costera es denominado como subtropical desértico caracterizado por pocas precipitaciones al año en comparación a otras ciudades de Perú

Clima en Trujillo: el pronóstico

Isabella Ladera cuenta cómo vive la emoción de su embarazo junto a Hugo García: “Me dan hasta ganas de llorar”

La influencer venezolana abre su corazón y revela los detalles de su dulce espera, compartiendo anécdotas tiernas sobre su familia y el significado especial de esta nueva etapa en su vida

Isabella Ladera cuenta cómo vive

Debate de censura de José Jerí: Fernando Rospigliosi convoca a Pleno Extraordinario del Congreso para este 17 de febrero

La citación oficial indica que la sesión extraordinaria se realizará de forma presencial y conforme al reglamento del Congreso de la República

Debate de censura de José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate de censura de José

Debate de censura de José Jerí: Fernando Rospigliosi convoca a Pleno Extraordinario del Congreso para este 17 de febrero

Minedu anuncia recortes en Beca 18 con criterios más rigurosos: 10 mil alumnos serán beneficiados este año

Keiko Fujimori en contra del aborto terapéutico en casos de violación: un choque con la realidad de las niñas en Perú

Vladimir Cerrón: PJ decide que el caso La Oroya no ha prescrito y no le devolverá la reparación civil de S/ 850 mil

Keiko Fujimori habría dado información falsa sobre sus vínculos con empresas en la hoja de vida del JNE

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera cuenta cómo vive

Isabella Ladera cuenta cómo vive la emoción de su embarazo junto a Hugo García: “Me dan hasta ganas de llorar”

Brian Rullan visitó a Laura Spoya tras accidente y revela que camioneta presentaba fallas mecánicas

Milena Warthon responde a las críticas por su vestuario en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “No hago las cosas para complacer a nadie”

Mario Irivarren y Gerardo Pe suspenden streaming ‘La Manada’ por delicado estado de salud de Laura Spoya

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

DEPORTES

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y la dupla Calle-Cusi, nominados a los Premios Panamericanos de Judo 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 - Fase 2

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026