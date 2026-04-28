Perú

Empresas privadas y Estado tendrían que pagar el uniforme laboral de sus empleados

El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo también busca reactivar el sector textil. Pero no obligará a las micro y pequeñas empresas

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persona trabajador minero
Hasta las empresas privadas tendrían que pagar el uniforme que necesiten sus empleados para trabajar. - Crédito ONP

Un nuevo dictamen ha sido aprobado en la Comisión de Trabajo y Seguridad social del Congreso de la República. “La presente ley regula la implementación progresiva del uso del uniforme laboral en el sector público y en el sector privado por razones de seguridad e higiene,y promueve la reactivación de las micro y pequeñas empresas del sector textil confecciones en el marco de la Ley 32353, Ley para la formalización, desarrollo y competitividad de la micro y pequeña empresa – Mype y del Programa Nacional ‘Compras a MYPErú’, creado por Decreto Supremo013-2021-PRODUCE”, detalla el texto del dictamen.

¿De qué trata la medida? No solo resalta que el uso del uniforme laboral es obligatorio por razones de seguridad e higiene en el sector público y privado, sino que implementaría medidas para que el uniforme laboral de los trabajadores sea proporcionado por el empleador, y no quede en manos de estos empleados comprarlo. Contempla además que ese costo corra por las empresas, y que no se descuente del sueldo de los trabajadores, como puede suceder.

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“El uniforme laboral es proporcionado por el empleador sin que genere costo o retención salarial de ningún tipo al trabajador, ni compensación alguna. La prenda de vestir respectiva es elaborada en diseño estándar, formal, sin marca comercial, adecuado para el clima de estación, en tallas exclusivas y material seguro”, aclara el dictamen.

Medida alcanzaría a todo trabajador que necesite uniforme por su seguridad o por razones de higiene. - Crédito ATV

Uniforme laboral gratis para trabajadores

El dictamen, ya aprobado por la Comisión de Trabajo y que solo falta pasar al Pleno, comprende a los trabajadores del sector público y del sector privado, bajo las siguientes consideraciones:

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  • En el sector público, la implementación del uso del uniforme laboral es obligatoria por razones de seguridad e higiene, de manera progresiva y conforme a la disponibilidad presupuestal de cada entidad
  • En el sector privado, la implementación del uso del uniforme laboral es obligatoria por razones de seguridad e higiene. Fuera de estos casos requiereacuerdo entre el empleador y el trabajador.
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – Organización Internacional del Trabajo - Perú – noticias -28 abril
La campaña actual enfatiza la salud mental en el trabajo, destacando que factores organizacionales influyen directamente en el bienestar y productividad de millones de empleados. (Freepik)

Además, en el caso del sector privado, la micro y pequeñas empresas no están comprendidas en las disposiciones del dictamen. Es decir, esto solo aplicará a las empresas medianas y grandes. Como se resalta, solo será en cuanto el uniforme deba ser usado por razones de seguridad e higiene. Este sería el caso, por ejemplo, de empresas de limpieza, así como mineras (y ahí en todas actividad que implique el uso de un casco protector).

Ley se aplicaría progresivamente

Si pasa el filtro final del Congreso, en el Pleno, y luego la Ley resulta promulgada por el Poder Ejecutivo, su aplicación sería progresiva, con respecto a los diferentes sectores.

  • El año 2027 debe estar aplicada totalmente en el sector Salud y en el sector privado
  • El año 2028 se aplicará totalmente en el sector Educación
  • El año 2029 se terminará de aplicar en los demás sectores y entidades de la administración estatal.
Extracción de agua subterránea
Freepik

A la par de esto también se autorizaría a “las entidades públicas para que en el marco de la Ley 31578, Ley que promueve la reactivación económica a través de compras públicas de las MYPE manufactureras nacionales, a realizar compras, a través de la Central de Compras Públicas – Perú Compras o a través de los Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) del Programa Nacional Compras MYPERÚ conformados por el Decreto Legislativo 1414, a las micro y pequeñas empresas nacionales, siempre que garanticen el abastecimiento en condiciones de calidady exigencias técnicas peruanas".

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