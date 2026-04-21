Minería en vilo ante caos electoral en Perú: demora en resultados preocupa a inversionistas extranjeros

Perú espera cerrar el 2022 con 5.300 millones de dólares en inversión minera. (Andina)

La incertidumbre política volvió a instalarse con fuerza en el radar de los inversionistas mineros que operan en Perú. El lento conteo de las Elecciones presidenciales del 12 de abril, marcado por denuncias de irregularidades y tensiones en el proceso, ha incrementado la preocupación en un sector que mueve miles de millones de dólares y que sigue siendo uno de los principales motores de la economía peruana. Aun así, analistas citados por la agencia Reuters creen que el golpe sobre la minería será limitado y que el país seguirá siendo atractivo para el capital privado.

El tema no es menor para el Perú minero. Con casi 94% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori ya aseguró su pase a la segunda vuelta con alrededor de 17% de los votos, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, separados por apenas unas 14 mil cédulas. Según Reuters, tras la crisis electoral, los resultados finales recién se conocerían a mediados de mayo, lo que prolonga una sensación de espera que, en los mercados, suele traducirse en nerviosismo.

La minería peruana, entre la cautela y el apetito por el cobre

Sectores energéticos son importantes en la inversión extranjera en Perú

Para los fondos y empresas con presencia en el país, el principal foco de alerta está en la posibilidad de que un eventual giro político afecte las reglas del juego. Reuters señala que los inversionistas observan con especial desconfianza a Roberto Sánchez, por sus propuestas de mayor control estatal sobre los recursos naturales, una nueva Constitución y revisiones de contratos mineros. En otras palabras, el mercado no solo mira quién gana, sino también qué tan profunda podría ser una reforma del modelo extractivo.

Ese temor, sin embargo, convive con una realidad difícil de ignorar: Perú mantiene una cartera minera valorizada en USD 64.071 millones, según el Ministerio de Energía y Minas, con 67 proyectos distribuidos en 19 regiones. Del total, el 71% del monto corresponde a proyectos de cobre, mientras que el oro representa 12,8%. La cartera también muestra que gran parte del capital sigue concentrado en el sur del país, una zona estratégica para el desarrollo minero nacional.

Tía María y el mensaje que observan los mercados

El controversial proyecto minero Tía María se retomaría a fines del 2024 o inicios del 2025. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Andina/Diario Correo/Nelly Hancco

Uno de los puntos que más atención generó en la última jornada fue Tía María, el proyecto de Southern Copper en Arequipa. Reuters informó que la empresa recuperó el permiso para iniciar la primera fase de la iniciativa, valorizada en unos USD 1.800 millones y con una proyección de producción de 120.000 toneladas métricas de cobre al año desde 2027. Para el mercado, ese movimiento envía una señal relevante: incluso en medio del ruido electoral, algunos proyectos siguen avanzando.

La magnitud del negocio ayuda a explicar por qué la atención internacional no se despega de Perú. El país produjo cerca de 2,77 millones de toneladas de cobre el año pasado, aunque la producción se ha mantenido casi plana en los últimos tres años, de acuerdo con Reuters. En paralelo, Southern Copper —controlada por Grupo México— sostiene que planea invertir más de USD 10.300 millones en Perú durante la próxima década. Para bancos como Jefferies, el impacto de la incertidumbre electoral sobre la minería sería limitado, porque el desarrollo del cobre seguirá siendo una prioridad estratégica para cualquier gobierno que llegue al poder.

A ello se suma un factor externo que sigue jugando a favor del sector: los altos precios internacionales del cobre. Según el análisis recogido por Reuters, esa variable mantiene vivo el interés por nuevos proyectos y ampliaciones de producción, incluso cuando el escenario político local todavía no termina de aclararse. En el fondo, el mensaje del mercado parece claro: Perú sigue siendo un destino minero atractivo, pero hoy la paciencia de los inversionistas depende más que nunca de la estabilidad política, la claridad regulatoria y la confianza en las instituciones electorales.