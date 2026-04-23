Perú

Día de la Madre dinamizará el consumo: gasto superará los S/ 3.500 millones en malls

El repunte del empleo y la mejora en la capacidad adquisitiva impulsan una campaña clave para el retail, mientras el sector consolida su crecimiento con nuevos proyectos y ampliaciones a nivel nacional

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El impulso esperado en esta campaña se explica, en buena parte, por un contexto económico más favorable.
El impulso esperado en esta campaña se explica, en buena parte, por un contexto económico más favorable. Foto: USI

La campaña por el Día de la Madre vuelve a posicionarse como uno de los momentos clave para el comercio en el país. Las proyecciones apuntan a un fuerte movimiento económico en los centros comerciales, impulsado por una mayor disposición de gasto de los hogares y un entorno más favorable para el consumo.

De acuerdo con la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), las ventas durante esta temporada superarían los S/ 3.500 millones, consolidando esta fecha como uno de los principales motores del sector retail a lo largo del año.

Mayor consumo impulsa la campaña

El dinamismo previsto para esta campaña responde, en gran medida, a una mejora en las condiciones económicas, lo que ha permitido fortalecer la capacidad adquisitiva de los consumidores. Este escenario ha generado expectativas positivas en el sector, que anticipa un desempeño superior al de años previos.

“Ya estamos encima de la campaña del Día de la Madre y las perspectivas son óptimas. Hay mayor empleo y, por lo tanto, hay más capacidad de gasto de los peruanos que los años anteriores. Estimamos que podríamos superar los S/3,500 millones en ventas en el mes de mayo”, señaló José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP.

Este contexto ha elevado el optimismo en el sector, que proyecta resultados por encima de los registrados en años anteriores.
Este contexto ha elevado el optimismo en el sector, que proyecta resultados por encima de los registrados en años anteriores. Foto: Emprendedores TV

Crecimiento sostenido del sector retail

Más allá de esta campaña, el sector de centros comerciales ha venido mostrando una evolución favorable desde inicios de año. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas registraron una expansión de dos dígitos, ubicándose entre el 12% y el 15%, lo que ha reforzado la confianza de los distintos actores del mercado.

Este desempeño ha contribuido a consolidar el atractivo del rubro, tanto para operadores como para inversionistas, quienes continúan apostando por el desarrollo de nuevos espacios comerciales en distintas zonas del país.

Expansión de infraestructura comercial

El crecimiento del sector también se refleja en la ejecución de nuevos proyectos y ampliaciones. En los próximos años, se estima la incorporación de cerca de 200 mil metros cuadrados adicionales de área arrendable, resultado de iniciativas impulsadas por diversos grupos económicos.

“Los grupos económicos han declarado proyectos de inversión y de remodelación por 200 mil metros cuadrados más de área arrendable para estos dos años. A nivel nacional estamos en desarrollo entre 4 a 5 centros comerciales más para este año, y creemos que hay espacio todavía para crecer en ciudades pequeñas al interior del país y en distritos de Lima que aún no tienen retail como Carabayllo y Puente Piedra”, precisó Contreras.

Al margen de esta campaña, el rubro de centros comerciales ha mantenido un desempeño positivo desde comienzos del año.
Al margen de esta campaña, el rubro de centros comerciales ha mantenido un desempeño positivo desde comienzos del año. Foto: Directorio Horeca

Nuevos proyectos en regiones y Lima

Dentro de la cartera de desarrollos, destacan iniciativas en distintas regiones del país. En el norte, se contemplan dos nuevos centros comerciales en Trujillo, mientras que en la capital se proyectan aperturas en distritos estratégicos.

En Lima, las nuevas inversiones se concentrarán en zonas como Miraflores y San Juan de Lurigancho, lo que evidencia el interés por seguir ampliando la cobertura del retail moderno en áreas con alto potencial de demanda.

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