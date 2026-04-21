Perú

Minería en vilo ante caos electoral en Perú: demora en resultados preocupa a inversionistas extranjeros

Con más del 93% de actas contabilizadas y una diferencia mínima entre candidatos, un análisis de Reuters señala que la incertidumbre política ya impacta la confianza del mercado

Guardar
Perú espera cerrar el 2022 con 5.300 millones de dólares en inversión minera
Perú espera cerrar el 2022 con 5.300 millones de dólares en inversión minera. (Andina)

La incertidumbre política volvió a instalarse con fuerza en el radar de los inversionistas mineros que operan en Perú. El lento conteo de las Elecciones presidenciales del 12 de abril, marcado por denuncias de irregularidades y tensiones en el proceso, ha incrementado la preocupación en un sector que mueve miles de millones de dólares y que sigue siendo uno de los principales motores de la economía peruana. Aun así, analistas citados por la agencia Reuters creen que el golpe sobre la minería será limitado y que el país seguirá siendo atractivo para el capital privado.

El tema no es menor para el Perú minero. Con casi 94% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori ya aseguró su pase a la segunda vuelta con alrededor de 17% de los votos, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, separados por apenas unas 14 mil cédulas. Según Reuters, tras la crisis electoral, los resultados finales recién se conocerían a mediados de mayo, lo que prolonga una sensación de espera que, en los mercados, suele traducirse en nerviosismo.

La minería peruana, entre la cautela y el apetito por el cobre

Sectores energéticos son importantes en la inversión extranjera en Perú
Sectores energéticos son importantes en la inversión extranjera en Perú

Para los fondos y empresas con presencia en el país, el principal foco de alerta está en la posibilidad de que un eventual giro político afecte las reglas del juego. Reuters señala que los inversionistas observan con especial desconfianza a Roberto Sánchez, por sus propuestas de mayor control estatal sobre los recursos naturales, una nueva Constitución y revisiones de contratos mineros. En otras palabras, el mercado no solo mira quién gana, sino también qué tan profunda podría ser una reforma del modelo extractivo.

Ese temor, sin embargo, convive con una realidad difícil de ignorar: Perú mantiene una cartera minera valorizada en USD 64.071 millones, según el Ministerio de Energía y Minas, con 67 proyectos distribuidos en 19 regiones. Del total, el 71% del monto corresponde a proyectos de cobre, mientras que el oro representa 12,8%. La cartera también muestra que gran parte del capital sigue concentrado en el sur del país, una zona estratégica para el desarrollo minero nacional.

Tía María y el mensaje que observan los mercados

Foto de proyecto Tía María, logo se Southern y foto de protesta en Islay
El controversial proyecto minero Tía María se retomaría a fines del 2024 o inicios del 2025. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Andina/Diario Correo/Nelly Hancco

Uno de los puntos que más atención generó en la última jornada fue Tía María, el proyecto de Southern Copper en Arequipa. Reuters informó que la empresa recuperó el permiso para iniciar la primera fase de la iniciativa, valorizada en unos USD 1.800 millones y con una proyección de producción de 120.000 toneladas métricas de cobre al año desde 2027. Para el mercado, ese movimiento envía una señal relevante: incluso en medio del ruido electoral, algunos proyectos siguen avanzando.

La magnitud del negocio ayuda a explicar por qué la atención internacional no se despega de Perú. El país produjo cerca de 2,77 millones de toneladas de cobre el año pasado, aunque la producción se ha mantenido casi plana en los últimos tres años, de acuerdo con Reuters. En paralelo, Southern Copper —controlada por Grupo México— sostiene que planea invertir más de USD 10.300 millones en Perú durante la próxima década. Para bancos como Jefferies, el impacto de la incertidumbre electoral sobre la minería sería limitado, porque el desarrollo del cobre seguirá siendo una prioridad estratégica para cualquier gobierno que llegue al poder.

A ello se suma un factor externo que sigue jugando a favor del sector: los altos precios internacionales del cobre. Según el análisis recogido por Reuters, esa variable mantiene vivo el interés por nuevos proyectos y ampliaciones de producción, incluso cuando el escenario político local todavía no termina de aclararse. En el fondo, el mensaje del mercado parece claro: Perú sigue siendo un destino minero atractivo, pero hoy la paciencia de los inversionistas depende más que nunca de la estabilidad política, la claridad regulatoria y la confianza en las instituciones electorales.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026MineríaMinemTía Maríaperu-economia

Más Noticias

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

La conductora pidió que el actor mexicano pague la cámara dañada y cuestionó la reacción violenta registrada durante la cobertura de su programa en Lima.

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

El jefe del organismo electoral dimitió tras las fallas logísticas del 12 de abril. Su salida se da en medio de investigaciones fiscales, presión política y cuestionamientos al proceso electoral rumbo a la segunda vuelta

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Con el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en juego, se empiezan a definir decisiones clave en el club ‘blanquiazul’: la continuidad de la armadora colombiana ya tiene respuesta

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Felipe Vizeu confía en la recuperación inmediata de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Podemos luchar por el título”

El delantero brasileño, ya mejor en tiempo y forma, considera que el conjunto ‘rimense’ se ha espabilado “en el momento oportuno” y podrá meterse en la pelea por el Apertura 2026

Felipe Vizeu confía en la recuperación inmediata de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Podemos luchar por el título”

Renunció Piero Corvetto: JPP convoca a protesta nacional y tilda de “ilegal” la decisión de la JNJ para “boicotear” elecciones

La agrupación solicitó la movilización de sus simpatizantes y de la ciudadanía frente a lo que califica como un intento de las autoridades para condicionar el resultado de los comicios

Renunció Piero Corvetto: JPP convoca a protesta nacional y tilda de “ilegal” la decisión de la JNJ para “boicotear” elecciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Renunció Piero Corvetto: JPP convoca a protesta nacional y tilda de “ilegal” la decisión de la JNJ para “boicotear” elecciones

Piero Corvetto se retiró de la Fiscalía Anticorrupción tras su renuncia a la ONPE y sin responder a la prensa

¿La renuncia de Piero Corvetto resulta ilegal? JNJ aceptó la dimisión aunque ley lo impedía, advierten figuras políticas

Piero Corvetto renunció a la ONPE: ¿Es posible anular las elecciones o hacer comicios complementarios?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Magaly Medina exige sanciones tras agresión de Rodrigo Brand a equipo periodístico y romperle la cámara: “Qué mal dejan al canal”

Rodrigo Brand pide perdón tras escándalo con periodistas de Magaly Medina: "Se salió de control"

Melanie Martínez rompe en llanto tras denuncia de Christian Domínguez por violencia psicológica: “Dice que le causo depresión y ansiedad”

Pamela Franco reveló la verdad de cómo inició su polémico romance con Christian Cueva: “Él con sus mentiras me convirtió en su amante”

Magaly Medina denunciaría a su exabogado ante el CAL por nueva defensa a Yahaira Plasencia: “Viola el código de ética”

DEPORTES

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

¿Sigue o se va? Se definió el futuro de María Alejandra Marín en Alianza Lima para la próxima temporada

Felipe Vizeu confía en la recuperación inmediata de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Podemos luchar por el título”

Gregorio Pérez pide tener paciencia y confianza en Universitario tras la salida de Javier Rabanal: “La ‘U’ no se ha debilitado”

La portera peruana Mía Shalit es incluida en el once ideal de la fecha triple de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026

Sigue cayendo los técnicos en Liga 1 2026: Pablo Trobbiani no seguirá al mando de ADT tras malos resultados